Mất dần ham muốn ở tuổi 42, chú ý 8 nguyên nhân này

Thực tế, giảm ham muốn ở tuổi 35–50 có thể liên quan đến rất nhiều yếu tố, từ stress, thiếu ngủ đến hormone, thuốc và bệnh lý.

Ham muốn tình dục không phải một con số cố định. Nó có thể thay đổi theo tuổi, tình trạng sức khỏe, tâm lý và hoàn cảnh sống.

Ham muốn chịu ảnh hưởng bởi sức khỏe thể chất và cảm xúc, lối sống, trải nghiệm và mối quan hệ. Stress, mệt mỏi, bệnh lý, thuốc điều trị và những vấn đề trong quan hệ đều có thể góp phần làm giảm ham muốn. Phụ Nữ Số cho hay.

Tờ này cũng liệt kê stress, lo âu, trầm cảm, vấn đề trong mối quan hệ, một số loại thuốc, rượu và những bệnh lý mạn tính như tiểu đường, bệnh tim hay suy giáp trong nhóm nguyên nhân có thể liên quan đến giảm ham muốn.

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8 nguyên nhân thường bị bỏ qua

1. Stress kéo dài: Não bộ luôn trong trạng thái căng thẳng khiến chuyện thân mật khó được ưu tiên. Stress kéo dài làm sức khỏe thể chất bị giảm sút, từ đó ảnh hưởng đến ham muốn.

2. Thiếu ngủ: Làm việc quá nhiều, chăm con nhỏ hoặc thường xuyên ngủ muộn có thể khiến cơ thể kiệt sức.

3. Thay đổi hormone: Đặc biệt đáng chú ý ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Những thay đổi về thể chất này kéo theo những ảnh hưởng về tâm sinh lý.

4. Đau hoặc khó chịu khi gần gũi: Khi trải nghiệm gắn với đau, ham muốn có thể giảm theo. Do vậy, cặp đôi cần đặc biệt chú ý tới điều này khi gần gũi.

5. Trầm cảm, lo âu: Sức khỏe tâm thần có mối liên hệ chặt chẽ với ham muốn. Khi con người rơi vào trạng thái trầm cảm, lo âu, sẽ kéo theo việc mất kết nối với ham muốn.

6. Tác dụng phụ của thuốc: Một số thuốc chống trầm cảm, thuốc điều trị bệnh lý mạn tính có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục.

7. Rượu và thuốc lá: Sử dụng quá mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và ham muốn.

8. Vấn đề trong mối quan hệ: Xung đột kéo dài, thiếu kết nối hoặc giao tiếp kém có thể khiến nhu cầu thân mật suy giảm.

Theo các chuyên gia tâm lý, nếu giảm ham muốn khiến một người lo lắng hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống, việc trao đổi với nhân viên y tế là cần thiết. Bác sĩ có thể xem xét thuốc đang sử dụng, bệnh lý nền, sức khỏe hormone và cả yếu tố tâm lý, quan hệ. Đặc biệt, nếu tình trạng xuất hiện đột ngột, kéo dài hoặc đi kèm các triệu chứng sức khỏe khác, không nên tự mua thuốc hay thực phẩm bổ sung được quảng cáo là “tăng ham muốn”. Ở tuổi 35–50, cơ thể có thể thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa đời sống tình dục phải “đi xuống” không thể cải thiện. Điều quan trọng là tìm đúng nguyên nhân thay vì tự gắn cho mình nhãn “hết phong độ”. Phụ nữ & Pháp luật cho hay.

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