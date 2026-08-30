20 năm hận mẹ chồng vì đuổi mẹ con tôi khỏi nhà, đến cuối đời bà mới nói ra sự thật

20 năm hận mẹ chồng vì đuổi mẹ con tôi khỏi nhà, đến cuối đời bà mới nói ra sự thật

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - 20 năm trước, sau khi chồng qua đời, tôi bất ngờ bị mẹ chồng yêu cầu đưa con rời khỏi nhà, thậm chí bà còn ném quần áo đuổi chúng tôi đi. Tôi không hiểu vì sao người từng thương mình lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Cho đến khi bà già yếu, trước lúc qua đời, tôi mới được nghe lời giải thích mà mình đã chờ đợi suốt hai thập kỷ...

20 năm hận mẹ chồng vì đuổi mẹ con tôi khỏi nhà, đến cuối đời bà mới nói ra sự thật - Ảnh 1.Sau ngày bố qua đời, tôi đã làm một việc khiến mình dằn vặt suốt 27 năm qua

GĐXH - Sau khi bố qua đời, tôi từng nghĩ quyết định mình đưa ra khi ấy chỉ là một lựa chọn có lợi cho gia đình nhỏ. Nhưng 27 năm trôi qua, các con đã trưởng thành, tôi cũng bước vào tuổi xế chiều, còn chuyện năm nào vẫn là điều khiến tôi day dứt mỗi khi nhớ về bố...

20 năm hận mẹ chồng vì đuổi mẹ con tôi khỏi nhà, đến cuối đời bà mới nói ra sự thật - Ảnh 2.Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

20 năm hận mẹ chồng vì đuổi mẹ con tôi khỏi nhà, đến cuối đời bà mới nói ra sự thật - Ảnh 3.Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

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