TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6

Thứ tư, 06:54 21/01/2026 | Giáo dục

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo kế hoạch hàng năm, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM diễn ra vào đầu tháng 6 (ngày 6, 7/6). Tuy nhiên, năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được Bộ GD&ĐT tổ chức vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn 2 tuần so với các năm học trước đó. Việc điều chỉnh thời gian thi tốt nghiệp THPT chắc chắn sẽ tác động đến công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh 10, kéo theo đó là những điều chỉnh liên quan đến kỳ thi.

Hiệu trưởng nhiều trường THCS trên địa bàn TP.HCM kiến nghị Sở GD&ĐT Thành phố cần sớm công bố thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay để nhà trường, giáo viên và phụ huynh, học sinh chủ động trong kế hoạch ôn tập, giảng dạy, ổn định tâm lý.

Học sinh lớp 9, Trường THCS Lữ Gia, TP.HCM trong giờ học tiếng Anh.

Sáng 20/1, trao đổi với Giáo dục TP.HCM về thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở đang xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027, trong đó dự kiến phương án sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 sau khi thi tốt nghiệp THPT, có thể là diễn ra vào cuối tháng 6/2026, chứ không kéo sang đến tháng 7.

“Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sớm hơn 2 tuần so với mọi năm, vì thế ảnh hưởng đến thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 của TP.HCM. Tuy nhiên, nếu tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sớm vào cuối tháng 5 thì học sinh lại học chưa hết chương trình học. Vì thế, Sở GD-ĐT TP đang tính đến phương án tổ chức vào cuối tháng 6 - sau thời gian thi tốt nghiệp. Lúc đó có thể là vừa song song chấm thi tốt nghiệp, vừa tổ chức thi tuyển sinh 10”, ông Phong thông tin.

Được biết, Hà Nội cũng dự kiến tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 sau thi tốt nghiệp THPT.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết thêm, tới đây sau khi họp thống nhất trong Ban Giám đốc sở thì sẽ trình phương án thời gian thi. Phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp TP.HCM năm học 2026-2027 sẽ được Sở GD-ĐT TP hoàn thiện, trình UBND TP phê duyệt, ban hành trước ngày 31/3.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 sẽ diễn ra theo hình thức thi tuyển kết hợp xét tuyển. Trong đó, xét tuyển dự kiến sẽ áp dụng với học sinh xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, thi tuyển áp dụng với các đối tượng học sinh còn lai.

Đối với hình thức thi tuyển, kỳ thi sẽ gồm 3 môn thi: Văn, toán, ngoại ngữ. Riêng học sinh thi chuyên và tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên và tích hợp. Trong đó văn, toán có thời gian làm bài 120 phút/môn; Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút; Môn chuyên, tích hợp có thời gian làm bài 150 phút.

Năm nay, TP.HCM có 171.716 học sinh lớp 9. Sở GD-ĐT TP dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục vào học lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TP năm học 2026 - 2027 thông qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026, tương đương ít nhất 120.000 học sinh tiếp tục học lớp 10 THPT.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 là kỳ thi tuyển sinh đầu tiên của TP sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu và triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến sẽ kết hợp cả hình thức thi tuyển và xét tuyển trong kỳ tuyển sinh. Trong đó, riêng hình thức xét tuyển sẽ được áp dụng đối với một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo.

(Nguồn: Tạp chí Giáo dục TP.HCM)
