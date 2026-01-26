Ấn tượng 3 nam sinh trong một lớp cùng giành giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia

Đằng sau ánh hào quang đó là những câu chuyện khác nhau về sự kiên định và khát vọng khẳng định giá trị bản thân.

Những "mảnh ghép" tạo nên kỳ tích

Em Trần Nhật Nam, 1 trong 3 học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2025-2026 đánh dấu một mùa vàng rực rỡ của trường "Phan". Trong số 10 thành viên đội tuyển Anh, có đến 9 học sinh đoạt giải (3 Nhất, 4 Nhì, 2 Ba). Đặc biệt, cả 3 giải Nhất đều thuộc về những nam sinh đến từ lớp 12C5: Trần Nhật Nam, Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Phước Hải Khánh.

Dù mỗi người có một xuất phát điểm và lộ trình riêng, cả ba đều gặp nhau ở niềm đam mê cháy bỏng, tinh thần rèn luyện kỷ luật dưới sự dẫn dắt của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Hoàng Lân.

Trần Nhật Nam không phải là một "thần đồng" có xuất phát điểm rực rỡ. Ngược lại, hành trình của em tại trường Phan bắt đầu bằng những con số đầy áp lực.

Em Nguyễn Quang Minh, một trong ba học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Từng là học sinh của Trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai và sở hữu giải Ba tỉnh năm lớp 9 nhưng khi bước chân vào cổng Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nam nhận ra mình chỉ là một "hạt cát" giữa sa mạc nhân tài. Em trúng tuyển lớp chuyên Anh với vị trí thứ 33 trên tổng số 35 học sinh.

“Thực tế khi mới vào lớp em hơi sợ và lo lắng mình bị tụt lại phía sau”, Nam nhớ lại. Mục tiêu khiêm tốn của chàng trai này lúc bấy giờ chỉ là có một bảng điểm IELTS ổn định để xét tuyển đại học. Nhưng chính môi trường đều là những học sinh xuất sắc lại trở thành chất xúc tác, buộc Nam phải lựa chọn: Hoặc chấp nhận số phận ở tốp cuối hoặc bắt đầu cuộc hành trình "ngược dòng".

Năm lớp 11, Nam nếm trải cú sốc đầu tiên khi bị loại khỏi đội tuyển chính thức vì điểm thi viết không tốt. Đối với một học sinh chuyên, việc không được chọn vào đội tuyển quốc gia thường là cú sốc lớn. Nhưng với Nam, đó lại là khoảng lặng để nhìn lại. Được sự khích lệ của cô giáo chủ nhiệm Hoàng Lân, em quyết định cho phép mình “thử thách một lần nữa”.

Nam chia sẻ bí quyết học tập không theo lối mòn “mọt sách”: Em “trộn” tiếng Anh vào đời sống, từ âm nhạc đến phim ảnh, biến ngôn ngữ thành công cụ kết nối văn hóa thay vì chỉ là những con chữ khô khan. Kết quả, tại kỳ thi năm 2025-2026, với 16,3 điểm, Nam không chỉ là thí sinh có điểm cao nhất đội tuyển trường Phan mà còn lọt vào top 3 thí sinh xuất sắc nhất cả nước.

Nếu Nhật Nam là câu chuyện về sự vươn lên, Nguyễn Quang Minh lại là điển hình của một tài năng thiên bẩm nhưng phải đối mặt với áp lực khủng khiếp của sự kỳ vọng.

Quang Minh bộc lộ năng khiếu từ rất sớm. 3 tuổi em đã có thể nói những câu đơn giản, lớp 5 đã vô địch cuộc thi English Challenge của tỉnh Nghệ An. Lên bậc Trung học phổ thông, Minh sớm khẳng định vị thế khi đoạt giải Nhì quốc gia ngay từ năm lớp 11. Tuy nhiên, giải thưởng đó lại trở thành một “áp lực vô hình”.

Chỉ thiếu 0,2 điểm để chạm tay vào giải Nhất năm trước, Minh từng có ý định từ bỏ đội tuyển để tập trung cho các môn học khác. Nhưng rồi, lòng tự trọng của một người học chuyên không cho phép em bỏ dở. Minh quay trở lại, dành 2 tháng hệ thống kiến thức và bước vào kỳ thi trong tâm thế của một người đang thực hiện một “canh bạc” với chính mình.

“Rút kinh nghiệm từ thất bại cũ, em dành hơn 2 giờ để hoàn thiện bài viết, trong đó riêng phần mở bài đã mất 20 phút. Với chủ đề về “nỗi sợ sự thua kém”, em đã đưa vào bài làm những triết lý sống đầy chiều sâu như “Hãy sống thật với bản thân”, Minh bộc bạch.

Kết quả 15,7 điểm và giải Nhất quốc gia là lời khẳng định đanh thép cho giá trị của Minh. Đặc biệt, điểm viết của em đạt 4,4/5, cao hơn 1 điểm so với năm trước, em trở thành thí sinh có điểm viết cao thứ 2 toàn quốc.

