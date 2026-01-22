Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 9

Thứ năm, 14:25 22/01/2026 | Giáo dục

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2025-2026 và hướng dẫn đăng ký phúc khảo.

Để tra cứu, học sinh và phụ huynh truy cập vào trang thông tin điện tử tại địa chỉ: https://diemthi.hanoi.edu.vn/ sau đó nhập số báo danh và mã học sinh để thực hiện tra cứu điểm bài thi.

UBND các xã, phường có học sinh dự thi tiếp nhận bảng kết quả bài thi tại Sở GD&ĐT (qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục) trong ngày 22/1, đồng thời thông báo kết quả cho học sinh.

Hà Nội công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 9 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ ngày 22/1 đến ngày 24/1, các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi của học sinh (nếu có).

Trước 10h ngày 26/1, UBND các xã, phường lập và gửi danh sách học sinh đề nghị phúc khảo bài thi về Sở GD&ĐT theo địa chỉ email: thihsg@hanoi.edu.vn.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố của Hà Nội diễn ra sáng 10/1 với hơn 4.400 học sinh, tranh tài ở các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Thí sinh đạt giải cuộc thi này không được hưởng ưu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội, song tùy quy định của từng trường, có thể được tuyển thẳng hoặc cộng điểm khi xét tuyển vào một số trường THPT chuyên thuộc đại học và trường tư thục.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Anh em song sinh xứ Thanh cùng dẫn đầu cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2026

Anh em song sinh xứ Thanh cùng dẫn đầu cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2026

Giáo dục - 9 giờ trước

Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh lớp 12T2, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cùng đạt 29/40 điểm, đồng giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2025 - 2026.

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Giáo dục - 1 ngày trước

Các khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6

TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6

Giáo dục - 1 ngày trước

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu

18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu

Giáo dục - 2 ngày trước

Bộ GD&ĐT công bố 18 thủ khoa HSGQG năm học 2025 - 2026 ở 13 môn thi, Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầu với mỗi đơn vị có 3 thủ khoa.

Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày

Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày

Giáo dục - 2 ngày trước

Trong số những trường Đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất với 43 ngày.

Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao

Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao

Giáo dục - 3 ngày trước

TS. Vũ Tần - người biến chất thải luyện kim thành graphene - vừa giành giải Sáng tạo châu Á nhờ nghiên cứu bền vững.

Tuyển sinh đại học 2026: Những trường đã 'chốt' phương án

Tuyển sinh đại học 2026: Những trường đã 'chốt' phương án

Xã hội - 5 ngày trước

Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 đang ngày càng sôi động khi nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, mở rộng phương thức xét tuyển và dự kiến chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh tới.

Điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2026 của Học viện Kỹ thuật quân sự

Điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2026 của Học viện Kỹ thuật quân sự

Giáo dục - 5 ngày trước

Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến tăng chỉ tiêu hệ đào tạo dân sự lên 20%, tuyển thêm 2 chương trình đào tạo mới, giữ nguyên tổ hợp A00 trong xét tuyển.

Trường ĐH Thương mại công bố 4 phương thức tuyển sinh, mở mới ngành Khoa học máy tính

Trường ĐH Thương mại công bố 4 phương thức tuyển sinh, mở mới ngành Khoa học máy tính

Giáo dục - 6 ngày trước

Năm 2026, Trường ĐH Thương mại áp dụng 4 phương thức xét tuyển cho bậc đại học chính quy và mở 6 ngành học mới, trong đó có ngành Khoa học máy tính.

Xem nhiều

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Giáo dục

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Giáo dục
18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu

18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu

Giáo dục
Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Giáo dục
Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS

Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top