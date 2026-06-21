11 đối tượng bị khởi tố khi mua bán trái phép hóa đơn trên 20 nghìn tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đồng Nai) đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn, hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh, thành phố với nhiều đối tượng tham gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Ngày 1/6, Cơ quan Công an thành phố đã bắt giữ, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh, Trịnh Phan Thiên để điều tra làm rõ về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Trần Thị Thu Hà. Ảnh: CACC

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 05 đường dây với hơn 200 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 20 nghìn tỷ đồng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định.