Em Nguyễn Phước Hải Khánh, một trong ba học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Câu chuyện của Nguyễn Phước Hải Khánh lại mang một màu sắc khác, đó là sự chuyển giao giữa tư duy Toán học và ngôn ngữ. Hải Khánh vốn là học sinh chuyên Toán của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner. Mãi đến giữa năm lớp 9, sau khi đoạt IELTS 7,0, em mới quyết định “rẽ ngang” sang chuyên Anh để thi vào trường Phan.

Cũng giống như Nhật Nam, Hải Khánh bắt đầu ở vị trí tốp cuối của lớp. Áp lực quá lớn khiến Khánh từng xin rút khỏi đội dự tuyển để tập trung cho công việc lớp trưởng. Thế nhưng, cô Hoàng Lân đã nhìn thấy ở em một tố chất đặc biệt: Tư duy logic cực tốt, chữ đẹp và sự cầu thị hiếm có.

“Em có thể bỏ chức lớp trưởng, nhưng không thể bỏ đội tuyển - câu nói của cô giáo đã buộc em suy nghĩ và quyết tâm với mục tiêu mới của mình”, Khánh nhớ lại.

Khánh không ngại thừa nhận mình từng yếu kỹ năng nghe và năng lực kém hơn các bạn trong đội. Em chủ động hỏi han, học cách nghiên cứu tài liệu từ những người bạn giỏi nhất. Giải Nhất quốc gia đối với Khánh không chỉ là một danh hiệu mà là phần thưởng cho sự kiên trì và bản lĩnh không bỏ cuộc.

Áp lực tạo sức mạnh

Cô giáo Hoàng Lân và 3 học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An đạt giải Nhất quốc gia môn Tiếng Anh. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Đứng sau kỳ tích của ba chàng trai 12C5 là bóng dáng của cô giáo Nguyễn Hoàng Lân - người đã đồng hành cùng đội tuyển suốt nhiều mùa thi.

Với cô Lân, học sinh trường chuyên có tư chất tương đối ngang nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là mức độ quyết tâm. Cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy các em cách đối mặt với áp lực. Đã có những buổi ôn luyện kéo dài đến 11, 12 giờ đêm tại nhà riêng của cô. Có những lúc cô mệt, ốm nhưng vẫn âm thầm đồng hành, sự tận tụy đó chính là tấm gương để học trò soi vào và nỗ lực.

Thành công của đội tuyển Anh trường Phan năm 2025-2026 không phải là sự ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một chiến lược bài bản từ phía Ban Giám hiệu nhà trường. Sau mỗi kỳ thi, các tổ bồi dưỡng đều phải ngồi lại mổ xẻ, phân tích thất bại và thành công để xây dựng lộ trình cho mùa sau.

Lần đầu tiên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 3 học sinh đạt giải Nhất môn Tiếng Anh. Ảnh: Bích Huệ /TTXVN

Qua nhiều mùa thi cô giáo Hoàng Lân cũng nói rằng, áp lực của kỳ thi là điều có thực. Nhưng bù lại, đó cũng là một thử thách xứng đáng, bởi “áp lực tạo ra kim cương”. Bản thân cô, được đảm nhiệm môn Tiếng Anh, đồng hành với học trò cũng giúp cô trưởng thành, dày dặn hơn về kỹ năng, chuyên môn.

“Qua mỗi khóa, đối tượng học sinh khác nhau, chịu tác động từ nhiều yếu tố nên việc dạy học, ôn thi cũng phải thay đổi. Dù khó khăn nhưng đó là một hành trình rất đáng giá và kết quả này là thước đo cho sự nỗ lực quyết tâm của cả cô và trò”, cô giáo Hoàng Lân chia sẻ thêm.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2025-2026 khép lại với những nụ cười hạnh phúc. 3 giải Nhất của Nam, Minh, Khánh là minh chứng cho thấy: Không quan trọng bạn bắt đầu ở đâu, quan trọng là bạn đi được bao xa. Áp lực thực sự đã tạo ra những "viên kim cương" lấp lánh cho mảnh đất học xứ Nghệ.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026 khép lại với nụ cười hạnh phúc của Trần Nhật Nam, Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Phước Hải Khánh. Ảnh: Bích Huệ/YTXVN

Cô Cao Thị Lan Thanh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu vui mừng cho biết, thành tích của các em Nam, Minh và Khánh không chỉ là niềm tự hào của trường Phan mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng cho những bạn đang nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình. Đây cũng là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm, rèn luyện bền bỉ của các học sinh đoạt giải và tri ân sự tận tâm, công lao bồi dưỡng, dìu dắt đội tuyển của giáo viên. Vinh dự này không chỉ riêng em Nam, Minh, Khánh mà còn là niềm tự hào, nguồn động lực lớn lao thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong nhà trường; đồng thời khích lệ các thế hệ học sinh tiếp theo tiếp nối truyền thống, phát huy tài năng và đam mê.