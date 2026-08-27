Lương hưu ít ỏi, con cái ở xa, tôi vẫn sống tuổi già thảnh thơi nhờ hiểu ra 4 điều

Không phải đến khi nghỉ hưu mới bắt đầu lo cho tuổi già. Thực tế, khoảng cách giữa một tuổi già an nhàn và một tuổi già nhiều áp lực thường được tạo nên từ rất nhiều quyết định nhỏ trong suốt hàng chục năm trước đó. Đến tuổi 55, nhiều người mới nhận ra rằng người chuẩn bị sớm và người luôn nghĩ "để sau tính" cuối cùng lại bước vào hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, theo Thanh niên Việt.

Câu chuyện của tác giả họ Lưu, 63 tuổi, chia sẻ trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc) dưới đây sẽ cho chúng ta cái nhìn thực tế về tuổi già.

Muốn tuổi già an nhàn, phải chuẩn bị từ sớm

Trước khi nghỉ hưu, vợ chồng tôi đã ngồi lại tính toán kỹ những khoản chi có thể phát sinh trong tương lai, từ tiền sinh hoạt, khám sức khỏe, thuốc men đến quỹ dự phòng và một phần chi phí dành cho việc nghỉ ngơi, du lịch.

Chúng tôi không đưa tiền con cái vào kế hoạch tài chính của mình. Không phải vì các con không thương bố mẹ, mà bởi cuộc sống của chúng cũng có những áp lực riêng. Tự chủ về kinh tế vẫn là cách tốt nhất để vợ chồng tôi cảm thấy yên tâm.

Nếu có thể, trước khi nghỉ hưu vài năm nên cố gắng thanh toán các khoản nợ. Khi thu nhập giảm, những khoản vay còn tồn đọng sẽ trở thành áp lực không nhỏ.

Hai vợ chồng tôi cũng tranh thủ thời điểm còn khỏe để làm thêm những công việc phù hợp, tích lũy thêm tiền tiết kiệm. Khi nghỉ hưu, thu nhập giảm nhưng thời gian lại nhiều hơn, chúng tôi học cách tiết kiệm và chủ động hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Tôi cũng không chạy theo tâm lý phải đi thật nhiều nơi để "bù đắp" những năm tháng đã làm việc vất vả. Vợ chồng tôi chỉ đi du lịch khoảng 1-2 lần mỗi năm, chủ yếu để thay đổi không khí và tận hưởng cùng con cháu.

Theo tôi, chuẩn bị tài chính từ 3-5 năm trước khi nghỉ hưu sẽ giúp tuổi già bớt bị động. Không cần quá giàu có, chỉ cần biết mình có bao nhiêu và nên tiêu như thế nào.

Theo tôi, chuẩn bị tài chính từ 3-5 năm trước khi nghỉ hưu sẽ giúp tuổi già bớt bị động. Ảnh minh họa

Tuổi già càng cần tình làng nghĩa xóm

Khi còn trẻ, chúng ta có thể nghĩ rằng chỉ cần gia đình là đủ. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng hiểu những người hàng xóm thân thiết cũng có vai trò rất quan trọng.

Con cái có thể sống ở xa, bận rộn với công việc và gia đình riêng. Trong những tình huống bất ngờ, dù rất thương bố mẹ, chúng cũng không phải lúc nào có thể lập tức xuất hiện.

Khu phố nơi tôi sống có nhiều người đã nghỉ hưu. Mọi người thường xuyên hỏi thăm, chia sẻ đồ ăn và giúp đỡ nhau khi cần.

Có lần vợ tôi đột nhiên bị ốm nặng vào ban đêm. Các con ở xa không thể về ngay, chính những người hàng xóm đã nhanh chóng sang giúp tôi đưa bà ấy đến bệnh viện.

Từ đó tôi càng thấm thía rằng, vun đắp tình làng nghĩa xóm không phải chuyện nhỏ. Một lời hỏi thăm, một lần giúp đỡ đúng lúc đôi khi còn quý giá hơn những lời hứa xa xôi.

Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng sống

Thời gian đầu sau khi nghỉ hưu, tôi từng cảm thấy khá trống trải. Không còn công việc quen thuộc, những ngày dài đôi khi khiến tôi tự hỏi mình còn có thể làm gì.

Sau đó, tôi quyết định tìm lại những sở thích từng bị bỏ quên. Tôi cùng vợ trồng rau, đọc sách lịch sử, chơi bóng bàn và tham gia một số câu lạc bộ dành cho người lớn tuổi.

Có lúc chúng tôi giao lưu về sách, ngâm thơ hoặc tập Thái cực quyền. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn.

Tôi nhận ra tuổi già đáng sợ không phải vì ít tiền hay nhiều tuổi, mà là khi một người không còn mục tiêu, sở thích và những mối quan hệ để kết nối mỗi ngày.

