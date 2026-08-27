Mẹ mất, em trai nhận toàn bộ tài sản thừa kế rồi biệt tích: 3 năm sau trở về, tôi không tin nổi thứ em trao

Câu chuyện thừa kế tài sản trong gia đình dưới đây là chia sẻ của cô Tâm (43 tuổi, Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự quan tâm trên nền tảng Toutiao, theo Đời sống Pháp luật.

Em trai được cưng chiều từ nhỏ

Gia đình tôi chỉ có hai chị em. Tôi hơn Gia Khương 6 tuổi nên từ bé đã quen với việc nhường nhịn em. Vì là con út nên em được bố mẹ hết mực yêu thương.

Có lẽ cũng bởi được bao bọc quá lâu, Gia Khương dần trở nên ngang bướng, ích kỷ và chẳng mấy khi chịu nghe lời người lớn.

Học hết lớp 11, em quyết định bỏ học rồi rời khỏi nhà theo bạn bè. Bố mẹ khuyên nhủ thế nào cũng không được. Sau đó, Gia Khương gần như cắt đứt liên lạc với gia đình. Tôi từng rất giận em, nhưng mọi trách móc đều trở nên nhỏ bé khi mẹ lâm bệnh nặng.

Đầu năm 2015, sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút. Vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc bà. Ban ngày đi làm, tối lại vào viện, cứ thế kéo dài suốt nhiều năm.

Tiền điều trị ngày một lớn. Chúng tôi phải vay mượn người thân, bạn bè và nhiều nơi khác để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tổng số tiền nợ lên tới khoảng 300.000 NDT. Dù biết khoản nợ ấy sẽ khiến gia đình mình chịu áp lực rất lớn, vợ chồng tôi vẫn không đành lòng bỏ mặc mẹ.

Mẹ để lại toàn bộ tài sản cho em trai, gồm một căn nhà và sổ tiết kiệm trị giá khoảng 500.000 NDT. Trong khi đó, tôi không được nhắc đến trong bản thừa kế. Ảnh minh họa

Bản di chúc thừa kế khiến tôi hoàn toàn bất ngờ

Năm 2019, sau 4 năm chống chọi với bệnh tật, mẹ qua đời. Đó cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi gặp lại Gia Khương. Khi luật sư công bố di chúc, tôi gần như sững người.

Mẹ để lại toàn bộ tài sản cho em trai, gồm một căn nhà và sổ tiết kiệm trị giá khoảng 500.000 NDT. Trong khi đó, tôi không được nhắc đến trong bản thừa kế.

Thú thật, tôi có buồn. Tôi đã chăm mẹ suốt những năm cuối đời, cùng chồng gánh khoản nợ khổng lồ để chữa bệnh cho bà. Vì vậy, tôi từng nghĩ ít nhất mẹ sẽ để lại một phần tài sản cho mình.

Nhưng sau cùng, tôi lựa chọn tôn trọng quyết định của mẹ. Tôi tự nhủ rằng làm tròn chữ hiếu không nên được cân đo bằng tài sản thừa kế.

Điều khiến tôi đau lòng hơn là sau khi nhận tài sản, Gia Khương lại rời đi. Em tiếp tục mất liên lạc với gia đình, còn vợ chồng tôi phải tìm cách trả khoản nợ chữa bệnh.

Nhiều năm sau, em trai trở về với món quà bất ngờ

Cuối năm 2022, khi tôi đang ở nhà, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Đứng trước mặt tôi là Gia Khương. Sau vài câu hỏi thăm, em đưa cho tôi một chiếc túi rồi nói muốn gửi vợ chồng tôi 1 triệu NDT để trả khoản nợ năm xưa khiến tôi sững sờ.

Gia Khương kể rằng sau khi rời nhà, em từng góp vốn làm ăn nhưng thất bại. Những năm sau đó, em phải tự mình bươn chải, trải qua không ít khó khăn. Đến khi sự nghiệp ổn định, em mới đủ khả năng trở về.

"Em xin lỗi vì ngày mẹ bệnh, em không ở bên chị. Số tiền này chị hãy dùng để trả khoản nợ trước đây", em nói.

