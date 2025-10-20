Mới nhất
Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Thứ hai, 07:19 20/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Nhóm đối tượng đặc thù sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng, đồng thời được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Những đối tượng nào được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế?

Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Theo Điều 2, Nghị định 176/2025/NĐ-CP, đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được quy định như sau:

Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cụ thể như sau:

Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Từ đủ 75 tuổi trở lên;

- Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này;

- Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Tại Điều 3 Nghị định này cũng quy định cụ thể mức trợ cấp hưu trí xã hội như sau:

- Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng mức 500.000 đồng/tháng.

Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.

- Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, vừa được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025? - Ảnh 1.

Nghị định 176/2025/NĐ-CP và Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định rõ đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: TL

Đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, những người đang nhận trợ cấp hằng tháng sẽ được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2024 nêu rõ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.

"Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội;

Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội".

Các quy định nêu trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Vì vậy, người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT. Đối với nhóm 70–74 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chính sách cũng có hiệu lực từ cùng thời điểm.

Để được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội người dân cần thực hiện trình tự, thủ tục gì?

Người dân cần thực hiện trình tự, thủ tục để hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội như sau:

- Người đề nghị trợ cấp hưu trí xã hội có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố nơi cư trú (sau đây gọi chung là cấp xã);

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xem xét, thực hiện xác thực và chuẩn hoá thông tin liên quan của người đề nghị trợ cấp hưu trí xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyết định và thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội cho người đề nghị theo quy định pháp luật. Thời gian hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng tính từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký quyết định;

Trường hợp người đề nghị không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thay đổi nơi cư trú đề nghị được nhận chế độ trợ cấp hưu trí xã hội ở nơi cư trú mới (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả trợ cấp hưu trí xã hội tại địa bàn và có văn bản gửi kèm theo giấy tờ có liên quan của người đề nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của người đề nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới căn cứ giấy tờ liên quan của người đề nghị, xem xét quyết định tiếp tục trợ cấp hưu trí xã hội và thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng thôi chi trả tại nơi cư trú cũ.

Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội bị chết hoặc không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 2 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng sau liền kề tháng đối tượng chết hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, vừa được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025? - Ảnh 2.Hàng triệu người cao tuổi không có lương hưu vui mừng khi được tăng mức hưởng trợ cấp xã hội

GĐXH - Nhóm người cao tuổi không có lương hưu từ 80 tuổi trở lên sẽ được nhận trợ cấp xã hội mức mới cao hơn theo Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, vừa được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025? - Ảnh 3.Thông tin mới nhất về mức trợ cấp xã hội rất có lợi cho hàng triệu người lao động, ai cũng phải biết

GĐXH - Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 5 năm được hưởng trợ cấp xã hội trong khoảng 15 năm, ngay từ khi 60 tuổi.

L.Vũ (th)
