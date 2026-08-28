Sau họp lớp, tài khoản bỗng có thêm 76 triệu: Tôi chết lặng khi biết người chuyển tiền

Câu chuyện xúc động sau buổi họp lớp được anh Lưu ở Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội nước này đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, theo Đời sống & Pháp luật.

Nhiều năm né tránh họp lớp vì mặc cảm

Tôi 36 tuổi và đã rất lâu không tham dự họp lớp. Mỗi khi nhóm bạn cũ thông báo tổ chức gặp mặt, tôi thường đọc tin nhắn rồi bỏ qua.

Công việc không thuận lợi, chuyện làm ăn thất bại khiến cuộc sống của tôi rơi vào cảnh khó khăn. Tôi không muốn gặp lại bạn bè vì sợ những câu hỏi về công việc, tiền bạc hay cuộc sống hiện tại. Tôi càng sợ phải nhìn thấy ánh mắt thương hại hoặc so sánh.

Một tháng trước, lời mời họp lớp lại xuất hiện. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng cuối cùng quyết định đi. Tôi nghĩ, đã lâu không gặp bạn bè, chẳng lẽ chỉ vì cuộc sống chưa như ý mà cứ trốn tránh mãi?

Vừa đến nhà hàng, tôi đã nghe tiếng cười nói quen thuộc. Những người bạn năm xưa vẫn nhiệt tình chào đón tôi. Có người vỗ vai, hỏi han, có người kể lại những kỷ niệm thời đi học.

Điều bất ngờ là suốt buổi họp lớp, chẳng ai hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền hay công việc thành công đến đâu. Mọi người chỉ nhắc chuyện cũ, từ những lần trốn tiết đến những trò nghịch ngợm khiến cả lớp bị phạt. Tôi dần thoải mái và hòa vào cuộc vui.

Tôi từng nghĩ tình bạn ấy đã phai nhạt theo thời gian, nhưng hóa ra, có những tình bạn không cần thường xuyên gặp gỡ vẫn còn nguyên sự chân thành. Ảnh minh họa

Tôi kể về hoàn cảnh của mình và không bị ai thương hại

Đến cuối buổi họp lớp, tôi quyết định kể thật về cuộc sống hiện tại. Tôi nói rằng công việc không ổn định, chuyện làm ăn thất bại khiến tài chính gần như cạn kiệt và bản thân vẫn đang loay hoay tìm hướng đi mới.

Tôi từng nghĩ mọi người sẽ ái ngại hoặc đưa ra những lời an ủi xã giao, nhưng không, bạn bè chỉ lặng lẽ lắng nghe rồi động viên. Có người còn chia sẻ rằng họ cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn. Không một ai phán xét.

Sau buổi họp lớp, tôi ra về với tâm trạng nhẹ nhõm. Tôi nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hóa ra những người bạn cũ không nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi vẫn tưởng tượng, nhưng điều bất ngờ nhất lại xảy ra sau đó.

Về nhà, tôi bất ngờ nhận 85 triệu đồng

Khi vừa về đến nhà, điện thoại báo có tiền chuyển vào tài khoản. Tôi kiểm tra và sững người khi thấy 22.000 tệ, tương đương khoảng 85 triệu đồng.

Người chuyển tiền là anh Chương, một người bạn cũ từng rất thân với tôi thời cấp ba. Điều đặc biệt là anh Chương không hề xuất hiện trong buổi họp lớp.

Kèm theo khoản tiền là một tin nhắn: "Biết cậu đang gặp khó khăn, đừng ngại nữa. Coi như một sự động viên. Khi nào khá hơn, hãy nhớ giúp lại người khác nhé!"

Tôi ngồi lặng trước màn hình điện thoại. Tôi và anh Chương từng ngồi chung bàn, cùng chia đồ ăn sáng và giúp đỡ nhau trong những năm tháng học sinh. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một hướng, chúng tôi gần như mất liên lạc.

Tôi từng nghĩ tình bạn ấy đã phai nhạt theo thời gian, nhưng hóa ra, có những tình bạn không cần thường xuyên gặp gỡ vẫn còn nguyên sự chân thành.