Nghe những lời ấy, tôi không biết nên trách hay ôm em vào lòng. Sau tất cả, người em trai từng khiến cả gia đình đau đầu cuối cùng cũng đã trưởng thành. Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là Gia Khương lúc này đã sở hữu một chuỗi nhà hàng và có cuộc sống khá thành đạt.

Không được nhận tài sản thừa kế nhưng lại có cuộc sống đủ đầy

Sau lần trở về ấy, tình cảm chị em tôi dần được hàn gắn. Không chỉ giúp vợ chồng tôi thanh toán khoản nợ cũ, Gia Khương còn chủ động xây cho chúng tôi một căn nhà mới khang trang. Em cũng hứa sẽ hỗ trợ việc học hành của các con tôi trong khả năng của mình.

Nhìn lại câu chuyện thừa kế năm nào, tôi không còn cảm thấy tiếc nuối như trước. Có lẽ điều quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cái không phải lúc nào cũng là nhà cửa hay tiền bạc. Đôi khi, đó còn là cơ hội để những người thân tưởng như đã xa cách có thể tìm lại nhau.

Tôi từng nghĩ mình là người thiệt thòi nhất khi không được nhận tài sản thừa kế của mẹ. Nhưng vài năm sau, tôi mới hiểu rằng tiền bạc không phải thước đo duy nhất của tình thân.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là em trai đã trưởng thành, biết nghĩ cho gia đình và chủ động bù đắp những thiếu sót trong quá khứ.

Người ngoài nhìn vào đều nói vợ chồng tôi là những người "sướng nhất làng". Nhưng với tôi, món quà lớn nhất không nằm ở căn nhà hay số tiền em trao, mà là việc hai chị em cuối cùng đã tìm lại được nhau sau nhiều năm xa cách.

Hãy dạy con về lòng tốt và sự tử tế ngay từ khi con nhỏ

Câu chuyện của cô Tâm một lần nữa cho chúng ta thấy rằng lòng tốt và sự tử tế không chỉ cần thiết ở bên ngoài cuộc sống mà phải từ chính gia đình của mình. Sự hy sinh và bao dung luôn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì vậy rèn giũa và tạo dựng cho con trẻ hai đức tính này từ khi con bé là vô cùng cần thiết.

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những hành động tử tế ngẫu nhiên, không có ý định từ trước thực sự làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Do đó, các bậc cha mẹ có thể dạy, truyền đạt cho con hiểu được điều này. Khi có con, cha mẹ luôn đặt cho con những kỳ vọng nhất định. Ba muốn con thông minh, có trách nhiệm, còn mẹ lại mong con có lòng nhân ái, tốt bụng, theo Dân Trí.

Thông thường, lòng tốt sẽ được trao cho những người mà chúng ta quen biết và quý mến. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người tin rằng hành động tử tế thực ra có phần ngẫu nhiên hơn nhiều. Có khi nào bạn từng giúp đỡ người khác mà không mong nhận lại điều gì chưa? Việc tử tế ngẫu nhiên là khi bạn làm điều gì đó tử tế cho ai đó mà không cần lý do rõ ràng, đơn giản chỉ vì bạn muốn thắp sáng một ngày của ai đó.

Chỉ một hành động đơn giản cũng có thể khiến cả ngày dài mệt mỏi của ai đó trở nên ý nghĩa hơn. Năng lượng tích cực tỏa ra từ bản thân người cho và niềm vui của người nhận có thể khiến bạn hạnh phúc hơn.

Theo Study Finds, một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những hành động tử tế ngẫu nhiên có tác dụng mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ. Nghiên cứu này được thực hiện bởi Đại học Texas (Mỹ).

Nghiên cứu cho thấy mọi người đang đánh giá thấp tầm quan trọng của những hành động tử tế, đồng thời nhắc nhở các bậc cha mẹ về cách dạy cho con biết rằng thường xuyên làm nhiều việc tốt có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Theo nghiên cứu, người làm việc tử tế thường cảm thấy tích cực hơn sau những tương tác của họ với những người được giúp đỡ. Và đặc biệt, sự tích cực ấy có thể lan tỏa đến những người xung quanh nữa.