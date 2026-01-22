Hà Nội công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 9
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2025-2026 và hướng dẫn đăng ký phúc khảo.
Để tra cứu, học sinh và phụ huynh truy cập vào trang thông tin điện tử tại địa chỉ: https://diemthi.hanoi.edu.vn/ sau đó nhập số báo danh và mã học sinh để thực hiện tra cứu điểm bài thi.
UBND các xã, phường có học sinh dự thi tiếp nhận bảng kết quả bài thi tại Sở GD&ĐT (qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục) trong ngày 22/1, đồng thời thông báo kết quả cho học sinh.
Từ ngày 22/1 đến ngày 24/1, các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi của học sinh (nếu có).
Trước 10h ngày 26/1, UBND các xã, phường lập và gửi danh sách học sinh đề nghị phúc khảo bài thi về Sở GD&ĐT theo địa chỉ email: thihsg@hanoi.edu.vn.
Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố của Hà Nội diễn ra sáng 10/1 với hơn 4.400 học sinh, tranh tài ở các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học.
Thí sinh đạt giải cuộc thi này không được hưởng ưu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội, song tùy quy định của từng trường, có thể được tuyển thẳng hoặc cộng điểm khi xét tuyển vào một số trường THPT chuyên thuộc đại học và trường tư thục.
Anh em song sinh xứ Thanh cùng dẫn đầu cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2026Giáo dục - 9 giờ trước
Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh lớp 12T2, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cùng đạt 29/40 điểm, đồng giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2025 - 2026.
Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinhGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.
Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?Giáo dục - 1 ngày trước
Các khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.
TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6Giáo dục - 1 ngày trước
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.
18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầuGiáo dục - 2 ngày trước
Bộ GD&ĐT công bố 18 thủ khoa HSGQG năm học 2025 - 2026 ở 13 môn thi, Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầu với mỗi đơn vị có 3 thủ khoa.
Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngàyGiáo dục - 2 ngày trước
Trong số những trường Đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất với 43 ngày.
Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ caoGiáo dục - 3 ngày trước
TS. Vũ Tần - người biến chất thải luyện kim thành graphene - vừa giành giải Sáng tạo châu Á nhờ nghiên cứu bền vững.
Tuyển sinh đại học 2026: Những trường đã 'chốt' phương ánXã hội - 5 ngày trước
Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 đang ngày càng sôi động khi nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, mở rộng phương thức xét tuyển và dự kiến chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh tới.
Điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2026 của Học viện Kỹ thuật quân sựGiáo dục - 5 ngày trước
Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến tăng chỉ tiêu hệ đào tạo dân sự lên 20%, tuyển thêm 2 chương trình đào tạo mới, giữ nguyên tổ hợp A00 trong xét tuyển.
Trường ĐH Thương mại công bố 4 phương thức tuyển sinh, mở mới ngành Khoa học máy tínhGiáo dục - 6 ngày trước
Năm 2026, Trường ĐH Thương mại áp dụng 4 phương thức xét tuyển cho bậc đại học chính quy và mở 6 ngành học mới, trong đó có ngành Khoa học máy tính.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nướcGiáo dục
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.