6 điều đàn ông tưởng đó là chiều vợ nhưng lại làm nàng mất hứng

Nghịch lý này có thể bắt nguồn từ việc một số người đàn ông quá chú trọng vào điều họ nghĩ phụ nữ muốn mà quên hỏi chính người bạn đời của mình.

Trong chuyện chăn gối, không có một công thức phù hợp cho tất cả các cặp đôi. Điều khiến người này thoải mái chưa chắc phù hợp với người khác.

Ngôi sao dẫn lời của chuyên gia tâm lý Mayo Clinic cho biết các vấn đề về ham muốn có thể liên quan đến sức khỏe thể chất, tâm lý, stress, mối quan hệ và việc giao tiếp nhu cầu tình dục. Vì vậy, việc quá tập trung vào “kỹ thuật” đôi khi khiến người trong cuộc quên mất yếu tố quan trọng nhất: sự kết nối giữa hai người.

Ảnh minh họa

6 sai lầm dễ khiến bạn đời mất hứng

Quá chú trọng thành tích. Khi một người liên tục tự hỏi mình có “làm tốt” hay không, họ dễ bỏ qua cảm xúc của đối phương. Người vợ trong tình huống này rất dễ cảm thấy bị tổn thương.

Nghĩ rằng im lặng là đồng ý. Sự đồng thuận giữa vợ và chồng cần rõ ràng và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng nhiều người đàn ông không đọc vị được vợ mình. Thậm chí nhiều người cho rằng, cô ấy im lặng nghĩa là đồng ý. Điều này dễ gây hiểu lầm cho cả hai.

Vội vàng. Sự thân mật không nên được xem như một nhiệm vụ cần hoàn thành càng nhanh càng tốt. Vì thế, vội vàng dễ khiến cả hai rơi vào trạng thái thất vọng.

Không hỏi bạn đời muốn gì. Bạn cần hiểu rằng, hai người sống với nhau nhiều năm không có nghĩa là có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Ham muốn của phụ nữ thường đến chậm và đòi hỏi sự quan tâm của đàn ông mới có thể "tìm ra" được.

Chỉ tập trung vào nhu cầu của bản thân. Đời sống tình dục là sự tương tác của hai người, không phải màn thể hiện của một người.

Bỏ qua vấn đề sức khỏe. Nhiều người chồng không để ý điều này. Nếu vợ đau, khô hoặc thường xuyên khó chịu, việc cố gắng “chiều” hơn không giải quyết được nguyên nhân. Những vấn đề này có thể cần được bác sĩ đánh giá.

Các chuyên gia hôn nhân gia đình khuyến nghị các cặp đôi nên trao đổi cởi mở về những điều mình thích, không thích và những khó khăn đang ảnh hưởng đến sự thân mật. Một câu hỏi đơn giản như “Em có thấy thoải mái không?” đôi khi có giá trị hơn hàng loạt “bí quyết” được chia sẻ trên mạng. Bởi cuối cùng, người đàn ông hấp dẫn trong đời sống vợ chồng không nhất thiết là người biết nhiều kỹ thuật nhất, mà là người biết lắng nghe, quan sát và tôn trọng bạn đời. Thông tin trên Phụ Nữ Mới.