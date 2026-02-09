Khối không khí lạnh mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều nơi của Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đó Thủ đô Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ.
Thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ chìm trong mưa rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh.
Sáng nay (9/2) mưa ngớt dần nhưng trời vẫn nhiều mây khiến nhiệt độ chưa tăng nhiều vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 10–13 độ, vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.
Thời tiết Hà Nội: Sáng 9/2 có mưa, mưa rào; Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ.
Từ ngày 10/2, không khí lạnh suy yếu, trời ấm lên nhanh.
Tại Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông Bắc thổi từ biển vào, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to kèm theo mưa dông, gió giật mạnh.
Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét, có nơi rét đậm. Mức nhiệt thấp nhất từ 19-21 độ.
Với các phường Đông Hà (Quảng Trị), Phú Xuân (TP Huế) trời rét về đêm, lạnh về ban ngày. Nhiệt độ cao nhất từ 23-24 độ. Từ phường Hải Châu (Đà Nẵng) xuống phường Phan Thiết (Lâm Đồng) nền nhiệt cao hơn phổ biến từ 25-29 độ.
Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ trời có nắng, mức nhiệt cao nhất từ 27-28 độ. Riêng phường Lâm Viên (Đà Lạt) mức nhiệt không vượt quá 22 độ.
Nam Bộ thời tiết nắng khô, mức nhiệt phổ biến cao nhất toàn miền từ 29-32 độ. Một số khu vực miền Đông Nam Bộ mức nhiệt cao hơn 33 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 9/2 đến ngày 10/2
- Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại; từ ngày 10/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 10/2 có mưa vài nơi. Trời rét.
- TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 10/02 có mưa vài nơi.
- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ 3-10 ngày tới các khu vực trên cả nước
- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 11/02 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.
- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa vài nơi, riêng ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
