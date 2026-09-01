Quan hệ tình dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? Câu trả lời có thể khác điều nhiều người vẫn nghĩ

Tuy nhiên, một số nghiên cứu về sinh lý học và sức khỏe tình dục lại cho thấy buổi sáng mới là khoảng thời gian cơ thể có nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho "chuyện ấy". Vậy quan hệ tình dục vào buổi sáng hay buổi tối thực sự tốt hơn?

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Buổi sáng - thời điểm cơ thể đạt trạng thái sung sức tự nhiên

Các chuyên gia cho biết hormone sinh dục ở nam giới thay đổi theo nhịp sinh học trong ngày. Testosterone - nội tiết tố đóng vai trò quan trọng đối với ham muốn tình dục, khả năng cương dương và sức khỏe sinh sản - thường đạt mức cao nhất vào buổi sáng. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Đó cũng là lý do nhiều nam giới thường xuất hiện hiện tượng cương dương khi thức dậy. Đây là phản ứng sinh lý hoàn toàn bình thường, cho thấy hệ thần kinh và hệ tuần hoàn đang hoạt động tốt.

Khi nồng độ testosterone ở mức cao, nam giới thường cảm thấy hưng phấn hơn, dễ đạt được trạng thái cương cứng và có nhiều năng lượng hơn so với cuối ngày.

Không chỉ nam giới, cơ thể phụ nữ sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ cũng ở trạng thái thư giãn hơn. Khi chất lượng giấc ngủ tốt, hormone căng thẳng cortisol giảm xuống, tạo điều kiện thuận lợi cho cảm xúc tích cực và sự gần gũi giữa hai người.

Nhiều chuyên gia ví việc quan hệ tình dục vào buổi sáng giống như một bài tập thể dục nhẹ nhàng. Hoạt động này giúp tăng nhịp tim, thúc đẩy tuần hoàn máu, kích thích cơ thể giải phóng endorphin và oxytocin - những hormone mang lại cảm giác hạnh phúc và thư giãn.

Nhờ đó, nhiều người bắt đầu ngày mới với tinh thần thoải mái hơn, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Vì sao nhiều người vẫn thích "yêu" vào buổi tối?

Dù buổi sáng có nhiều lợi thế về mặt sinh lý, thực tế phần lớn các cặp đôi vẫn lựa chọn buổi tối để gần gũi. Lý do đơn giản là đây là khoảng thời gian thuận tiện nhất trong ngày.

Sau khi hoàn thành công việc, chăm sóc con cái và các trách nhiệm gia đình, nhiều người mới có thời gian dành riêng cho bạn đời. Không gian yên tĩnh của buổi tối cũng tạo điều kiện để các cặp đôi trò chuyện, chia sẻ và xây dựng cảm xúc trước khi thân mật.

Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò rất lớn. Một bữa tối ấm cúng, một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hoặc những cử chỉ quan tâm sau cả ngày xa cách thường giúp cảm xúc thăng hoa hơn.

Tuy nhiên, buổi tối cũng tồn tại một hạn chế mà nhiều cặp vợ chồng hiện đại gặp phải: sự mệt mỏi. Sau 8-10 giờ làm việc, áp lực công việc, con cái và cuộc sống khiến không ít người chỉ muốn ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường. Đây cũng là nguyên nhân khiến đời sống chăn gối của nhiều cặp đôi giảm dần theo thời gian.

Không ít người thừa nhận rằng họ thường xuyên từ chối bạn đời không phải vì hết yêu hay giảm ham muốn mà đơn giản vì quá kiệt sức.

Không phải ai cũng phù hợp với buổi sáng

Dù được đánh giá có nhiều lợi ích, quan hệ tình dục vào buổi sáng không phải lựa chọn lý tưởng với tất cả mọi người.

Nhiều người phải thức dậy từ rất sớm để đi làm, đưa con đi học hoặc chuẩn bị cho công việc trong ngày. Việc cố gắng "tranh thủ" có thể vô tình tạo thêm áp lực thời gian và khiến trải nghiệm trở nên gượng ép.

Ngoài ra, một số người cảm thấy cơ thể chưa thực sự tỉnh táo sau khi thức dậy hoặc không tự tin với hơi thở buổi sáng nên không thoải mái khi gần gũi.

Vì vậy, thay vì cố gắng chạy theo một khung giờ được cho là tốt nhất, các chuyên gia khuyến nghị các cặp đôi nên tìm ra khoảng thời gian phù hợp với nhịp sống và sở thích của riêng mình.

Điều quan trọng không phải là thời điểm

Nhiều nghiên cứu về hôn nhân cho thấy yếu tố quyết định chất lượng đời sống tình dục không nằm ở việc quan hệ vào buổi sáng hay buổi tối, mà là mức độ hài lòng của cả hai.

Một cuộc yêu diễn ra khi cả hai thực sự mong muốn, có cảm xúc và được kết nối về mặt tinh thần thường mang lại nhiều lợi ích hơn rất nhiều so với việc cố gắng lựa chọn một "khung giờ vàng" nhưng trong trạng thái căng thẳng hoặc miễn cưỡng.

Các chuyên gia tình dục học cho rằng sự giao tiếp cởi mở giữa vợ chồng mới là chìa khóa quan trọng nhất. Khi hiểu được nhu cầu, sở thích và lịch sinh hoạt của nhau, các cặp đôi sẽ dễ dàng tìm ra thời điểm phù hợp để duy trì sự gần gũi. Ngôi sao đưa tin.

Đối với những người thường xuyên bận rộn hoặc có con nhỏ, việc chủ động sắp xếp thời gian riêng tư đôi khi còn quan trọng hơn việc tranh luận xem buổi sáng hay buổi tối tốt hơn.

"Giờ vàng" là khi cả hai cùng sẵn sàng

Không có một công thức chung cho mọi cặp đôi. Với người này, buổi sáng là khoảng thời gian tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Với người khác, buổi tối mới là lúc cảm xúc thăng hoa nhất sau một ngày dài.

Điều đáng quan tâm không phải là đồng hồ đang chỉ mấy giờ, mà là cả hai có thực sự thoải mái, khỏe mạnh và mong muốn được ở bên nhau hay không.

Bởi suy cho cùng, tình dục không chỉ là nhu cầu sinh lý. Đó còn là cách để các cặp đôi duy trì sự gắn kết, thể hiện tình yêu và nuôi dưỡng hạnh phúc hôn nhân theo cách riêng của mình.

Đàn ông nghĩ gì khi người bạn đời tỏ ra hờ hững trong lúc gần gũi? GĐXH - Sự gần gũi về thể chất không chỉ cần cơ thể mà còn cần sự hiện diện về cảm xúc. Khi một người liên tục nhìn điện thoại, thiếu phản hồi hoặc thể hiện vẻ mất tập trung, người còn lại rất dễ cảm thấy mình không được mong muốn.