Mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng. 3 đối tượng có liên quan đã bị khởi tố.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép hàng trăm tỷ đồng.
Trrong đó công an xác định Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra cho thấy, qua công tác nắm tình hình, trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng.
Số hóa đơn này được bán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 200 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh HảiPháp luật - 2 giờ trước
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm đã bị Công an TPHCM tạm giam với 5 tội danh
Xuất hiện thủ đoạn hoàn toàn mới lừa đảo sổ tiết kiệm giấyPháp luật - 6 giờ trước
Cơ quan công an lưu ý thủ đoạn: thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để “chứng minh năng lực tài chính”
Ô tô lùi giữa biển người xem pháo hoa, tài xế mất kiểm soát gây náo loạn đêm giao thừaPháp luật - 8 giờ trước
Tối 31/12, trong lúc người dân Hải Phòng đổ ra trung tâm xem pháo hoa đêm giao thừa, một ô tô lùi xe mất kiểm soát đã va chạm vào đám đông trên đường Trần Phú.
Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiềuPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.
Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên QuangPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.
Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thậtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.
Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Rạng sáng 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng hơn 5,7 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiềuPháp luật
GĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.