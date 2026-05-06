Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

Người phụ nữ 30 tuổi nguy kịch sau “chuyện ấy”: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu có thể cướp tính mạng trong vài giờ

Thứ tư, 16:48 06/05/2026 | Phòng the
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một tai nạn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm từng được ghi nhận tại Bệnh viện Quân y 175: một phụ nữ 30 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu, phải phẫu thuật khẩn cấp chỉ vài giờ sau khi quan hệ tình dục. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro ít được nhắc đến trong đời sống tình dục.

Từ cơn đau bất thường đến nguy kịch trong vài giờ

Bệnh nhân T.N (30 tuổi, TP.HCM), đã có hai con, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da niêm nhợt, mạch nhanh 115 lần/phút, huyết áp tụt sâu còn 74/42 mmHg – dấu hiệu điển hình của sốc mất máu.

Trước đó khoảng 4–5 giờ, chị quan hệ tình dục thì đột ngột đau dữ dội vùng bụng dưới, kèm ra máu âm đạo nhiều. Đáng chú ý, khi nhập viện, bệnh nhân vẫn còn mùi rượu – yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi và cảm nhận đau.

Các bác sĩ xác định nguyên nhân là rách cùng đồ âm đạo phức tạp – một tổn thương hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm.

“Điểm yếu” ít người biết của cơ thể phụ nữ

Theo các chuyên gia, cùng đồ là phần nối giữa âm đạo và cổ tử cung – khu vực có cấu trúc mỏng, dễ tổn thương nhất trong cơ quan sinh dục nữ.

Ở trường hợp này, vết rách không chỉ dừng lại ở âm đạo mà lan sâu lên trần xương chậu, thông vào ổ bụng. Thậm chí, ruột và mạc nối đã sa xuống âm đạo – một biến chứng cực kỳ nghiêm trọng.

Hai ê-kíp phẫu thuật đã phải phối hợp xử trí cả đường bụng và đường âm đạo, truyền lượng máu lớn (gồm hồng cầu, huyết tương và kết tủa lạnh) để cứu sống bệnh nhân. Sau 7 ngày điều trị, người phụ nữ may mắn qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu có thể cướp tính mạng trong vài giờ sau khi quan hệ tình dục - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vì sao tai nạn này xảy ra?

Các bác sĩ cho biết, rách cùng đồ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến gồm:

Âm đạo khô, kém đàn hồi (ở phụ nữ sau sinh, cho con bú, tiền mãn kinh).

Quan hệ thô bạo, sai tư thế hoặc không phù hợp.  

Sử dụng chất kích thích như rượu bia, làm giảm kiểm soát hành vi. 

Tác động mạnh từ bên ngoài như bạo lực tình dục hoặc dụng cụ không an toàn. 

 Thói quen thụt rửa âm đạo gây tổn thương niêm mạc.

Điểm chung của các yếu tố này là làm tăng nguy cơ tổn thương sâu trong quá trình quan hệ.

Dấu hiệu cảnh báo không được bỏ qua

Không ít người nhầm lẫn giữa chảy máu sau quan hệ và hiện tượng sinh lý thông thường. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh: Đau bụng dưới đột ngột, dữ dội; Ra máu âm đạo nhiều, màu đỏ tươi; Choáng váng, mệt lả, tim đập nhanh.

Đây là những dấu hiệu cảnh báo tổn thương nghiêm trọng. Nếu chậm trễ xử trí, bệnh nhân có thể rơi vào sốc mất máu, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

Không chỉ là tai nạn hiếm – mà là vấn đề cần được nói thẳng

Thực tế, những tai nạn liên quan đến đời sống tình dục thường ít được chia sẻ vì tâm lý e ngại. Điều này khiến nhiều trường hợp nhập viện muộn, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu bất thường trong hoặc sau quan hệ, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa sản phụ khoa càng sớm càng tốt, thay vì tự theo dõi tại nhà.

Trường hợp trên không chỉ là một tai nạn y khoa, mà còn là lời nhắc rõ ràng: tình dục an toàn không chỉ dừng lại ở việc phòng bệnh lây nhiễm, mà còn liên quan trực tiếp đến hiểu biết cơ thể, kiểm soát hành vi và sự tôn trọng giới hạn của nhau.

