Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Thứ tư, 09:21 25/02/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.

Vì sao sau Tết cơ thể dễ tăng cân và tích mỡ?

Sau Tết, cơ thể thường tăng cân do tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu tinh bột, chất béo và đồ ngọt trong khi hoạt động thể chất giảm. Điều này khiến mỡ tích tụ nhanh, đặc biệt ở vùng bụng. Vì vậy, giảm cân sau Tết cần bắt đầu từ việc điều chỉnh lại chế độ ăn uống thay vì nhịn ăn khắc nghiệt.

Để giảm cân hiệu quả, nên ưu tiên 6 nhóm thực phẩm gồm rau xanh giàu chất xơ, trái cây ít đường, protein nạc, các loại hạt chứa chất béo tốt, ngũ cốc nguyên cám và nước hoặc trà thảo mộc. Những thực phẩm này giúp kiểm soát lượng calo, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Giảm cân bền vững không nằm ở việc cắt bỏ hoàn toàn thức ăn mà ở cách lựa chọn thực phẩm thông minh và duy trì thói quen lành mạnh mỗi ngày. Khi xây dựng thực đơn khoa học và cân đối dinh dưỡng, bạn có thể lấy lại vóc dáng sau Tết một cách an toàn và lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệtÁm ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt

GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch

Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch

Chuyên gia chỉ ra: Loại thịt này ít béo, giàu dinh dưỡng, là lựa chọn thông minh cho cả nhà

Chuyên gia chỉ ra: Loại thịt này ít béo, giàu dinh dưỡng, là lựa chọn thông minh cho cả nhà

Thực phẩm rất quen thuộc trong ngày lễ Tết nhưng cần ăn đúng cách để tránh tăng cân

Thực phẩm rất quen thuộc trong ngày lễ Tết nhưng cần ăn đúng cách để tránh tăng cân

Ăn uống ngày Tết: Làm sao để cả gia đình luôn khỏe mạnh?

Ăn uống ngày Tết: Làm sao để cả gia đình luôn khỏe mạnh?

Chuyên gia nhắc nhở: Loại thịt mang tiếng 'đại bổ' nhưng không phải ai cũng được ăn

Chuyên gia nhắc nhở: Loại thịt mang tiếng 'đại bổ' nhưng không phải ai cũng được ăn

Cùng chuyên mục

Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết

Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết

Mẹ và bé - 1 giờ trước

GĐXH - Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.

Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt

Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.

Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạch

Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạch

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Tu hài là loại hải sản quý hiếm, giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt, tu hài được xem là "viagra tự nhiên" rất tốt cho nam giới.

Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tim 50 phút

Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tim 50 phút

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Ngừng tim sau 50 phút, rơi vào hôn mê sâu và suy đa tạng, người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được các bác sĩ Bệnh viện E cứu sống.

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cách

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cách

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến rau củ muối chua không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.

Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Bất ngờ đau dữ dội khi chơi thể thao, người đàn ông đi khám phát hiện nhồi máu thận, bệnh có thể dẫn đến suy thận cấp và hoại tử thận nếu không được xử lý kịp thời.

Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết

Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Rau xà lách nếu sử dụng đúng cách, loại rau này có thể ngừa đột quỵ, ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch hiệu quả.

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao dù còn trẻ, không hút thuốc nhưng vẫn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp. Câu trả lời thường nằm ở những thói quen ăn uống tích tụ qua năm tháng.

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận.

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

Y tế - 1 ngày trước

Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.

Xem nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Sống khỏe

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Sống khỏe
6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

Sống khỏe
Sau Tết ngấy thịt cá, hãy thay cơm bằng loại củ dân dã này: Ít calo mà no lâu, còn tốt cho răng và miễn dịch

Sau Tết ngấy thịt cá, hãy thay cơm bằng loại củ dân dã này: Ít calo mà no lâu, còn tốt cho răng và miễn dịch

Sống khỏe
4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top