20 năm hận mẹ chồng vì đuổi mẹ con tôi khỏi nhà, đến cuối đời bà mới nói ra sự thật

Sau ngày bố qua đời, tôi đã làm một việc khiến mình dằn vặt suốt 27 năm qua GĐXH - Sau khi bố qua đời, tôi từng nghĩ quyết định mình đưa ra khi ấy chỉ là một lựa chọn có lợi cho gia đình nhỏ. Nhưng 27 năm trôi qua, các con đã trưởng thành, tôi cũng bước vào tuổi xế chiều, còn chuyện năm nào vẫn là điều khiến tôi day dứt mỗi khi nhớ về bố...

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...