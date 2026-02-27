Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2
GĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.
Cấp cứu sinh tử giữa siêu thị đông người
Khoảng 19 giờ tối 25/2, tại siêu thị Winmart (Vincom Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội), một bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật toàn thân, tím tái rồi rơi vào tình trạng ngừng thở, ngừng tuần hoàn. Sự việc xảy ra giữa không gian đông người khiến nhiều người hoảng hốt.
Đúng thời điểm đó, chị Phạm Thị Thúy Hà - điều dưỡng Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang có mặt gần hiện trường. Nhận thấy dấu hiệu nguy kịch, chị lập tức tiếp cận, kiểm tra nhanh tình trạng và tiến hành ép tim cấp cứu tại chỗ.
Những thao tác hồi sinh tim phổi được thực hiện liên tục, dứt khoát trong những phút giành giật sự sống. Sau khoảng hai phút, bệnh nhân có mạch trở lại, tình trạng tím tái cải thiện, ý thức dần hồi phục trước khi được chuyển tới bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Người bảo vệ bất ngờ co giật, tím tái, ngừng thở, tuần hoàn giữa siêu thị đã được cứu sống tối 25-2 nhờ phản xạ nhanh chóng và kịp thời của người thầy thuốc Bạch Mai.
Vượt qua cơn đau của chính mình để cứu người
Ít ai biết rằng, bản thân chị Hà đang điều trị viêm cột sống dính khớp, căn bệnh khiến chị bị đau lưng và cột sống kéo dài, ảnh hưởng vận động. Trong khi đó, ép tim ngoài lồng ngực đòi hỏi lực mạnh, nhịp đều và duy trì liên tục, là thử thách lớn về thể lực.
Dù vậy, chị vẫn kiên trì thực hiện cấp cứu, vừa thao tác vừa tri hô tìm người hỗ trợ. Chị chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc là ngoài giờ làm việc. Tranh thủ lúc chờ đón con tan học, chị ghé siêu thị mua vài món đồ cho bữa tối thì chứng kiến sự cố.
Theo chị, trong tình huống ngừng tuần hoàn, mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến cơ hội sống của người bệnh giảm đáng kể, vì vậy phản xạ nghề nghiệp khiến chị lập tức hành động.
Hành động thầm lặng trước Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Trong suốt quá trình cấp cứu, chị Hà không giới thiệu bản thân hay nói mình là nhân viên y tế. Chị chỉ tập trung làm điều cần làm cho đến khi xe cấp cứu tới nơi. Chỉ sau đó, những người xung quanh mới biết người phụ nữ quỳ giữa siêu thị cứu người là điều dưỡng của Trung tâm Chống độc.
Sự việc diễn ra đúng tối 25/2, ngay trước thềm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Không có hoa chúc mừng hay sân khấu tôn vinh, khoảnh khắc quên đi cơn đau của chính mình, gác lại việc riêng để cứu người giữa đời thường đã trở thành hình ảnh giản dị nhưng sâu sắc về y đức.
Ở nơi không phải bệnh viện, giữa không gian sinh hoạt thường ngày, trách nhiệm nghề nghiệp và lòng nhân ái vẫn được thể hiện trọn vẹn như một lời nhắc rằng, sự sống đôi khi được giữ lại từ những hành động rất nhanh, rất thầm lặng.
GĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò "điểm tựa" của chính sách an sinh quan trọng này.
Với các bác sĩ, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 là khoảnh khắc bệnh nhân nặng sau mổ mở mắt, tự ngồi dậy, mỉm cười trước khi ra viện.
GĐXH - Mất ngủ khiến nhiều người tìm đến melatonin như "phao cứu sinh", nhưng không phải ai cũng muốn phụ thuộc vào viên uống hỗ trợ. Tin vui là có tới 13 loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn ngủ ngon tự nhiên, an toàn và bền vững hơn.
GĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.
Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.
Giữa lằn ranh sinh tử đêm 30, mâm cơm tất niên của các bác sĩ đành gác lại bên những tiếng còi hú xe cấp cứu và cuộc chiến giành giật sự sống không kể ngày đêm.
Báo cáo công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) cho biết, tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu được bảo đảm; không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng bệnh và điều trị...
Cận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
GĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Ngày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
