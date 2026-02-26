Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc
GĐXH - Mất ngủ khiến nhiều người tìm đến melatonin như “phao cứu sinh”, nhưng không phải ai cũng muốn phụ thuộc vào viên uống hỗ trợ. Tin vui là có tới 13 loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn ngủ ngon tự nhiên, an toàn và bền vững hơn.
Vì sao không nên lạm dụng melatonin để cải thiện giấc ngủ?
Melatonin là hormone giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ – thức, nhưng việc lạm dụng viên uống bổ sung có thể gây phụ thuộc hoặc làm rối loạn nhịp sinh học nếu dùng sai cách. Thay vì dựa vào thực phẩm chức năng, các chuyên gia khuyến nghị ưu tiên cải thiện giấc ngủ từ chế độ dinh dưỡng tự nhiên và thói quen sinh hoạt lành mạnh.
Có ít nhất 13 loại thực phẩm quen thuộc có khả năng hỗ trợ cơ thể sản sinh melatonin và serotonin tự nhiên, nhờ chứa tryptophan, magie và các vi chất quan trọng. Nhóm này bao gồm sữa ấm, sữa chua, trứng, chuối, kiwi, hạnh nhân, óc chó, yến mạch và trà thảo mộc. Đây đều là những lựa chọn dễ tìm, an toàn và phù hợp để bổ sung vào bữa tối hoặc dùng nhẹ trước khi ngủ.
Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên ăn nhẹ trước giờ ngủ khoảng 1–2 tiếng, tránh thực phẩm nhiều đường, caffeine hoặc đồ chiên rán. Kết hợp chế độ ăn uống hợp lý với việc hạn chế ánh sáng xanh và duy trì giờ ngủ cố định sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên, bền vững mà không cần phụ thuộc vào melatonin dạng uống.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
