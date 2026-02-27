Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Lộ trình miễn viện phí toàn dân, người dân nắm trong tay điều trước đây chỉ dám ước

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" thể hiện rõ tính nhân văn sâu sắc khi đặt sức khỏe của người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Theo đó, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 người dân được miễn chi phí khám, chữa bệnh cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, góp phần giảm gánh nặng tài chính và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Giai đoạn 2026–2027, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm theo nhóm ưu tiên; các đối tượng thuộc hộ cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Mức đóng bảo hiểm y tế dự kiến điều chỉnh từ năm 2027 lên khoảng 5,1%, ngân sách tiếp tục hỗ trợ nhóm chính sách xã hội.

Tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Giai đoạn 2028–2030, mục tiêu là giảm tỷ lệ chi tiền túi của người dân xuống không quá 30%, tiếp tục tăng tỷ lệ, mức thanh toán bảo hiểm y tế; thí điểm sàng lọc 2–3 bệnh có chi phí – hiệu quả; nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên trên 95% dân số và điều chỉnh mức đóng từ năm 2030 lên 5,4%.

Sau năm 2030, chính sách hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, miễn viện phí trong phạm vi gói dịch vụ y tế cơ bản; mở rộng sàng lọc 3–5 bệnh có chi phí – hiệu quả và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2032 lên 6%, từng bước hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe công bằng, bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Huyến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội bày tỏ: "Chúng tôi tự hào là một những đơn vị viết tiếp và lan tỏa chính sách nhân văn từ Nghị quyết 72/NQ-TW của Bộ Chính trị. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị tham gia thực hiện các chính sách về BHYT nhằm mục đích đưa đến những quyền lợi ngày càng tốt nhất cho người dân. Song song với việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, Hà Nội cũng triển khai nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ mức đóng BHXH, BHYT cho các nhóm yếu thế như người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở… Qua đó, tạo nền tảng bền vững để người dân duy trì tham gia BHYT liên tục, lâu dài – điều kiện quan trọng để được hưởng đầy đủ quyền lợi khi khám, chữa bệnh".

"Đồng thời, Nghị quyết nâng cao chất lượng KCB của tuyến cơ sở để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại nơi làm việc và sinh sống, hướng tới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mà còn chú trọng phòng bệnh từ sớm, từ xa, giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, nhất là các nhóm yếu thế. Việc nhấn mạnh công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe toàn dân và bảo đảm an sinh đã khẳng định quan điểm nhất quán: đầu tư cho y tế chính là đầu tư cho con người, cho tương lai bền vững của đất nước", ông Huyến chia sẻ.

Bảo hiểm thành phố Hà Nội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm y tế học sinh.

Việc nâng mức hỗ trợ BHXH tự nguyện, BHYT, mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng như người dân tộc thiểu số, học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đến việc hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho người vừa thoát nghèo, thoát cận nghèo… hàng trăm nghìn người dân Hà Nội đã được tiếp sức kịp thời.

Anh Phạm Văn Tùng, lao động tự do ở xã Sóc Sơn, Hà Nội chia sẻ: "Trước đây tôi nghĩ BHXH tự nguyện là chuyện xa vời. Nhưng được địa phương tuyên truyền, lại có hỗ trợ tiền đóng, tôi quyết định tham gia. Có lương hưu sau này, mình đỡ lo cho tuổi già- đây là điều mà trước đây mờ tôi cũng không dám nghĩ đến".

Không chỉ là những con số hỗ trợ hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, đó còn là niềm tin được gieo lại nơi những người từng đứng ngoài lưới an sinh. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Hà Nội đạt 95,95% dân số – một con số không chỉ phản ánh sự vào cuộc của các cấp, các ngành, mà còn cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tại 100% cơ sở KCB BHYT, việc sử dụng căn cước công dân, hình ảnh thẻ trên VneID, VssID thay thế BHYT giấy, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, kiểm soát chi phí minh bạch… đã giúp người bệnh thuận lợi hơn, giảm thủ tục, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Bác sĩ Trần Văn Minh, công tác tại một cơ sở y tế ban đầu cho biết: "Người dân đến khám bằng BHYT ngày càng đông, nhưng quy trình nhanh gọn hơn trước rất nhiều. Người dân tin tưởng vào chất lượng KCB. Quan trọng nhất là quyền lợi người bệnh được đảm bảo, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính".

Củng cố vai trò "điểm tựa" an sinh cho người dân

Thực tiễn tại Hà Nội cho thấy đây là địa phương có số lượt KCB BHYT lớn, năm 2025 gần 14 triệu lượt người KCB BHYT với số chi lớn, tỷ lệ chi cho bệnh nhân ngoại tỉnh chiếm hơn 50% tổng chi, khi chính sách thanh toán được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với phác đồ điều trị và giá dịch vụ y tế, người bệnh sẽ giảm đáng kể chi trả trực tiếp từ túi tiền. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của lộ trình sửa đổi chính sách: giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh, nhưng vẫn bảo đảm sử dụng Quỹ BHYT hiệu quả.

Tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến từng hộ của nhân viên bảo hiểm thành phố Hà Nội.

Cùng với hoàn thiện chính sách, BHXH thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở KCB triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT. Công tác giám định được đổi mới theo hướng linh hoạt, rút ngắn thời gian, tăng cường giám định theo chuyên đề; phân tích dữ liệu để kịp thời phát hiện các chỉ số chi phí tăng cao, từ đó kiến nghị điều chỉnh hợp lý. Việc kiểm soát chi không nhằm "siết" quyền lợi người bệnh, mà hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm người tham gia BHYT được hưởng đúng, đủ, kịp thời các quyền lợi theo quy định. Thực tế triển khai cho thấy, khi công tác giám định, thanh quyết toán được thực hiện đồng bộ, minh bạch, quyền lợi người bệnh được bảo vệ, đồng thời tạo cơ sở để chính sách BHYT tiếp tục được hoàn thiện theo hướng nhân văn, bền vững.

Với hàng triệu người dân Thủ đô, chính sách BHYT không chỉ là tấm thẻ chăm sóc sức khỏe, mà còn là điểm tựa an sinh trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Trong năm đã có nhiều trường hợp được quỹ BHYT thanh toán hơn 1 tỷ đồng. Lộ trình miễn viện phí toàn dân nhằm tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn thể hiện tinh thần nhất quán của chính sách an sinh: lấy người dân làm trung tâm, sức khỏe làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Với hàng triệu người dân Thủ đô nói riêng, người dân cả nước nói chung, mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ là công cụ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, mà còn là sự bảo đảm cho sức khỏe, là niềm tin vào chính sách an sinh của Nhà nước. Thực hiện lộ trình miễn viện phí toàn dân nhằm tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí KCB BHYT, cùng với những nỗ lực không ngừng trong tổ chức thực hiện chính sách, đang góp phần để người dân cả nước bước vào năm mới với tâm thế an tâm hơn, vững vàng và đáng mơ ước hơn. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của an sinh xã hội – để mỗi mùa Xuân đến, sức khỏe và sự bình an luôn hiện hữu trong từng gia đình.



