Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Vì sao sau Tết cơ thể dễ tăng cân và tích mỡ?

Sau Tết, cơ thể thường tăng cân do tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu tinh bột, chất béo và đồ ngọt trong khi hoạt động thể chất giảm. Điều này khiến mỡ tích tụ nhanh, đặc biệt ở vùng bụng. Vì vậy, giảm cân sau Tết cần bắt đầu từ việc điều chỉnh lại chế độ ăn uống thay vì nhịn ăn khắc nghiệt.

Để giảm cân hiệu quả, nên ưu tiên 6 nhóm thực phẩm gồm rau xanh giàu chất xơ, trái cây ít đường, protein nạc, các loại hạt chứa chất béo tốt, ngũ cốc nguyên cám và nước hoặc trà thảo mộc. Những thực phẩm này giúp kiểm soát lượng calo, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Giảm cân bền vững không nằm ở việc cắt bỏ hoàn toàn thức ăn mà ở cách lựa chọn thực phẩm thông minh và duy trì thói quen lành mạnh mỗi ngày. Khi xây dựng thực đơn khoa học và cân đối dinh dưỡng, bạn có thể lấy lại vóc dáng sau Tết một cách an toàn và lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.



