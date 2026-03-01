Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?
GĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.
Phát hiện sớm bệnh nhờ AI, giảm gánh nặng cho người bệnh
Một trong những điểm nổi bật là việc thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ tháng 3/2026 tại 3 bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
AI sẽ hỗ trợ phân tích hình ảnh X-quang, CT, MRI… giúp phát hiện sớm ung thư, đột quỵ, bệnh tim mạch và hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng. Điều này không chỉ nâng cao độ chính xác chẩn đoán mà còn rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.
Đến cuối năm 2026, Hà Nội tiếp tục thí điểm UAV/drone vận chuyển máu, bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, giúp rút ngắn thời gian xử lý trong các tình huống cấp cứu, đặc biệt ở khu vực đông dân cư.
Chăm sóc sức khỏe toàn dân theo vòng đời
Hệ sinh thái y tế thông minh không chỉ tập trung vào điều trị mà còn nhấn mạnh phòng bệnh và quản lý sức khỏe theo vòng đời.
Người dân Thủ đô sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần. Trạm y tế xã, phường được đầu tư nâng cấp, đủ điều kiện quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi tình trạng bệnh mạn tính ngay từ cơ sở.
Trong trường học, thành phố xây dựng bộ tiêu chí thể lực – tầm vóc học sinh và thí điểm AI tư vấn dinh dưỡng tại bếp ăn tập thể, góp phần cải thiện thể trạng trẻ em từ 0–18 tuổi.
Người cao tuổi được theo dõi sức khỏe chủ động
Trước xu hướng già hóa dân số, Hà Nội phát triển mô hình "kinh tế bạc" với trọng tâm là y tế lão khoa, chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng.
Thành phố dự kiến thành lập Bệnh viện Lão khoa Hà Nội; triển khai mô hình vòng tay thông minh theo dõi sức khỏe người cao tuổi; xây dựng tổ hợp trung tâm chăm sóc – trị liệu – phục hồi; tổ chức mô hình chăm sóc ban ngày tại xã, phường kết hợp công lập và xã hội hóa.
Những giải pháp này giúp người cao tuổi được theo dõi sức khỏe liên tục, phát hiện sớm rủi ro và giảm gánh nặng cho gia đình.
Khám chữa bệnh từ xa, giảm quá tải bệnh viện
Quý III/2026, Hà Nội triển khai hệ thống điều phối thông minh và telemedicine trong cấp cứu ngoại viện; xây dựng mạng lưới hội chẩn từ xa đa tầng, kết nối xuyên suốt từ tuyến cơ sở đến chuyên sâu.
Ba bệnh viện gồm Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội được xây dựng theo mô hình bệnh viện thông minh, ứng dụng chuyển đổi số toàn diện trong quản trị, chuyên môn và phục vụ người bệnh.
Việc thí điểm cấp phát thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế tại nhà thuốc tư nhân cũng giúp người dân thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi tại bệnh viện.
Hướng tới công bằng và giảm chi phí y tế
Một điểm đáng chú ý là lộ trình từng bước miễn viện phí ở mức cơ bản cho nhóm đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người thu nhập thấp trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.
Song song đó, thành phố tăng cường xã hội hóa đầu tư, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ giường bệnh ngoài công lập đạt 25%, tạo thêm lựa chọn dịch vụ và giảm áp lực cho khu vực công lập.
Với định hướng "lấy người dân làm trung tâm", hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của Hà Nội không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ cao, mà còn là sự đổi mới đồng bộ về cơ chế tài chính, tổ chức mạng lưới, đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ.
Nếu triển khai hiệu quả, mô hình này sẽ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe chủ động, thuận tiện, công bằng và bền vững hơn trong những năm tới.
