2 điều khiến đàn ông dễ tổn thương khi gần gũi

Với chị, đó chỉ là vài câu nói lúc cảm xúc không tốt. Với anh, đó lại là điều khiến mỗi lần gần vợ đều xuất hiện tâm lý lo lắng: liệu mình có làm tốt không, liệu cô ấy có thất vọng không?

Ảnh minh họa

Chê bai khả năng hoặc so sánh với người khác dễ làm đàn ông mất tự tin

Đời sống tình dục là lĩnh vực mà nhiều người đàn ông đặc biệt nhạy cảm với cảm giác mình “không đủ tốt”. Những nhận xét trực tiếp về khả năng, thời gian, sự chủ động hay phản ứng cơ thể có thể khiến họ cảm thấy bị đánh giá.

Đáng nói, sự tổn thương không nhất thiết đến từ một lời chê nặng nề. Một câu đùa về cơ thể, một tiếng thở dài đầy thất vọng hoặc việc đem người khác ra so sánh cũng có thể tạo ra áp lực rất lớn. Khi một người bắt đầu nghĩ rằng mình phải “thể hiện” để chứng minh bản thân, sự gần gũi dễ mất đi tính tự nhiên.

Phụ nữ & Pháp luật nhận định: Tâm lý lo lắng về khả năng tình dục cũng có thể tạo thành vòng luẩn quẩn. Càng sợ không đáp ứng được kỳ vọng, người đàn ông càng khó thư giãn; khi tâm lý căng thẳng, phản ứng sinh lý lại có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, điều tưởng như chỉ là một lời nhận xét đôi khi lại để lại hậu quả lâu hơn người nói nghĩ.

Bị từ chối theo cách lạnh lùng cũng có thể trở thành vết xước cảm xúc

Không ai có nghĩa vụ phải quan hệ tình dục khi bản thân không muốn. Sự đồng thuận và quyền nói “không” luôn phải được tôn trọng trong mọi mối quan hệ.

Tuy nhiên, giữa việc từ chối một cách chân thành và khiến bạn đời cảm thấy mình bị phủ nhận hoàn toàn là hai điều khác nhau. Một câu nói nhẹ nhàng như “Hôm nay em mệt, mình ôm nhau một chút nhé” có thể truyền tải thông điệp rất khác với thái độ lạnh lùng hoặc chế giễu.

Với một số người đàn ông, điều khiến họ tổn thương không phải là việc bạn đời không muốn quan hệ, mà là cảm giác bản thân không còn hấp dẫn, không được mong muốn hoặc bị xem như một người chỉ tìm đến bạn đời vì nhu cầu thể xác.

Theo góc nhìn của các chuyên gia tâm lý học tình dục trên Phụ Nữ Mới, cảm giác an toàn và được chấp nhận có vai trò quan trọng đối với chất lượng đời sống tình dục. Khi một người cảm thấy mình bị đánh giá, chế giễu hoặc phải đáp ứng một tiêu chuẩn nào đó, cơ thể khó duy trì trạng thái thư giãn cần thiết cho sự thân mật. Vì vậy, giao tiếp giữa hai người nên tập trung vào cảm xúc và nhu cầu thay vì phán xét. Thay vì nói “Anh lúc nào cũng làm em thất vọng”, có thể chuyển thành “Em muốn chúng ta chậm lại và cùng tìm cách để cả hai thoải mái hơn”. Cách diễn đạt này không phủ nhận vấn đề nhưng giảm cảm giác bị tấn công.