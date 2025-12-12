10X Việt đạt thạc sĩ xuất sắc nhờ hỗ trợ từ ChatGPT 'giải thích như trẻ 5 tuổi'
Bùi Thành Việt, 10X Việt tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc tại Đại học Bristol (Anh), chia sẻ bí quyết học tận dụng ChatGPT giải thích kiến thức phức tạp “như trẻ 5 tuổi”.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy dư giả ở Hà Nội, Thành Việt (SN 2001) chưa từng nghĩ tới việc được đi du học. Lớp 11, Thành Việt bắt đầu chinh phục IELTS. Từ mốc điểm 7.0 IELTS, nam sinh liên tục khổ luyện trong 5 năm và đạt điểm IELTS 8.5 (9.0 Reading, 8.5 Listening, 8.5 Writing, 8.5 Speaking). Đây là nền tảng chắp cánh cho ước mơ du học thạc sĩ của Thành Việt.
Nam sinh từng giữ vai trò cố vấn học thuật IELTS FACE OFF, VTV7 và hoàn thành Chứng chỉ giảng dạy Sư phạm CELTA bởi Cambridge, đồng thời là tác giả sách hai cuốn sách dạy IELTS.
Bắt đầu với mục tiêu “50 điểm qua môn là được”
Nhận bằng cử nhân xuất sắc ở Học viện Ngoại giao, Thành Việt giành học bổng thạc sĩ tại Đại học Bristol, Anh Quốc, trị giá 26.000 bảng Anh (khoảng 845 triệu đồng) vào tháng 8/2024.
Khi mới sang Anh, Việt không kỳ vọng quá nhiều. Cậu kể bản thân từng chỉ đặt mục tiêu tối thiểu. “Ngày đầu nhập học, tôi chỉ dám nghĩ rằng 50 điểm qua môn là mừng rồi. Lần đầu du học, mọi thứ đều mới, khối lượng đọc nhiều nên tôi không nghĩ tới chuyện đạt điểm cao”, Việt nói.
Tuy nhiên, sau một năm, chuỗi bài luận của chàng trai đều vượt mốc 75 điểm. Thành quả đó – theo Việt, không đến từ tố chất đặc biệt, mà từ việc “học lại từ đầu cách đọc, cách nghĩ và cách viết”. Đồng thời, cậu kết hợp công nghệ AI đúng cách.
Điểm trung bình tối thiểu để được bằng thạc sĩ xuất sắc ở Anh là 70, Thành Việt được 80 điểm, bài nghiên cứu đạt 83 điểm và không có môn nào dưới 75 điểm. “Tôi tự hào vì đây là kết quả như mơ, ngoài mong đợi và mục tiêu ban đầu”, Thành Việt chia sẻ.
Điểm xuất sắc đến từ những thay đổi nhỏ
Trong chương trình thạc sĩ, Việt phải đọc trung bình 10 - 12 bài nghiên cứu mỗi tuần, một số chủ đề khi viết luận 3.000 từ có thể cần đến 50-70 tài liệu. Nếu đọc để “lướt cho xong”, Việt nhanh chóng bị ngợp. Vì thế, cậu tự đặt quy tắc cho mình: mỗi bài phải trả lời được ba câu hỏi - tác giả đang tranh luận điều gì, họ dựa trên khung lý thuyết nào và họ bỏ sót điều gì.
“Tôi làm một bảng ghi chú gồm ba cột: người ta nói gì, khung lý thuyết, mình nghĩ gì. Cách làm này tưởng đơn giản nhưng giúp tôi đọc chậm lại, hiểu sâu hơn thay vì chỉ gật gù cho qua”, Việt chia sẻ.
Việt cũng ưu tiên đọc kết hợp giữa các tác giả kinh điển và những nghiên cứu mới xuất bản để nắm được cả nền tảng lẫn xu hướng hiện tại. Sau khi tích lũy ghi chú, Việt học cách tổng hợp thay vì chép lại. Anh ví quá trình này như tái dựng một cuộc tranh luận học thuật.
