Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Top 20 ngôi trường THPT xuất sắc nhất kỳ thi Học sinh Giỏi quốc gia 2025 - 2026

Chủ nhật, 07:52 25/01/2026 | Giáo dục

20 trường THPT nổi bật nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026 là những “cái nôi” đào tạo nhân tài với thành tích ấn tượng trên cả nước.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 tiếp tục cho thấy sức mạnh của các trường chuyên và năng khiếu trong hệ thống giáo dục phổ thông. Theo kết quả được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, hơn 6.750 thí sinh tham dự và gần 4.000 em đoạt giải (tương đương tỷ lệ khoảng 59%) ở nhiều môn học trên toàn quốc.

Kỳ thi tiếp tục phản ánh sự phân hóa về chất lượng đào tạo mũi nhọn giữa các trường trên toàn quốc. Tổng hợp Top 20 trường THPT dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026 là những “cái nôi” đào tạo nhân tài của giáo dục mũi nhọn.

Ở vị trí dẫn đầu, THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) tiếp tục khẳng định vị thế với 153 giải, trong đó có 5 giải Nhất, nhiều nhất cả nước. Đây là kết quả của nỗ lực bền bỉ trong bồi dưỡng học sinh ở các môn tự nhiên và xã hội.

Tiếp theo, THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ) ghi nhận 118 giải (7 Nhất) và THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) đạt 117 giải (22 Nhất), trong đó Amsterdam nổi bật với số giải Nhất rất cao, cho thấy mạnh về các môn trọng điểm như Toán và Tiếng Anh.

Top 20 ngôi trường THPT xuất sắc nhất kỳ thi Học sinh Giỏi quốc gia 2025 - 2026 - Ảnh 1.

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có 117 học sinh đạt giải, trong đó có 22 giải Nhất tại kỳ thi HSG Quốc gia 2025-2026. (Ảnh minh hoạ: Lệ Thu)

Không kém cạnh, THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) cũng nằm trong top 5 với 115 giải (6 Nhất), cùng với THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đạt 113 giải (10 Nhất) và THPT Chuyên Thái Nguyên (Thái Nguyên) với 111 giải (3 Nhất), tạo nên thế cân bằng giữa các trung tâm giáo dục mũi nhọn ở nhiều vùng miền.

Tại khu vực phía Bắc, các trường như THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) với 109 giải (4 Nhất) và THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) với 98 giải (5 Nhất) tiếp tục ghi dấu ấn, góp phần đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương đứng đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi. THPT Chuyên Bắc Giang cũng có mặt trong top với 91 giải (3 Nhất), cùng THPT Chuyên Bắc Ninh với 82 giải (7 Nhất) thể hiện nỗ lực vững chắc trong đào tạo.

Nhiều trường chuyên ở các tỉnh miền Trung như THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), THPT Chuyên Quốc Học (Thừa Thiên - Huế) và THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng nằm trong top 20, khẳng định chất lượng học thuật toàn quốc. Các trường này đều có số lượng giải quốc gia đáng kể, bao gồm nhiều giải Nhất, Nhì và Ba ở các môn như Toán, Lý, Hóa, Văn và Ngoại ngữ.

Bảng tổng hợp 20 trường dẫn đầu Kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia 2025-2026:

STT Trường Tỉnh/ thành Số giải Giải Nhất
1 THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM 153 5
2 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Phú Thọ 118 7
3 THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam Hà Nội 117 22
4 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Ninh Bình 115 6
5 THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 113 10
6

THPT Chuyên Thái Nguyên

Thái Nguyên 111 3
7

THPT Chuyên Trần Phú

Hải Phòng 109 4
8 THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Phòng 98 5
9 THPT Chuyên Bắc Giang Bắc Ninh 91 3
10 THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên-Huế 90 4
11 THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 86 8
12 THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh 85 6
13 THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ 83 4
14 THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh 82 7
15 THPT Chuyên Hạ Long Hạ Long 80 2
16 THPT Chuyên Lào Cai Hạ Long 79 2
17 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 78 3
18 THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội Hà Nội 73 6
19 THPT Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM TP.HCM 73 4
20 THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình 64 2

Những trường khác trong top 20 như THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) với 80 giải (2 Nhất), THPT Chuyên Lào Cai (Lào Cai) (79 giải, 2 Nhất), THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) với 78 giải (3 Nhất) và THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (78 giải, 6 Nhất) cũng góp phần làm nên bức tranh đa sắc của giáo dục THPT dẫn đầu.

Đáng chú ý, các trường năng khiếu và chuyên thuộc đại học như THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội với 73 giải (6 Nhất), THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội đạt 48 giải (12 giải Nhất), Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM đạt 73 giải (4 Nhất) và THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) đạt 64 giải (2 Nhất) cũng cho thấy hướng bồi dưỡng chuyên sâu từ hệ thống đại học kết hợp phổ thông đang ngày càng hiệu quả.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học lớn nhất nước

Thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học lớn nhất nước

Giáo dục - 2 ngày trước

Năm 2026, các trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM trong công tác tuyển sinh. Thí sinh có thể đăng ký từ ngày 24/1 để có suất dự thi tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.

Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Giáo dục - 2 ngày trước

Em Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.

Hà Nội công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 9

Hà Nội công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 9

Giáo dục - 2 ngày trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2025-2026 và hướng dẫn đăng ký phúc khảo.

Anh em song sinh xứ Thanh cùng dẫn đầu cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2026

Anh em song sinh xứ Thanh cùng dẫn đầu cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2026

Giáo dục - 3 ngày trước

Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh lớp 12T2, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cùng đạt 29/40 điểm, đồng giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2025 - 2026.

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Giáo dục - 3 ngày trước

Các khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6

TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6

Giáo dục - 4 ngày trước

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu

18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu

Giáo dục - 5 ngày trước

Bộ GD&ĐT công bố 18 thủ khoa HSGQG năm học 2025 - 2026 ở 13 môn thi, Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầu với mỗi đơn vị có 3 thủ khoa.

Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày

Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày

Giáo dục - 5 ngày trước

Trong số những trường Đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất với 43 ngày.

Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao

Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao

Giáo dục - 6 ngày trước

TS. Vũ Tần - người biến chất thải luyện kim thành graphene - vừa giành giải Sáng tạo châu Á nhờ nghiên cứu bền vững.

Xem nhiều

Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Giáo dục

Em Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.

Anh em song sinh xứ Thanh cùng dẫn đầu cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2026

Anh em song sinh xứ Thanh cùng dẫn đầu cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2026

Giáo dục
Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Giáo dục
18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu

18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu

Giáo dục
Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top