7 điều phụ nữ mong chồng hiểu khi gần gũi nhưng thường ngại nói

Điều phụ nữ cần không chỉ nằm ở “kỹ thuật”

Trong đời sống vợ chồng, nhiều người đàn ông quan tâm đến việc mình có làm tốt hay không nhưng lại quên mất một yếu tố quan trọng: bạn đời đang cảm thấy thế nào.

VTC News dẫn lời của chuyên gia Mayo Clinic cho hay, ham muốn và đời sống tình dục của phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có stress, sức khỏe, tuổi tác, sự kết nối cảm xúc và chất lượng giao tiếp với bạn đời.

Điều này giải thích tại sao cùng một người phụ nữ nhưng ham muốn có thể rất khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Khi mệt mỏi, căng thẳng hoặc đang có mâu thuẫn với chồng, sự gần gũi có thể trở nên khó khăn hơn.

7 điều nhiều phụ nữ muốn chồng hiểu

1. Im lặng không có nghĩa là luôn hài lòng. Điều này có nghĩa người bạn đời cần có cơ hội nói ra điều mình thích, không thích hoặc muốn thay đổi.

2. Cảm giác an toàn rất quan trọng. Với phụ nữ, sự đồng thuận và tôn trọng giới hạn giúp cả hai thoải mái hơn trong mối quan hệ.

3. Cảm xúc có thể ảnh hưởng đến ham muốn. Cơ chế này gần như người phụ nữ nào cũng gặp phải. Một ngày quá căng thẳng hoặc một cuộc cãi vã chưa được giải quyết có thể khiến chuyện gần gũi trở nên khó khăn.

4. Đừng biến chuyện ấy thành cuộc thi. Thực tế, áp lực phải “thành công” đôi khi khiến cả hai mất tự nhiên.

5. Cơ thể phụ nữ thay đổi theo từng giai đoạn. Đúng vậy, sau sinh, khi cho con bú, tiền mãn kinh và mãn kinh, thay đổi hormone có thể ảnh hưởng đến ham muốn và sự thoải mái.

6. Đau khi quan hệ không phải chuyện phải cố chịu đựng. Đây là điều nhiều phụ nữ gặp phải. Họ "chịu đau" rất giỏi vì không muốn làm phật lòng bạn đời. Thực tế, những cơn đau hoặc khô hạn kéo dài nên được đánh giá y khoa. Do vậy, đàn ông cần thấu hiểu điều này ở phụ nữ.

7. Một câu hỏi đôi khi giá trị hơn cả “bí quyết”. “Em thấy thế nào?”, “Có điều gì khiến em không thoải mái không?” là cách giao tiếp giúp hai người hiểu nhau hơn. Phụ nữ sẽ rất cảm kích khi được hỏi như vậy.

Chia sẻ trên Ngôi sao, Mayo Clinic cho rằng sự gần gũi về cảm xúc, khả năng giao tiếp và việc chia sẻ nhu cầu tình dục có thể đóng vai trò quan trọng trong đời sống tình dục của phụ nữ. Vì vậy, thay vì cố đoán suy nghĩ của vợ, người chồng có thể bắt đầu bằng việc lắng nghe. Một cuộc trò chuyện ngoài phòng ngủ, khi cả hai bình tĩnh và không chịu áp lực, thường dễ dàng hơn nhiều.