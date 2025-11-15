24 giờ chạy đua sinh tử: Cứu sống 5 bệnh nhân từ tạng của người đàn ông trẻ
Người đàn ông 35 tuổi ở Cần Thơ chết não sau tai nạn, trái tim và gan của anh được vận chuyển vượt hơn 2.000km từ Cần Thơ ra Hà Nội, kịp hồi sinh các bệnh nhân nguy kịch.
Ngày 14/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin về toàn bộ quy trình lấy, vận chuyển, ghép tạng từ người hiến chết não .
Mười ngày trước, anh L.M.P. (35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bị tai nạn giao thông nguy kịch, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng sau 8 ngày, anh P. vẫn rơi vào trạng thái chết não, không còn hy vọng. Khi bác sĩ giải thích tình hình, gia đình anh dù đau đớn tột cùng vẫn đưa ra một quyết định cao cả, đồng ý hiến mô và tạng để cứu sống những bệnh nhân nguy kịch khác đang mòn mỏi chờ ghép tạng.
Hành động nhân văn, vượt trên nỗi mất mát to lớn này đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều cuộc đời.
Sau nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh P., Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, đồng thời kích hoạt Hội đồng chuyên môn phối hợp với các chuyên gia ngoài viện để đánh giá tình trạng chết não theo đúng quy định pháp lý. Song song đó, Đơn vị Hồi sức tập trung mọi nguồn lực nhằm duy trì các tạng ở trạng thái tốt nhất. Bệnh viện nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý đối với người hiến tạng chết não và huy động tối đa nhân lực để thực hiện việc lấy - ghép tạng.
Cuộc hội chẩn mở rộng được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.
Đúng 10h ngày 13/11, 40 nhân viên y tế của các bệnh viện nói trên bắt đầu ca phẫu thuật lấy tạng. Quy trình diễn ra chính xác từng phút.
Năm đơn vị tạng của anh P. được lấy thành công và ngay lập tức bước vào hành trình mang sự sống đến các bệnh nhân nguy kịch.
Trong đó, quả tim và lá gan được vận chuyển khẩn cấp ra Hà Nội để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (ghép tim và một phần gan). Phần gan còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để ghép cho một bệnh nhi.
Một giác mạc được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai quả thận được giữ lại để ghép tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Những chuyến xe cấp cứu chở tạng lao nhanh trong sự hỗ trợ của lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ, tiến thẳng về sân bay. Chuyến bay mang theo trái tim và lá gan còn ấm hơi người hiến từ Cần Thơ ra Hà Nội.
Nhờ sự phối hợp của lực lượng CSGT TP Cần Thơ, sân bay và Vietnam Airlines, các đơn vị tạng đã kịp thời vượt hơn 2.000km ra Bắc, đảm bảo “giờ vàng” để ghép thành công.
Theo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đến thời điểm hiện tại, 5 bệnh nhân được ghép tạng đều có diễn tiến tích cực; riêng giác mạc đang trong giai đoạn chuẩn bị ghép.
“Một phần cơ thể của anh P. đang tiếp tục hồi sinh trong cơ thể những người khác. Bệnh viện đã hỗ trợ chu toàn hậu sự và đưa tro cốt anh P. về quê nhà theo đúng nguyện vọng của gia đình. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình anh P. và các ê-kíp, đơn vị đã phối hợp làm nên kỳ tích này”, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết.
Bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, chia sẻ: "Chúng tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng - những người đã biến mất mát thành hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân. Nghĩa cử ấy là vô giá, là động lực để chúng ta tiếp tục sứ mệnh cứu người.
Ý nghĩa đặc biệt của ca hiến tạng này không chỉ dừng lại ở việc cứu sống nhiều người. Hai quả thận được giữ lại đã được dùng để thực hiện hai ca ghép thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận thứ 15 và 16 của bệnh viện (kể từ ca đầu tiên vào ngày 25/4/2024), đồng thời là những ca ghép thận đầu tiên từ người hiến chết não".
Bác sĩ Phong cho biết thêm, sự hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy đã góp phần quan trọng giúp thực hiện thành công ca hiến - ghép tạng từ người chết não đầu tiên tại ĐBSCL.
