Dự báo thời tiết Hà Nội đêm Giao thừa, mùng 1 Tết Nguyên đán 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất sáng 9/2 ở Bắc Bộ phổ biến 11–13 độ, vùng núi 7–10 độ, có nơi dưới 5 độ; Bắc Trung Bộ 13–16 độ.

Trong ngày 9/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ngày và đêm 9/2, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại. Thanh Hoá đến TP Huế trời rét, trong đó, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: Bắc Bộ 11–14 độ, vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; Bắc Trung Bộ 13–16 độ; từ Quảng Trị đến TP. Huế 16–19 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mưa, mưa rào; trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11–13 độ.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội khá thuận lợi trong đêm Giao thừa, mùng 1 Tết. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ ngày và đêm 9/2 của các khu vực được dự báo như sau:

- Bắc Bộ: Thấp nhất 11–14 độ, vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; nhiệt độ trung bình 13–15 độ, vùng núi 11–13 độ.

- Bắc Trung Bộ: Thấp nhất 13–16 độ; nhiệt độ trung bình 16–18 độ.

- Quảng Trị đến TP Huế: Thấp nhất 16–19 độ; nhiệt độ trung bình 19–21 độ.

Ngày 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng.

Mưa lớn cục bộ gây nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và kinh tế biển.

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm Giao thừa, mùng 1 Tết Nguyên đán 2026

Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin dự báo thời tiết mới nhất về thời tiết phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 9-22/2/2026 (từ ngày 22 tháng chạp đến mùng 06 Tết).

Theo đó, thời tiết Hà Nội đêm Giao thừa, mùng 1 Tết được dự báo như sau:

Từ ngày 10-17/2 (từ ngày 23 tháng Chạp đến 01 Tết): Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, từ ngày 14/2: 23-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Cũng theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại khu trung tâm Hà Nội, khu vực này nhiều ngày hửng nắng, nhiệt độ tăng dần lên cao nhất 27 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Vì vậy, đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết, thời tiết khá thuận lợi cho kế hoạch đón năm mới của người dân Thủ đô.