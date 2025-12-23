2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

Sự kiện do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức. Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh nỗ lực của các đơn vị trong việc xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 17/9/2025, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát động cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I, nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, từ đó lan tỏa tinh thần tích cực trong toàn ngành.

Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô và phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các cơ sở y tế trên toàn quốc với gần 300 hồ sơ đăng ký tham dự, thuộc 3 nhóm: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; bệnh viện trực thuộc các trường đại học.

Trải qua các vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo nghiêm túc (bao gồm cả khảo sát thực tế), Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 19 đơn vị xuất sắc nhất để vinh danh. Đây là những đơn vị không chỉ tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn có những mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong việc giám sát, nhắc nhở và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho người bệnh.

Lễ trao giải được phát sóng trực tiếp trên Báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội của Báo Sức khỏe và Đời sống.