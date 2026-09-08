5 dấu hiệu dễ khiến vợ chồng tuổi trung nên hiểu lầm nhau

| Phòng the
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - “Anh ấy vẫn quan tâm tôi, nhưng chúng tôi không còn gần gũi như trước. Có phải chồng đã hết yêu?”. Đây là băn khoăn không hiếm gặp ở các cặp vợ chồng bước vào tuổi trung niên. Tuy nhiên, sự thay đổi trong chuyện chăn gối sau tuổi 40 không nhất thiết đồng nghĩa tình cảm đã phai nhạt.

Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận thấy cơ thể không còn phản ứng giống những năm 20-30 tuổi. Ham muốn có thể xuất hiện thưa hơn, cơ thể cần nhiều thời gian hơn để thích nghi hoặc sự mệt mỏi khiến chuyện gần gũi không còn được ưu tiên.

Ở phụ nữ, những thay đổi hormone trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có thể liên quan đến khô âm đạo, khó chịu khi quan hệ và thay đổi ham muốn. Ở nam giới, tuổi tác, stress, bệnh lý mạn tính, chất lượng giấc ngủ và một số loại thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn và chức năng tình dục. Thông tin trên Lao Động cho hay.

Điều đáng nói là khi những thay đổi này xảy ra, nhiều cặp đôi lại quy chúng về tình cảm: “Anh không còn muốn tôi”, “Cô ấy không còn yêu tôi như trước”. Sự hiểu lầm ấy đôi khi khiến hai người càng xa nhau.

5 Dấu hiệu hiểu lầm trong phòng the vợ chồng tuổi trung niên năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

5 thay đổi dễ bị hiểu sai

Ham muốn không còn xuất hiện “tự nhiên” như trước. 

Sau tuổi 40, ham muốn có thể chịu ảnh hưởng mạnh hơn bởi giấc ngủ, stress, sức khỏe và hoàn cảnh sống.

Cơ thể cần nhiều thời gian hơn để đáp ứng. 

Đây không phải dấu hiệu bất thường nếu không gây đau đớn hay khó chịu kéo dài.

Sự mệt mỏi trở thành “kẻ thứ ba” trong phòng ngủ

Công việc, con cái, chăm sóc cha mẹ và áp lực tài chính đều có thể làm giảm năng lượng dành cho đời sống riêng tư.

Những thay đổi của cơ thể có thể ảnh hưởng sự tự tin

Tăng cân, thay đổi vóc dáng hoặc những thay đổi sau sinh và mãn kinh có thể khiến một người ngại gần gũi.

Vấn đề sức khỏe bắt đầu tác động rõ hơn

Tiểu đường, bệnh tim mạch, trầm cảm, lo âu hoặc một số thuốc điều trị đều có thể liên quan đến suy giảm ham muốn.

Ngôi sao dẫn lời chuyên gia Mayo Clinic đăng trên ASB, cho hay, không có một “mức ham muốn chuẩn” áp dụng cho tất cả mọi người. Ham muốn có thể thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời và một người có ham muốn thấp hơn trước vẫn có thể đang có một mối quan hệ tốt.

Vì vậy, thay vì chất vấn bạn đời “Có phải anh/em hết yêu tôi không?”, hãy bắt đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng hơn: “Dạo này anh/em có thấy mệt mỏi hay có điều gì khiến mình không thoải mái không?”

Nếu giảm ham muốn kéo dài, đột ngột xuất hiện, gây đau đớn hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống, nên tìm đến bác sĩ để đánh giá nguyên nhân thay vì tự mua thuốc hoặc sản phẩm tăng ham muốn.

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