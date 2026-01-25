Top 20 ngôi trường THPT xuất sắc nhất kỳ thi Học sinh Giỏi quốc gia 2025 - 2026
20 trường THPT nổi bật nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026 là những “cái nôi” đào tạo nhân tài với thành tích ấn tượng trên cả nước.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 tiếp tục cho thấy sức mạnh của các trường chuyên và năng khiếu trong hệ thống giáo dục phổ thông. Theo kết quả được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, hơn 6.750 thí sinh tham dự và gần 4.000 em đoạt giải (tương đương tỷ lệ khoảng 59%) ở nhiều môn học trên toàn quốc.
Kỳ thi tiếp tục phản ánh sự phân hóa về chất lượng đào tạo mũi nhọn giữa các trường trên toàn quốc. Tổng hợp Top 20 trường THPT dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026 là những “cái nôi” đào tạo nhân tài của giáo dục mũi nhọn.
Ở vị trí dẫn đầu, THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) tiếp tục khẳng định vị thế với 153 giải, trong đó có 5 giải Nhất, nhiều nhất cả nước. Đây là kết quả của nỗ lực bền bỉ trong bồi dưỡng học sinh ở các môn tự nhiên và xã hội.
Tiếp theo, THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ) ghi nhận 118 giải (7 Nhất) và THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) đạt 117 giải (22 Nhất), trong đó Amsterdam nổi bật với số giải Nhất rất cao, cho thấy mạnh về các môn trọng điểm như Toán và Tiếng Anh.
Không kém cạnh, THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) cũng nằm trong top 5 với 115 giải (6 Nhất), cùng với THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đạt 113 giải (10 Nhất) và THPT Chuyên Thái Nguyên (Thái Nguyên) với 111 giải (3 Nhất), tạo nên thế cân bằng giữa các trung tâm giáo dục mũi nhọn ở nhiều vùng miền.
Tại khu vực phía Bắc, các trường như THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) với 109 giải (4 Nhất) và THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) với 98 giải (5 Nhất) tiếp tục ghi dấu ấn, góp phần đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương đứng đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi. THPT Chuyên Bắc Giang cũng có mặt trong top với 91 giải (3 Nhất), cùng THPT Chuyên Bắc Ninh với 82 giải (7 Nhất) thể hiện nỗ lực vững chắc trong đào tạo.
Nhiều trường chuyên ở các tỉnh miền Trung như THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), THPT Chuyên Quốc Học (Thừa Thiên - Huế) và THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng nằm trong top 20, khẳng định chất lượng học thuật toàn quốc. Các trường này đều có số lượng giải quốc gia đáng kể, bao gồm nhiều giải Nhất, Nhì và Ba ở các môn như Toán, Lý, Hóa, Văn và Ngoại ngữ.
Bảng tổng hợp 20 trường dẫn đầu Kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia 2025-2026:
|STT
|Trường
|Tỉnh/ thành
|Số giải
|Giải Nhất
|1
|THPT Chuyên Lê Hồng Phong
|TP.HCM
|153
|5
|2
|THPT Chuyên Vĩnh Phúc
|Phú Thọ
|118
|7
|3
|THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam
|Hà Nội
|117
|22
|4
|THPT Chuyên Lê Hồng Phong
|Ninh Bình
|115
|6
|5
|THPT Chuyên Phan Bội Châu
|Nghệ An
|113
|10
|6
|
THPT Chuyên Thái Nguyên
|Thái Nguyên
|111
|3
|7
|
THPT Chuyên Trần Phú
|Hải Phòng
|109
|4
|8
|THPT Chuyên Nguyễn Trãi
|Hải Phòng
|98
|5
|9
|THPT Chuyên Bắc Giang
|Bắc Ninh
|91
|3
|10
|THPT Chuyên Quốc Học
|Thừa Thiên-Huế
|90
|4
|11
|THPT Chuyên Lam Sơn
|Thanh Hóa
|86
|8
|12
|THPT Chuyên Hà Tĩnh
|Hà Tĩnh
|85
|6
|13
|THPT Chuyên Hùng Vương
|Phú Thọ
|83
|4
|14
|THPT Chuyên Bắc Ninh
|Bắc Ninh
|82
|7
|15
|THPT Chuyên Hạ Long
|Hạ Long
|80
|2
|16
|THPT Chuyên Lào Cai
|Hạ Long
|79
|2
|17
|THPT Chuyên Lê Quý Đôn
|Đà Nẵng
|78
|3
|18
|THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội
|Hà Nội
|73
|6
|19
|THPT Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM
|TP.HCM
|73
|4
|20
|THPT Chuyên Lương Văn Tụy
|Ninh Bình
|64
|2
Những trường khác trong top 20 như THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) với 80 giải (2 Nhất), THPT Chuyên Lào Cai (Lào Cai) (79 giải, 2 Nhất), THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) với 78 giải (3 Nhất) và THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (78 giải, 6 Nhất) cũng góp phần làm nên bức tranh đa sắc của giáo dục THPT dẫn đầu.
Đáng chú ý, các trường năng khiếu và chuyên thuộc đại học như THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội với 73 giải (6 Nhất), THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội đạt 48 giải (12 giải Nhất), Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM đạt 73 giải (4 Nhất) và THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) đạt 64 giải (2 Nhất) cũng cho thấy hướng bồi dưỡng chuyên sâu từ hệ thống đại học kết hợp phổ thông đang ngày càng hiệu quả.
