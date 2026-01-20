18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu
Bộ GD&ĐT công bố 18 thủ khoa HSGQG năm học 2025 - 2026 ở 13 môn thi, Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầu với mỗi đơn vị có 3 thủ khoa.
Trong tổng số 13 môn thi, cả nước ghi nhận 18 thủ khoa, tập trung chủ yếu ở các trường chuyên lớn, trong đó Hải Phòng và Đại học Quốc gia Hà Nội mỗi đơn vị có 3 thủ khoa, dẫn đầu toàn quốc.
Theo thống kê, các đơn vị còn lại có thủ khoa gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội (2), Phú Thọ (2), Ninh Bình (2), Thanh Hóa (1), Hà Nội (1), Đại học Quốc gia TPHCM (1), Lạng Sơn (1), Hà Tĩnh (1) và Nghệ An (1).
Kết quả cho thấy sự phân bố khá đồng đều giữa các địa phương và hệ thống trường chuyên, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò nổi bật của các cơ sở đào tạo mũi nhọn.
Ở môn Toán, thủ khoa tiếp tục là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội với 36,5 điểm. Trường này còn có thêm một thủ khoa ở môn Sinh học với 29,25 điểm.
Môn Vật lý ghi nhận thủ khoa là học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) với 34 điểm.
Thủ khoa Hóa học đạt 37,75 điểm, thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Môn Tin học, thủ khoa là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam với 32,557 điểm.
Ở môn Ngữ văn, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM đạt 16 điểm, đồng thời ngôi trường này chiếm 2 trong số 4 giải nhất toàn quốc ở môn học này.
Các môn xã hội và ngoại ngữ cũng ghi nhận nhiều thủ khoa đồng điểm. Môn Tiếng Anh có 2 thủ khoa cùng đạt 16,8 điểm, đến từ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) và Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng).
Môn Lịch sử có 2 thủ khoa cùng đạt 17,75 điểm, thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn) và Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ).
Môn Địa lý có tới 4 thủ khoa cùng đạt 16,5 điểm, đến từ các trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), THPT chuyên Hà Tĩnh, THPT chuyên Biên Hòa (Ninh Bình) và THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).
Ở các môn ngoại ngữ khác, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) chiếm trọn 2 thủ khoa ở môn Tiếng Trung và Tiếng Nhật.
Thủ khoa Tiếng Pháp là học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ) với 15,55 điểm. Môn Tiếng Nga, thủ khoa thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) với 16,99 điểm.
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026 là năm đầu tiên chỉ có 39 đơn vị tham gia, gồm 34 tỉnh, thành phố và 5 đơn vị là các trường đại học trực thuộc đại học quốc gia. Kết quả 18 thủ khoa trải rộng ở nhiều môn học và địa phương cho thấy chất lượng đào tạo học sinh mũi nhọn tiếp tục được duy trì ổn định, đồng thời phản ánh sự cạnh tranh ngày càng cao trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi trên cả nước.
