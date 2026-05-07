3 bí mật khi đàn ông 'lên đỉnh': Hiểu đúng để chuyện yêu thăng hoa hơn
GĐXH - Không ít phụ nữ cho rằng đàn ông rất “đơn giản” trong chuyện chăn gối. Tuy nhiên, các chuyên gia tình dục học nhận định khoái cảm ở nam giới cũng chịu ảnh hưởng lớn từ cảm xúc, sự kích thích tinh tế và kết nối tâm lý giống như phụ nữ.
Nhiều nghiên cứu về sức khỏe tình dục cho thấy, khi cả hai hiểu rõ cơ thể và nhu cầu của nhau, chất lượng đời sống vợ chồng sẽ cải thiện đáng kể. Đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ trong cách vuốt ve, giao tiếp hay tạo cảm xúc cũng đủ khiến trải nghiệm thân mật trở nên khác biệt.
Dưới đây là 3 “bí mật” thú vị về khoái cảm nam giới được nhiều chuyên gia tình dục học chia sẻ.
Vùng nhạy cảm nhất của nam giới không chỉ nằm ở điều nhiều người nghĩ
Theo các chuyên gia sức khỏe giới tính, phần nhạy cảm nhất trên cơ thể nam giới thường tập trung ở khu vực vành quy đầu – nơi chứa rất nhiều đầu dây thần kinh cảm giác.
Chính vì vậy, nhiều đàn ông nhạy cảm hơn với những kích thích nhẹ nhàng, chậm rãi thay vì các động tác quá mạnh hoặc quá vội vàng.
Chuyên gia tình dục học Jessica O’Reilly từng chia sẻ trên VnExpress, rằng sự thay đổi nhịp điệu, kết hợp giữa chạm, vuốt ve và cảm xúc thân mật thường tạo ra khoái cảm mạnh hơn so với những kích thích đơn điệu.
Điều quan trọng không nằm ở kỹ thuật phức tạp mà là sự tinh tế và quan sát phản ứng của đối phương.
Khoái cảm nam giới không chỉ là xuất tinh
Nhiều người nhầm tưởng cực khoái và xuất tinh ở đàn ông là một. Trên thực tế, đây là hai quá trình liên quan nhưng không hoàn toàn giống nhau.
Khi đạt cực khoái, cơ thể nam giới thường xuất hiện nhiều cơn co cơ liên tiếp ở vùng chậu và cơ quan sinh dục. Não bộ cũng giải phóng hàng loạt hormone tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu và hưng phấn.
Một số nghiên cứu về sinh lý học tình dục cho thấy cảm xúc, tâm trạng và mức độ kết nối với bạn đời có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cực khoái ở nam giới.
Điều này lý giải vì sao nhiều đàn ông dù vẫn quan hệ bình thường nhưng căng thẳng kéo dài, áp lực công việc hoặc mâu thuẫn tình cảm vẫn có thể giảm ham muốn hoặc khó đạt cảm giác thỏa mãn thực sự.
Não bộ mới là “cơ quan tình dục” quan trọng nhất của đàn ông
Các chuyên gia nam học cho rằng cực khoái ở nam giới bắt đầu từ não bộ trước khi biểu hiện ở cơ thể.
Khi cảm thấy được yêu thương, thư giãn và an toàn về cảm xúc, đàn ông thường dễ đạt khoái cảm hơn. Ngược lại, stress, tự ti hoặc áp lực tâm lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương cứng và hưng phấn.
Đó là lý do nhiều cặp đôi trung niên được khuyên nên chú trọng sự kết nối cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào “kỹ thuật”.
Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, sự chủ động thể hiện tình cảm hay cảm giác được đối phương trân trọng đôi khi lại là “chất xúc tác” mạnh hơn nhiều người nghĩ.
Điều đàn ông thực sự mong muốn trong chuyện chăn gối
Theo nhiều khảo sát tâm lý hôn nhân, phần lớn đàn ông không chỉ mong muốn thỏa mãn thể chất mà còn muốn cảm giác được khao khát và chủ động kết nối từ bạn đời.
Sự tự nhiên, thoải mái và giao tiếp cởi mở thường giúp đời sống tình dục trở nên hài hòa hơn. Các chuyên gia cũng khuyến khích các cặp đôi nên chia sẻ mong muốn, giới hạn và cảm xúc thay vì im lặng hoặc đoán ý nhau.
Trong đời sống vợ chồng, hiểu cơ thể quan trọng, nhưng hiểu cảm xúc của nhau còn quan trọng hơn. Chính sự đồng điệu đó mới là yếu tố giúp chuyện yêu lâu dài vẫn giữ được cảm giác mới mẻ và gắn kết.
GĐXH - Nhiều người cho rằng phong độ phòng the của nam giới phụ thuộc hoàn toàn vào thể trạng và nội tiết tố. Thực tế, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi bên cạnh yếu tố sinh học, cảm xúc, sự kết nối và cách người phụ nữ "dẫn dắt" cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì ham muốn và sự tự tin của đàn ông.