Theo chàng trai, tư duy phản biện ở bậc thạc sĩ cũng là “bản nâng cấp” cần có của người học. Ở thạc sĩ, Thành Việt học cách đối thoại với người đi trước: “Các nhà nghiên cứu trước đây đồng ý hay không đồng ý với mình?”, “Có nghiên cứu nào đi ngược lại ý mình không?”, “Mình thừa nhận và đã khắc phục hạn chế như thế nào?”. Để đạt được điều đó, Việt phải "tắm mình" trong các nghiên cứu.
“Tôi phải bơi trong biển tài liệu, đọc hàng trăm bài nghiên cứu với thuật ngữ chuyên ngành, đến mức đọc xong… không hiểu mình vừa đọc cái gì”, Việt kể.
Trong quá trình học, Việt sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ để giải thích những khái niệm khó, từ vựng chuyên ngành, đối chiếu các lập luận và kiểm tra lại mức độ hiểu của bản thân. Cậu cũng nhờ ChatGPT gợi ý cách diễn đạt rõ ràng, tự nhiên hơn bằng tiếng Anh, nhưng luôn chỉnh sửa lại để giữ giọng viết và lập luận của riêng mình.
Đặc biệt, Thành Việt "bật mí", câu lệnh mà Việt dùng với ChatGPT nhiều nhất trong quá trình học thạc sĩ là: “Giải thích như thể tôi là một đứa trẻ 5 tuổi”!. Theo Việt, ngôn ngữ phải chính xác từng khái niệm, không cần dùng từ cao siêu, phức tạp; chỉ cần đơn giản, rõ ràng và quan trọng là chính xác vì chỉ cần dùng nhầm một từ là trượt hẳn ý tác giả.
"Khi viết xong, tôi sẽ nhờ chatGPT đối chiếu với tiêu chí chấm điểm, sửa lại sao cho hoàn hảo nhất. Quan trọng hơn, tôi coi ChatGPT là trợ lý học thuật chứ không phải... người làm hộ, nên mọi quyết định về nội dung, phân tích và kết luận cuối cùng đều do bản thân tự chịu trách nhiệm", Việt chia sẻ.
Cậu dùng AI để bắt lỗi cơ bản rồi tự kiểm tra kỹ phần tài liệu tham khảo. Nam sinh cho rằng một bài luận rõ ràng, sạch sẽ, không lỗi cơ bản cũng giúp mình tự tin hơn và thể hiện sự tôn trọng đối với người chấm.
Nhìn lại quá trình học, Việt cho rằng kết quả tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc không đến từ bí quyết lớn, mà từ việc kiên trì thay đổi thói quen. Đọc có chủ đích hơn, tổng hợp có suy nghĩ hơn và viết có kế hoạch, có trách nhiệm hơn với từng câu chữ đã giúp Thành Việt cải thiện kết quả.
“Những thay đổi nhỏ như vậy lại tạo nên khác biệt lớn khi học thạc sĩ ”, Thành Việt nhấn mạnh.
Nhìn lại hành trình chinh phục bằng thạc sĩ tại Anh, Thành Việt thầm cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của thầy cô, gia đình, bạn bè.
“Cảm ơn chính mình của vài năm trước vì đã liều nộp học bổng, sách vali đi sang Anh học lại từ đầu, để bây giờ có một câu chuyện nhỏ và một tấm bằng thạc sĩ xuất sắc mang về Việt Nam ”, Thành Việt tâm sự.
Thành Việt dự định sẽ làm giảng viên đại học trong tương lai gần và theo đuổi việc học tiến sĩ trong những năm sắp tới.
Giáo sư Rafael Mitchel, giảng viên Khoa Giáo dục tại Đại học Bristol, đánh giá: "Thành Việt là người rất cầu toàn, luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho mọi việc. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ được viết hết sức cẩn thận, có nền tảng nghiên cứu vững vàng và tư duy sâu sắc" .
