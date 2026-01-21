Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh
GĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.
Chương trình bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, với sự tham gia của học sinh ba khối lớp 6, 7, 8. Ngày hội được thiết kế công phu với nhiều phần thi hấp dẫn như: Phần thi Chào hỏi và Phần thi Tài năng thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo thầy cô và học sinh.
Ở Phần thi Chào hỏi, các đội thi đã để lại ấn tượng mạnh mẽ qua những màn giới thiệu sáng tạo, tự tin bằng tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. Tiếp nối là Phần thi Tài năng, nơi học sinh thể hiện khả năng phát âm, giao tiếp, thuyết trình, diễn kịch, hát và trình diễn bằng ngoại ngữ, cho thấy sự tiến bộ rõ nét trong việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn – Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh
Phát biểu tại chương trình, cô Lê Thị Loan – Hiệu trưởng Trường THCS Phú Diễn nhấn mạnh: "Ngày hội Ngôn ngữ là ngày hội thường niên của thầy và trò nhà trường. Chúng tôi tổ chức chương trình này nhằm tạo cơ hội để các em học sinh có sân chơi thể hiện năng lực sử dụng ngoại ngữ, không chỉ riêng tiếng Anh mà còn các ngoại ngữ khác. Qua đó, các em có thể vận dụng kiến thức trong lớp học vào thực tiễn cuộc sống."
Cô Hiệu trưởng cũng cho biết, trong chương trình, học sinh đã thể hiện rất tốt kỹ năng phát âm, giao tiếp cùng sự sáng tạo phong phú. Nhà trường từng bước triển khai các hoạt động theo tinh thần đổi mới giáo dục, thực hiện các định hướng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tạo tiền đề để học sinh tự tin hội nhập, hướng tới mục tiêu trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.
Đánh giá về năng lực học sinh qua ngày hội, cô Phạm Hương – giáo viên tiếng Anh của nhà trường, người đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề, chia sẻ: "Với kinh nghiệm giảng dạy của mình, tôi nhận thấy trình độ học tiếng Anh của học sinh hiện nay phát triển vượt bậc. Các em rất tự tin, không chỉ dừng lại ở việc học một bài text hay làm bài kiểm tra trên lớp, mà còn có thể bày tỏ quan điểm, nguyện vọng cá nhân bằng chính ngôn ngữ các em đang học."
Theo cô Phạm Hương, việc học ngoại ngữ ngày nay không chỉ là học ngôn ngữ thuần túy mà còn là học văn hóa: "Là một giáo viên tiếng Anh, tôi quan niệm rằng học ngoại ngữ là học cách hiểu và tôn trọng văn hóa các quốc gia khác, đồng thời mang văn hóa Việt Nam giao lưu, giới thiệu với bạn bè quốc tế."
Không chỉ mang ý nghĩa với giáo viên, Ngày hội Ngôn ngữ còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với học sinh. Em Nguyễn Ngọc Quế Chi – học sinh lớp 9A2, Trường THCS Phú Diễn hào hứng chia sẻ: "Sau này, em mong muốn trở thành MC hoặc biên tập viên truyền hình. Với ước mơ đó, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, có vai trò vô cùng quan trọng. Ngay từ khi còn là học sinh của trường, em đã luôn cố gắng trau dồi và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình."
Quế Chi cho biết thêm, em luôn chủ động tham gia các hoạt động, sự kiện để rèn luyện khả năng giao tiếp: "Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ hôm nay thực sự là một sân chơi rất bổ ích, giúp chúng em tự tin hơn, mạnh dạn hơn khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp."
Ngày hội Ngôn ngữ khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ mà còn khẳng định nỗ lực của Trường THCS Phú Diễn trong việc xây dựng môi trường giáo dục năng động, hiện đại và hội nhập.
Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?Giáo dục - 7 giờ trước
Các khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.
TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6Giáo dục - 10 giờ trước
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.
18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầuGiáo dục - 1 ngày trước
Bộ GD&ĐT công bố 18 thủ khoa HSGQG năm học 2025 - 2026 ở 13 môn thi, Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầu với mỗi đơn vị có 3 thủ khoa.
Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngàyGiáo dục - 1 ngày trước
Trong số những trường Đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất với 43 ngày.
Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ caoGiáo dục - 2 ngày trước
TS. Vũ Tần - người biến chất thải luyện kim thành graphene - vừa giành giải Sáng tạo châu Á nhờ nghiên cứu bền vững.
Tuyển sinh đại học 2026: Những trường đã 'chốt' phương ánXã hội - 4 ngày trước
Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 đang ngày càng sôi động khi nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, mở rộng phương thức xét tuyển và dự kiến chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh tới.
Điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2026 của Học viện Kỹ thuật quân sựGiáo dục - 4 ngày trước
Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến tăng chỉ tiêu hệ đào tạo dân sự lên 20%, tuyển thêm 2 chương trình đào tạo mới, giữ nguyên tổ hợp A00 trong xét tuyển.
Trường ĐH Thương mại công bố 4 phương thức tuyển sinh, mở mới ngành Khoa học máy tínhGiáo dục - 5 ngày trước
Năm 2026, Trường ĐH Thương mại áp dụng 4 phương thức xét tuyển cho bậc đại học chính quy và mở 6 ngành học mới, trong đó có ngành Khoa học máy tính.
Đề tham khảo 12 môn thi Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2026Giáo dục - 5 ngày trước
Ngày 15/1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề thi tham khảo 12 môn kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) năm 2026 kèm đáp án và hướng dẫn chi tiết.
Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTSGiáo dục - 6 ngày trước
Ngày 14/1, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh năm 2026, quy định thí sinh có IELTS sẽ không được quy đổi sang điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nướcGiáo dục
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.