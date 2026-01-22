Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
GD&TĐ - Em Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.
Hành trình đầy nỗ lực
Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả Kỳ thi Học sinh giỏi (HSG) Quốc gia năm học 2025-2026. Là chủ nhân của giải Nhì môn Vật lí, nam sinh Tống Hà Thành đến từ lớp 12 chuyên Lí, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - tỉnh Phú Thọ cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào về hành trình của mình; đặc biệt là sự đồng hành, động viên từ gia đình.
Tống Hà Linh - sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Luật Hà Nội, là chị gái của Thành không giấu nổi niềm xúc động về thành tích lần này sau bao nỗ lực, vượt lên mọi thử thách. Linh cũng là cựu học sinh lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và giành giải Ba HSG Quốc gia môn Ngữ văn năm học 2021-2022.
Điều đặc biệt hơn cả, mẹ của hai em là bà Hà Thị Thanh Hải, cách nay tròn 30 năm cũng xuất sắc đoạt giải Ba Kỳ thi HSG Quốc gia ở môn Ngữ văn. Đây có lẽ là nguồn động lực quan trọng để nam sinh Tống Hà Thành không ngừng phấn đấu, cố gắng trong học tập, rèn luyện và gặt hái được "trái ngọt" ở mùa thi năm nay.
Ngay từ khi đỗ vào trường chuyên, Hà Thành đã xem kỳ thi HSG Quốc gia như một đích đến để theo đuổi. Em luôn chủ động trong việc học, điềm tĩnh và bản lĩnh khi đối diện với áp lực. Em có tính tự lập, ít chia sẻ nên quá trình học tập phần lớn là em tự sắp xếp và quyết định. Gia đình là điểm tựa tinh thần để lắng nghe, động viên, đưa ra những lời khuyên khi cần và âm thầm đồng hành cùng em trên hành trình ấy.
Hà Linh tâm sự, trong hành trình ôn thi HSG Quốc gia, việc đặt mục tiêu đạt giải xuất phát từ mong muốn tự khẳng định bản thân, sau đó dần trở thành kỳ vọng của gia đình, thầy cô và những người xung quanh. Khó khăn lớn nhất lúc ấy không hẳn là kiến thức, mà là áp lực tinh thần và sự hoài nghi bản thân.
Có những giai đoạn mình cảm thấy mất phương hướng, hoang mang không biết quyết định học đội tuyển có thật sự đúng đắn, thậm chí đã từng tự hỏi liệu mình có đủ khả năng đi đến cùng hay không. Kết quả năm ấy không chỉ là một giải thưởng quý giá, mà còn trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp mình xác định rõ hơn con đường học tập và định hướng tương lai.
"Chị em mình đều cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn vì trong mọi hành trình, bố mẹ luôn là người đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ. Bố mẹ tin tưởng, kỳ vọng và tất nhiên cũng mong con đạt được những kết quả tốt, nhưng chưa bao giờ biến điều đó thành áp lực. Chính sự thấu hiểu và cách yêu thương rất chừng mực ấy khiến chị em mình cảm thấy vững tâm hơn khi theo đuổi những mục tiêu của mình" - Hà Linh bày tỏ.
Hà Linh cho rằng, “sự lặp lại” đặc biệt này không chỉ đến từ nỗ lực của riêng hai chị em, mà còn từ chính gia đình khi bố mẹ luôn lắng nghe, tin tưởng, cho con không gian để cố gắng và một điểm tựa vững chắc để quay về. Bố mẹ thực sự là “đất chở, trời che” - là nền tảng để mỗi ước mơ có thể lớn lên một cách lành mạnh và bền bỉ.
Vượt lên chính mình
Hà Thành và Hà Linh đều cho rằng, áp lực thành tích trong những kỳ thi lớn như HSGQG là điều gần như không thể tránh khỏi. Các em vẫn hay nói vui với nhau rằng đây là một cuộc “đánh đổi”, bởi để theo đuổi kỳ thi này, các em gần như dành trọn thời gian và tâm sức cho môn thi của mình. Vì thế, nếu kết quả không như mong đợi, cảm giác buồn và tiếc nuối là điều rất dễ xảy ra.
Hà Linh cũng không quá lo lắng việc em trai sẽ bị so sánh hay gắn với những kỳ vọng quá lớn. Mỗi người có một hành trình riêng và tin tưởng Hà Thành sẽ đủ bản lĩnh để bước đi trên con đường của mình. Để một học sinh giỏi có thể giữ được cân bằng tâm lý trước áp lực kỳ vọng, điều quan trọng nhất là có một điểm tựa vững chắc từ gia đình, thầy cô và cả chính bản thân mình.
Hai chị em đều cho biết, dù kết quả có như thế nào thì quãng thời gian được học trong đội tuyển mang lại cho các em rất nhiều giá trị, không chỉ là kiến thức chuyên sâu mà còn là cơ hội được học hỏi, giao lưu và cọ xát với những bạn học sinh xuất sắc đến từ các trường chuyên trên cả nước; được trực tiếp chỉ dạy bởi các thầy cô, chuyên gia đầu ngành.
"Bên cạnh đó, môi trường học tập với cường độ cao giúp chúng em rèn luyện khả năng chịu áp lực, tính kỷ luật và thói quen tự học nghiêm túc - những điều theo mình lâu dài chứ không chỉ phục vụ cho một kỳ thi. Kỳ thi này cũng mở ra nhiều cơ hội mới, từ định hướng học tập rõ ràng hơn cho tương lai cho đến những thuận lợi nhất định trong con đường vào đại học", Hà Thành trải lòng.
Theo tìm hiểu, bố mẹ của Hà Thành - Hà Linh đều là cán bộ nhà nước ở tỉnh Hòa Bình (cũ). Sau sáp nhập, cả hai đều chuyển sang trụ sở chính của tỉnh Phú Thọ (mới) để làm việc nên cuối tuần cả nhà mới được gặp nhau. Suốt thời gian qua, bố mẹ luôn quan tâm, lo lắng cho 2 chị em từ xa. Nhờ đó, Hà Thành dần trưởng thành và tự lập hơn, được cọ xát với một môi trường mới rộng mở hơn, nhiều cơ hội khẳng định mình hơn.
Dù bận nhiều công việc cơ quan, bà Hà Thị Thanh Hải - mẹ của Hà Thành nhấn mạnh, thành tích này dù rất vui nhưng cũng chỉ là dấu ấn quan trọng vì hành trình phía trước của con còn rất dài. Chúng ta không được phép "ngủ quên trên chiến thắng" mà cần tiếp tục nỗ lực chinh phục những mục tiêu xa hơn, cao hơn để chạm tới ước mơ tương lai của mình.
Trước khi giành Giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay, nam sinh Tống Hà Thành còn sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng như: Giải Nhất thi HSG môn Vật lí cấp tỉnh Hòa Bình (cũ) từ năm học lớp 9; Đạt điểm tuyệt đối (10) môn chuyên Vật lí và là Á khoa chuyên Lí đầu vào Kỳ thi vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ; Huy chương Đồng Kỳ thi chọn HSG các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2024; Huy chương Bạc Kỳ thi Trại hè Hùng Vương năm 2025; Huy chương Vàng Kỳ thi chọn HSG các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2025...
