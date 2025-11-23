Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn", gồm: Cấn Thị Hà (SN 1993) và Phạm Thị Hồng Liên (SN 1987 cùng trú tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội), theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự

Những đối tượng này là kết quả của việc điều tra mở rộng vụ án hình sự "Mua bán trái phép hoá đơn" xảy ra từ năm 2020 đến nay tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác. Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Trước đó, từ năm 2020 đến 2025, các đối tượng sử dụng giấy CMND, thẻ CCCD giả để đăng ký thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty. Sau đó, đối tượng xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hoá kèm theo) với giá khoảng 1,5% đến 2% giá trị hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can cùng về tội trên và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.