Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Cấp cứu sinh tử giữa siêu thị đông người

Khoảng 19 giờ tối 25/2, tại siêu thị Winmart (Vincom Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội), một bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật toàn thân, tím tái rồi rơi vào tình trạng ngừng thở, ngừng tuần hoàn. Sự việc xảy ra giữa không gian đông người khiến nhiều người hoảng hốt.

Đúng thời điểm đó, chị Phạm Thị Thúy Hà - điều dưỡng Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang có mặt gần hiện trường. Nhận thấy dấu hiệu nguy kịch, chị lập tức tiếp cận, kiểm tra nhanh tình trạng và tiến hành ép tim cấp cứu tại chỗ.

Những thao tác hồi sinh tim phổi được thực hiện liên tục, dứt khoát trong những phút giành giật sự sống. Sau khoảng hai phút, bệnh nhân có mạch trở lại, tình trạng tím tái cải thiện, ý thức dần hồi phục trước khi được chuyển tới bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Người bảo vệ bất ngờ co giật, tím tái, ngừng thở, tuần hoàn giữa siêu thị đã được cứu sống tối 25-2 nhờ phản xạ nhanh chóng và kịp thời của người thầy thuốc Bạch Mai.

Vượt qua cơn đau của chính mình để cứu người

Ít ai biết rằng, bản thân chị Hà đang điều trị viêm cột sống dính khớp, căn bệnh khiến chị bị đau lưng và cột sống kéo dài, ảnh hưởng vận động. Trong khi đó, ép tim ngoài lồng ngực đòi hỏi lực mạnh, nhịp đều và duy trì liên tục, là thử thách lớn về thể lực.

Dù vậy, chị vẫn kiên trì thực hiện cấp cứu, vừa thao tác vừa tri hô tìm người hỗ trợ. Chị chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc là ngoài giờ làm việc. Tranh thủ lúc chờ đón con tan học, chị ghé siêu thị mua vài món đồ cho bữa tối thì chứng kiến sự cố.

Theo chị, trong tình huống ngừng tuần hoàn, mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến cơ hội sống của người bệnh giảm đáng kể, vì vậy phản xạ nghề nghiệp khiến chị lập tức hành động.

Hành động thầm lặng trước Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Trong suốt quá trình cấp cứu, chị Hà không giới thiệu bản thân hay nói mình là nhân viên y tế. Chị chỉ tập trung làm điều cần làm cho đến khi xe cấp cứu tới nơi. Chỉ sau đó, những người xung quanh mới biết người phụ nữ quỳ giữa siêu thị cứu người là điều dưỡng của Trung tâm Chống độc.

Sự việc diễn ra đúng tối 25/2, ngay trước thềm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Không có hoa chúc mừng hay sân khấu tôn vinh, khoảnh khắc quên đi cơn đau của chính mình, gác lại việc riêng để cứu người giữa đời thường đã trở thành hình ảnh giản dị nhưng sâu sắc về y đức.

Ở nơi không phải bệnh viện, giữa không gian sinh hoạt thường ngày, trách nhiệm nghề nghiệp và lòng nhân ái vẫn được thể hiện trọn vẹn như một lời nhắc rằng, sự sống đôi khi được giữ lại từ những hành động rất nhanh, rất thầm lặng.