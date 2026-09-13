Buồn vì chồng cứ 'xong việc' là quay lưng ngủ

Không ít phụ nữ từng chạnh lòng vì chồng ngủ ngay sau khi gần gũi. Với người đàn ông, đó có thể chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể sau một ngày mệt mỏi; nhưng với người vợ, sự im lặng và quay lưng ấy đôi khi lại được hiểu thành “anh ấy chỉ cần chuyện ấy, chứ không cần mình”.

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Sau khi gần gũi, đàn ông ngủ ngay có phải vì hết yêu?

Sau hoạt động tình dục, cơ thể có thể chuyển sang trạng thái thư giãn sâu, khiến một số người nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Nếu trước đó đã thiếu ngủ, làm việc căng thẳng hoặc mệt mỏi, cảm giác này càng rõ hơn.

Vì vậy, việc người chồng ngủ sau khi gần gũi không thể tự động được xem là dấu hiệu anh ấy không còn tình cảm hay chỉ quan tâm đến nhu cầu thể chất.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách người vợ cảm nhận hành động đó. Với nhiều người, sự thân mật không kết thúc ngay khi quan hệ kết thúc. Một cái ôm, vài phút trò chuyện hay đơn giản là nằm cạnh nhau có thể mang lại cảm giác được quan tâm và an toàn.

Ngôi sao dẫn nguồn từ một nghiên cứu đăng trên Archives of Sexual Behavior theo dõi các cặp đôi cho thấy thời lượng và chất lượng của sự âu yếm sau khi quan hệ có liên quan đến mức độ hài lòng về tình dục và mối quan hệ. Đáng chú ý, mối liên hệ giữa thời gian âu yếm và sự hài lòng trong quan hệ được ghi nhận rõ hơn ở phụ nữ trong một số phân tích của nghiên cứu.

Phía sau một người chồng 'xong việc' là quay lưng ngủ

Nếu người vợ đã mong chờ một cái ôm nhưng người chồng lập tức quay lưng, cô ấy có thể diễn giải hành động này thành: “Anh ấy không muốn gần mình nữa”, “Mình chỉ là người đáp ứng nhu cầu của anh ấy” hoặc “Anh ấy chẳng quan tâm mình cảm thấy thế nào”.

Đây chính là khoảng cách giữa ý định của người chồng và cách người vợ tiếp nhận hành động.

Thông tin trên Phụ Nữ Mới nhận định các cặp vợ chồng mới cưới cũng cho thấy cảm nhận rằng bạn đời “đáp ứng” và quan tâm đến nhu cầu của mình có liên hệ với cả sự hài lòng tình dục và hài lòng hôn nhân.

Bởi vậy, người chồng không nhất thiết phải cố thức thật lâu. Chỉ cần trước khi ngủ dành cho vợ một cái ôm, một nụ hôn hoặc một câu nói đơn giản như “Anh buồn ngủ quá, nhưng anh rất vui vì được ở bên em” cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Nghiên cứu về sự âu yếm sau quan hệ cho thấy khoảng thời gian này có thể là một giai đoạn quan trọng đối với sự gắn kết của các cặp đôi. Những hành động như ôm, vuốt ve hoặc chia sẻ sự thân mật sau đó có liên quan đến mức độ hài lòng cao hơn về tình dục và mối quan hệ. Vì thế, nếu cảm thấy tổn thương, người vợ cũng không nên âm thầm suy diễn hoặc trách móc ngay lập tức. Có thể lựa chọn lúc cả hai thoải mái để nói: “Sau khi mình gần nhau, em rất thích được anh ôm hoặc nói chuyện vài phút. Khi anh quay lưng ngủ ngay, đôi khi em cảm thấy mình bị bỏ lại”. Cách nói này tập trung vào cảm xúc của bản thân, thay vì buộc tội “Anh chỉ biết đến chuyện ấy”. Ngược lại, người chồng cũng nên hiểu rằng vài phút âu yếm sau khi gần gũi không phải là một “đòi hỏi vô lý”. Đó có thể là cách người bạn đời tìm kiếm sự xác nhận rằng sự thân mật vừa diễn ra không chỉ có ý nghĩa về thể xác mà còn là một phần của tình yêu và sự gắn kết.

7 điều phụ nữ mong chồng hiểu khi gần gũi nhưng thường ngại nói GĐXH - Một người vợ có thể im lặng khi không thoải mái, mỉm cười dù chưa thực sự hài lòng hoặc không biết phải nói thế nào về điều mình mong muốn. Trong chuyện chăn gối, sự im lặng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hài lòng. Đôi khi, điều phụ nữ cần nhất lại rất đơn giản: được lắng nghe.