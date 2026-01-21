Mới nhất
Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Thứ tư, 13:30 21/01/2026 | Giáo dục
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.

Chương trình bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, với sự tham gia của học sinh ba khối lớp 6, 7, 8. Ngày hội được thiết kế công phu với nhiều phần thi hấp dẫn như: Phần thi Chào hỏi và Phần thi Tài năng thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo thầy cô và học sinh.

Ở Phần thi Chào hỏi, các đội thi đã để lại ấn tượng mạnh mẽ qua những màn giới thiệu sáng tạo, tự tin bằng tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. Tiếp nối là Phần thi Tài năng, nơi học sinh thể hiện khả năng phát âm, giao tiếp, thuyết trình, diễn kịch, hát và trình diễn bằng ngoại ngữ, cho thấy sự tiến bộ rõ nét trong việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn – Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Phát biểu tại chương trình, cô Lê Thị Loan – Hiệu trưởng Trường THCS Phú Diễn nhấn mạnh: "Ngày hội Ngôn ngữ là ngày hội thường niên của thầy và trò nhà trường. Chúng tôi tổ chức chương trình này nhằm tạo cơ hội để các em học sinh có sân chơi thể hiện năng lực sử dụng ngoại ngữ, không chỉ riêng tiếng Anh mà còn các ngoại ngữ khác. Qua đó, các em có thể vận dụng kiến thức trong lớp học vào thực tiễn cuộc sống."

Cô Hiệu trưởng cũng cho biết, trong chương trình, học sinh đã thể hiện rất tốt kỹ năng phát âm, giao tiếp cùng sự sáng tạo phong phú. Nhà trường từng bước triển khai các hoạt động theo tinh thần đổi mới giáo dục, thực hiện các định hướng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tạo tiền đề để học sinh tự tin hội nhập, hướng tới mục tiêu trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh - Ảnh 2.

Nhiều phần thi, tiết mục được các em học sinh đầu tư công phu, thông minh và sáng tạo.

Đánh giá về năng lực học sinh qua ngày hội, cô Phạm Hương – giáo viên tiếng Anh của nhà trường, người đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề, chia sẻ: "Với kinh nghiệm giảng dạy của mình, tôi nhận thấy trình độ học tiếng Anh của học sinh hiện nay phát triển vượt bậc. Các em rất tự tin, không chỉ dừng lại ở việc học một bài text hay làm bài kiểm tra trên lớp, mà còn có thể bày tỏ quan điểm, nguyện vọng cá nhân bằng chính ngôn ngữ các em đang học."

Theo cô Phạm Hương, việc học ngoại ngữ ngày nay không chỉ là học ngôn ngữ thuần túy mà còn là học văn hóa: "Là một giáo viên tiếng Anh, tôi quan niệm rằng học ngoại ngữ là học cách hiểu và tôn trọng văn hóa các quốc gia khác, đồng thời mang văn hóa Việt Nam giao lưu, giới thiệu với bạn bè quốc tế."

Không chỉ mang ý nghĩa với giáo viên, Ngày hội Ngôn ngữ còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với học sinh. Em Nguyễn Ngọc Quế Chi – học sinh lớp 9A2, Trường THCS Phú Diễn hào hứng chia sẻ: "Sau này, em mong muốn trở thành MC hoặc biên tập viên truyền hình. Với ước mơ đó, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, có vai trò vô cùng quan trọng. Ngay từ khi còn là học sinh của trường, em đã luôn cố gắng trau dồi và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình."

Quế Chi cho biết thêm, em luôn chủ động tham gia các hoạt động, sự kiện để rèn luyện khả năng giao tiếp: "Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ hôm nay thực sự là một sân chơi rất bổ ích, giúp chúng em tự tin hơn, mạnh dạn hơn khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp."

Ngày hội Ngôn ngữ khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ mà còn khẳng định nỗ lực của Trường THCS Phú Diễn trong việc xây dựng môi trường giáo dục năng động, hiện đại và hội nhập.

Thêm một địa chỉ cho những ai yêu ngôn ngữ và văn hóa Trung QuốcThêm một địa chỉ cho những ai yêu ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc

GĐXH - Sáng 10/11/2024, Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động bằng lễ khai trương trang trọng, ấm cúng.

Bộ GD-ĐT sẽ xây đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường họcBộ GD-ĐT sẽ xây đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024-2025 của ngành giáo dục. Trong đó xác định sẽ xây dựng đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tòa soạn Quảng cáo
Top