Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thứ hai, 22:59 02/03/2026 | Y tế
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội phấn đấu 100 % cơ sở y tế xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy đến 2030 - Ảnh 1.Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?

GĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.

Dự án này của Hà Nội hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, lực lượng chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Việc triển khai được yêu cầu thực hiện đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả, bảo đảm tính bền vững.

Theo kế hoạch, Thành phố đặt mục tiêu giữ vững số xã, phường không có ma túy, đồng thời xây dựng và nhân rộng các địa bàn không ma túy trên toàn địa bàn, hướng tới mục tiêu lâu dài xây dựng Thủ đô không ma túy. Hằng năm, phấn đấu giảm ít nhất 5% số người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy; đến năm 2030 đạt 50% số xã, phường không có ma túy.

Thành phố cũng đặt ra chỉ tiêu 100% đối tượng bán lẻ chất ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện, triệt phá. Trên 80% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, với lộ trình tăng dần qua từng năm và đạt 100% vào năm 2030.

Hà Nội phấn đấu 100 % cơ sở y tế xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy đến 2030 - Ảnh 2.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 203o, có đến 50% xã, phường không có ma túy. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, trên 70% xã, phường có người nghiện ma túy sẽ bố trí điểm tiếp nhận, tư vấn cai nghiện đủ điều kiện theo quy định; khoảng 2.000 lượt cán bộ làm công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc, tiếp nhận, tư vấn, đăng ký cai nghiện tại cấp xã được đào tạo, tập huấn.

Dự án cũng hướng tới mục tiêu trên 90% người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được tư vấn, hỗ trợ, can thiệp về y tế và tâm lý vào năm 2030.

Đối tượng triển khai gồm Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy Thành phố và cấp xã, phường; lực lượng Công an, Y tế; các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh; tổ an ninh trật tự, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố… cùng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và gia đình.

Để đạt các mục tiêu trên, Thành phố sẽ tập trung thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở; tập huấn cán bộ y tế tuyến xã về xác định tình trạng nghiện và can thiệp tâm lý; tổ chức 3-5 lớp tập huấn/năm cho cán bộ thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy cấp xã và Công an cấp xã theo hình thức trực tiếp, trực tuyến.

Thành phố đồng thời hỗ trợ đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho các điểm tiếp nhận, tư vấn cai nghiện; ban hành tiêu chí xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và địa bàn không ma túy để phân loại, hỗ trợ kinh phí phù hợp.

Công tác lập, thẩm tra, xét duyệt hồ sơ cai nghiện bắt buộc; hỗ trợ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện; rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện cũng được đẩy mạnh. Các biện pháp giảm cầu, tư vấn tâm lý, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế được triển khai đồng bộ.

Ngoài ra, Thành phố tăng cường hỗ trợ mua que thử nhanh chất  ma túy để kịp thời phát hiện người sử dụng trái phép; thực hiện các biện pháp hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người nghiện, người sau cai nghiện và người chấp hành xong án phạt tù; phân công các tổ chức, đoàn thể phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và gia đình trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ.

Song song với đó là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện; xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa các điểm, đối tượng bán lẻ ma túy.

Thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; khuyến khích phát hiện, tố giác hành vi vi phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh ngay từ cơ sở.

Hà Nội phấn đấu 100 % cơ sở y tế xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy đến 2030 - Ảnh 4.Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

GĐXH - Cơ quan chức năng phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang làm việc với tài xế xe bán tải đã có hành vi chèn ép khiến một gia đình 3 người ngã văng sát gầm xe rơ-moóc trên đường Vành đai 3.

Hà Nội phấn đấu 100 % cơ sở y tế xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy đến 2030 - Ảnh 5.Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 13 đối tượng

GĐXH - Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn trên địa bàn và bắt giữ 13 đối tượng.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
