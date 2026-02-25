Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn
GĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.
Vì sao sau Tết cơ thể dễ tăng cân và tích mỡ?
Sau Tết, cơ thể thường tăng cân do tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu tinh bột, chất béo và đồ ngọt trong khi hoạt động thể chất giảm. Điều này khiến mỡ tích tụ nhanh, đặc biệt ở vùng bụng. Vì vậy, giảm cân sau Tết cần bắt đầu từ việc điều chỉnh lại chế độ ăn uống thay vì nhịn ăn khắc nghiệt.
Để giảm cân hiệu quả, nên ưu tiên 6 nhóm thực phẩm gồm rau xanh giàu chất xơ, trái cây ít đường, protein nạc, các loại hạt chứa chất béo tốt, ngũ cốc nguyên cám và nước hoặc trà thảo mộc. Những thực phẩm này giúp kiểm soát lượng calo, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.
Giảm cân bền vững không nằm ở việc cắt bỏ hoàn toàn thức ăn mà ở cách lựa chọn thực phẩm thông minh và duy trì thói quen lành mạnh mỗi ngày. Khi xây dựng thực đơn khoa học và cân đối dinh dưỡng, bạn có thể lấy lại vóc dáng sau Tết một cách an toàn và lâu dài.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
GĐXH - Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.
GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.
GĐXH - Tu hài là loại hải sản quý hiếm, giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt, tu hài được xem là "viagra tự nhiên" rất tốt cho nam giới.
GĐXH - Ngừng tim sau 50 phút, rơi vào hôn mê sâu và suy đa tạng, người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được các bác sĩ Bệnh viện E cứu sống.
GĐXH - Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến rau củ muối chua không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.
GĐXH - Bất ngờ đau dữ dội khi chơi thể thao, người đàn ông đi khám phát hiện nhồi máu thận, bệnh có thể dẫn đến suy thận cấp và hoại tử thận nếu không được xử lý kịp thời.
GĐXH - Rau xà lách nếu sử dụng đúng cách, loại rau này có thể ngừa đột quỵ, ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch hiệu quả.
GĐXH - Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao dù còn trẻ, không hút thuốc nhưng vẫn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp. Câu trả lời thường nằm ở những thói quen ăn uống tích tụ qua năm tháng.
GĐXH - Uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận.
Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.