Món quà lớn nhất không nằm ở số tiền

Điều khiến tôi xúc động không phải 85 triệu đồng. Nếu chỉ là tiền, rồi cũng sẽ có lúc tiêu hết. Điều khiến tôi nhớ mãi là cách anh Chương giúp tôi, anh không khiến tôi cảm thấy mình là người thất bại hay đang nhận sự thương hại.

Anh chỉ đơn giản muốn tôi có thêm động lực để bước tiếp.

Tôi nhắn lại: "Cảm ơn cậu. Không phải vì số tiền, mà vì sự động viên. Tớ nhất định sẽ nhớ điều này. Một ngày nào đó, tớ cũng sẽ giúp người khác giống như cách cậu đã giúp tớ hôm nay."

Sau buổi họp lớp ấy, tôi nhận ra rằng đôi khi điều đáng sợ nhất khi gặp khó khăn không phải là thiếu tiền, mà là tự khép mình với những người thật lòng quan tâm.

Cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, nhưng nếu giữa những năm tháng xa cách vẫn có một người bạn sẵn sàng chìa tay khi mình cần, đó thực sự là một điều đáng trân trọng.

85 triệu đồng rồi sẽ được sử dụng hết, nhưng sự tử tế của một người bạn cũ có lẽ sẽ ở lại rất lâu trong cuộc đời tôi.

Dạy con làm người tử tế trước khi thành tài

Làm sao để con chúng ta sống tử tế? Có lẽ đây là một câu hỏi không dễ trả lời, nhưng cũng xin đưa ra một số lời khuyên dành cho các phụ huynh muốn giúp con trở thành người tốt, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

1. Hãy gieo vào tâm trí trẻ những suy nghĩ tốt đẹp

Lòng tốt nhiều khi không chỉ được thể hiện qua hành động giúp đỡ người khác. Đôi khi, chỉ cần thầm ước một ai đó luôn vui vẻ, mạnh khỏe cũng có nghĩa bạn đang làm việc tốt rồi.

Giúp trẻ hiểu ý nghĩa của việc sống tử tế đối với trẻ và với mọi người xung quanh. Trẻ cần hiểu mỗi hành vi tử tế làm nở hoa trong tâm hồn mỗi người và giúp cuộc sống trở nên đáng sống hơn.

2. Dạy trẻ đồng cảm với người khác

Trí thông minh cảm xúc (EQ), hay khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để xem xét cảm xúc và suy nghĩ của họ, là một trong những đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở người tốt. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng EQ cao sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

3. Dạy con cách cư xử đúng mực

Hãy nhớ rằng bạn đang nuôi dạy một đứa trẻ với mục đích để nó biết cách bước ra ngoài thế giới và tương tác với mọi người trong suốt quãng đời còn lại. Bố mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cách cư xử đúng mực cho trẻ.

Hãy suy nghĩ về cách bạn nói chuyện với con. Hãy xem xét cách nói chuyện, hành động và thậm chí cách suy nghĩ của bạn, cố gắng chọn giọng điệu thân thiện và lịch sự ngay cả khi nói về hành vi sai trái của con.

4. Chia sẻ với trẻ những câu chuyện về sự tử tế

Bạn có thể tìm mua những cuốn truyện với các chủ đề liên quan đến sự tử tế. Hãy tới hiệu sách tham khảo các thể loại sách truyện khác nhau phù hợp lứa tuổi con. Sách, truyện là những nguồn năng lượng có thể ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ và hành vi của con trẻ.

5. Dạy con làm tình nguyện

Hành động tình nguyện xuất phát từ những tình huống rất đơn giản trong cuộc sống. Cho dù việc tốt bạn làm có là lớn hay nhỏ, là giúp mọi người hay các con vật, thì bạn luôn luôn có thể huy động sự trợ giúp từ người xung quanh, nhất là trẻ nhỏ.

Chẳng điều gì có thể giới hạn được lòng tốt, và những hành động này sẽ giúp bạn truyền tải, lan rộng sự tốt bụng đó đến con. Khi giúp đỡ người khác, trẻ học cách nghĩ về nhu cầu của những người kém may mắn hơn mình, tự hào về bản thân vì góp phần tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác.

Họp lớp tuổi 51, tôi nhận ra 4 kiểu người đang sống một cuộc đời đáng nể GĐXH - Sau 36 năm, buổi họp lớp khiến tôi nhận ra 4 bài học đắt giá về học tập, hạnh phúc và cách đối diện với cuộc đời.