Nghỉ hưu có thể là lúc chúng ta chậm lại, nhưng không nhất thiết phải sống một cuộc đời buồn tẻ. Chỉ cần cơ thể còn khỏe, hãy thử một điều mới, học một kỹ năng mới hoặc tìm lại một niềm đam mê từng bỏ quên.

Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái

Điều cuối cùng tôi nghiệm ra cũng là điều quan trọng nhất: con cái trưởng thành không có nghĩa là chúng phải dành cả cuộc đời để chăm lo cho cha mẹ.

Các con có công việc, gia đình và những trách nhiệm riêng. Chúng có thể gửi tiền về, thỉnh thoảng trở về thăm bố mẹ hoặc ở bên trong những dịp quan trọng. Với tôi, như vậy đã là đáng quý.

Tôi không mong các con lúc nào cũng phải có mặt, cũng không kỳ vọng chúng phải chu cấp thật nhiều tiền. Điều khiến tôi vui nhất là nhìn thấy các con có cuộc sống ổn định, biết tự chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Cha mẹ càng lớn tuổi càng nên học cách giảm bớt sự phụ thuộc vào con cái. Không phải để trở nên lạnh nhạt, mà để tình cảm gia đình được giữ ở trạng thái nhẹ nhàng và tự nguyện.

Nếu cha mẹ luôn chờ con cái gọi điện, chờ con gửi tiền, chờ con về chăm sóc rồi mới cảm thấy vui, cuộc sống tuổi già rất dễ rơi vào trạng thái thất vọng và tủi thân.

Ngược lại, nếu có thể tự chăm sóc bản thân trong khả năng của mình, chủ động tài chính và xây dựng một cuộc sống riêng, chúng ta sẽ cảm thấy tự do hơn.

Sau nhiều năm, tôi hiểu rằng hạnh phúc tuổi già không hoàn toàn nằm ở mức lương hưu bao nhiêu hay con cái kiếm được bao nhiêu tiền. Quan trọng hơn là chúng ta có chuẩn bị đủ sớm, biết sống vừa khả năng, có người để sẻ chia và không đặt toàn bộ hy vọng của mình lên vai con cái.

Lương hưu của tôi chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn. Bởi vợ chồng tôi có một mái nhà để trở về, có những người hàng xóm sẵn lòng giúp đỡ, có những sở thích để theo đuổi và quan trọng nhất là vẫn có thể tự quyết định cuộc sống của mình.

Tuổi già được quyết định từ hôm nay: 5 điều cần chuẩn bị sớm

Một tuổi già an tâm là khi bạn có thể tự chủ chi tiêu cơ bản mà không phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu. Ảnh minh họa

1. Sức khỏe

Người có tuổi già an nhàn thường là người biết "tiết kiệm sức khỏe" từ sớm. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần duy trì kỷ luật với cơ thể mỗi ngày, bạn đã đặt nền móng vững chắc cho những năm tháng sau này, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

2. Tài chính

Chuẩn bị tài chính cho tuổi già không chỉ là tiết kiệm, mà còn là quản lý chi tiêu hợp lý, tránh nợ nần và có kế hoạch dài hạn. Những khoản tích lũy nhỏ nhưng đều đặn theo thời gian sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.

Một tuổi già an tâm là khi bạn có thể tự chủ chi tiêu cơ bản mà không phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu.

3. Mối quan hệ

Tuổi già cô đơn không phải vì thiếu người, mà vì thiếu kết nối thực sự. Những mối quan hệ bền vững không tự nhiên xuất hiện, mà được xây dựng và nuôi dưỡng qua thời gian.

Dành thời gian cho gia đình, bạn bè, giữ liên lạc và quan tâm chân thành là cách để tạo ra "tài sản cảm xúc". Khi về già, chính những mối quan hệ này sẽ là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất.

4. Tâm lý

Người có tuổi già nhẹ nhàng thường là người biết cân bằng cảm xúc, không quá phụ thuộc vào quá khứ hay kỳ vọng quá mức vào tương lai. Họ sống chậm lại nhưng không tiêu cực, bình thản nhưng không buông xuôi.

5. Thói quen sống

Tuổi già là "tổng kết" của hàng nghìn thói quen lặp lại mỗi ngày. Những việc tưởng chừng nhỏ như đọc sách, giữ nhà cửa gọn gàng, duy trì giờ giấc ổn định… lại có tác động lâu dài.

Thói quen tốt giúp duy trì sự minh mẫn, tính kỷ luật và cảm giác kiểm soát cuộc sống. Ngược lại, thói quen xấu tích tụ sẽ khiến tuổi già trở nên trì trệ, mệt mỏi và thiếu động lực.

2 con trai nhà cao cửa rộng nhưng cụ ông nhất quyết sống một mình tuổi già: Lý do đáng suy ngẫm GĐXH - Với ông, tuổi già không nhất thiết phải gắn với việc sống cùng con cái, miễn là bản thân còn đủ sức khỏe và khả năng tự chăm sóc chính mình.



