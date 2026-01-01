Mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép hàng trăm tỷ đồng.

Trrong đó công an xác định Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Kết quả điều tra cho thấy, qua công tác nắm tình hình, trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng.

Số hóa đơn này được bán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 200 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

