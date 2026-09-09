5 “lời nói dối” cần thiết khi vợ chồng gần gũi

Trong đời sống vợ chồng, sự thành thật là nền tảng. Tuy nhiên, thành thật không đồng nghĩa với việc phải nói ra mọi suy nghĩ theo cách trực diện, đặc biệt khi lời nói ấy có thể làm tổn thương lòng tự trọng của người mình yêu.

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Chẳng hạn, khi bạn đời hỏi: “Em có thấy anh hấp dẫn không?”, câu trả lời không nhất thiết phải là một bản đánh giá chi tiết về ngoại hình. Một lời động viên như “Anh vẫn rất cuốn hút trong mắt em” đôi khi có giá trị hơn một nhận xét lạnh lùng về cân nặng, tuổi tác hay những thay đổi trên cơ thể.

Tương tự, nếu bạn đời hỏi “Anh/em có thích không?”, thay vì trả lời một cách miễn cưỡng để tránh làm đối phương buồn, có thể lựa chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn: “Em thích cảm giác được anh quan tâm như thế này” hoặc “Mình thử theo cách khác nhé”.

Đây không phải là khuyến khích giả vờ hài lòng. Ranh giới quan trọng nằm ở chỗ không dùng lời nói dối để che giấu sự đau đớn, thiếu đồng thuận hoặc một vấn đề tình dục kéo dài.

5 “lời nói dối” giúp giữ lửa hôn nhân

“Anh/em vẫn thấy em/anh rất hấp dẫn”

Khi cơ thể thay đổi theo tuổi tác, sau sinh hoặc do tăng giảm cân, một lời khẳng định tích cực có thể giúp bạn đời cảm thấy tự tin hơn.

“Không sao đâu, hôm nay mình cứ ôm nhau cũng được”

Có những ngày một người quá mệt hoặc không có tâm trạng. Thay vì biến chuyện gần gũi thành nghĩa vụ, hãy để đối phương biết rằng họ không phải chịu áp lực.

“Em thích được anh quan tâm như thế này”

Thay vì đánh giá đối phương bằng đúng/sai, hãy ghi nhận điều khiến mình cảm thấy được yêu thương.

“Mình từ từ thôi”

Đây có thể là cách nói mềm mại thay cho việc thẳng thừng phê bình khi bạn đời quá vội vàng.

“Anh/em vẫn muốn gần nhau”

Trong những giai đoạn ham muốn thay đổi, câu nói này có thể giúp đối phương hiểu rằng sự thay đổi về tần suất không đồng nghĩa với tình cảm giảm sút.

VTC News trích một phân tích tổng hợp 93 nghiên cứu với gần 38.500 người đang trong mối quan hệ cho thấy chất lượng giao tiếp về tình dục có liên hệ tích cực với cả sự hài lòng tình dục và sự hài lòng trong mối quan hệ. Đáng chú ý, chất lượng của cuộc trò chuyện có mối liên hệ mạnh hơn so với việc chỉ nói chuyện về tình dục thường xuyên. Một nghiên cứu khác trên các cặp đôi cũng cho thấy giao tiếp cởi mở về tình dục có liên quan độc lập với mức độ hài lòng về đời sống tình dục và mối quan hệ. Vì vậy, điều quan trọng không phải là “nói thật hay nói dối”, mà là nói thế nào để vừa trung thực với cảm xúc của mình, vừa bảo vệ lòng tự trọng của người mình yêu.