Trong nhiều tình huống, chỉ một vài giờ chậm trễ cũng có thể là ranh giới giữa sự sống và nguy kịch.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu có thể cướp tính mạng trong vài giờ sau khi quan hệ tình dục - Ảnh 2.Bị vợ 'bạo hành lời nói', chồng đánh mất bản lĩnh đàn ông

GĐXH - Không phải rượu bia hay tuổi tác, nhiều trường hợp rối loạn tình dục ở nam giới lại bắt nguồn từ một nguyên nhân âm thầm hơn: áp lực tâm lý ngay trong chính gia đình. Câu chuyện của một người đàn ông 45 tuổi tại TP.HCM là minh chứng điển hình cho dạng “tổn thương vô hình” này.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Bị vợ 'bạo hành lời nói', chồng đánh mất bản lĩnh đàn ông

Bị vợ 'bạo hành lời nói', chồng đánh mất bản lĩnh đàn ông

Vợ 'sạch quá mức': Khi nỗi ám ảnh vô hình khiến chồng rối loạn cương

Vợ 'sạch quá mức': Khi nỗi ám ảnh vô hình khiến chồng rối loạn cương

'Bộ ba sát thủ' âm thầm khiến nam giới rối loạn cương

'Bộ ba sát thủ' âm thầm khiến nam giới rối loạn cương

Đổ vỡ hôn nhân vì 'chuyện khó nói': Khi rối loạn ham muốn âm thầm bào mòn hạnh phúc gia đình

Đổ vỡ hôn nhân vì 'chuyện khó nói': Khi rối loạn ham muốn âm thầm bào mòn hạnh phúc gia đình

Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờ

Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờ

Cùng chuyên mục

Bị vợ 'bạo hành lời nói', chồng đánh mất bản lĩnh đàn ông

Bị vợ 'bạo hành lời nói', chồng đánh mất bản lĩnh đàn ông

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải rượu bia hay tuổi tác, nhiều trường hợp rối loạn tình dục ở nam giới lại bắt nguồn từ một nguyên nhân âm thầm hơn: áp lực tâm lý ngay trong chính gia đình. Câu chuyện của một người đàn ông 45 tuổi tại TP.HCM là minh chứng điển hình cho dạng “tổn thương vô hình” này.

Vợ 'sạch quá mức': Khi nỗi ám ảnh vô hình khiến chồng rối loạn cương

Vợ 'sạch quá mức': Khi nỗi ám ảnh vô hình khiến chồng rối loạn cương

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông 40 tuổi tại TP.HCM rơi vào tình trạng rối loạn cương kéo dài hơn một năm, nguyên nhân không đến từ bệnh lý cơ thể mà bắt nguồn từ chính thói quen “sạch quá mức” của vợ.

'Bộ ba sát thủ' âm thầm khiến nam giới rối loạn cương

'Bộ ba sát thủ' âm thầm khiến nam giới rối loạn cương

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Áp lực công việc dịp cuối năm không chỉ khiến nhiều người kiệt sức mà còn có thể âm thầm “tấn công” sức khỏe sinh lý. Một trường hợp điển hình vừa được ghi nhận cho thấy, chỉ sau thời gian ngắn stress kéo dài, nam giới hoàn toàn có thể rơi vào rối loạn cương – dấu hiệu cảnh báo không nên xem nhẹ.

Đổ vỡ hôn nhân vì 'chuyện khó nói': Khi rối loạn ham muốn âm thầm bào mòn hạnh phúc gia đình

Đổ vỡ hôn nhân vì 'chuyện khó nói': Khi rối loạn ham muốn âm thầm bào mòn hạnh phúc gia đình

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Không ồn ào, không biểu hiện rõ ràng như nhiều bệnh lý khác, rối loạn ham muốn và các vấn đề tình dục ở phụ nữ đang trở thành “kẻ phá hoại thầm lặng” trong nhiều cuộc hôn nhân. Điều đáng nói, phần lớn người trong cuộc không nhận ra hoặc ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, để rồi khi nhận ra thì mối quan hệ đã rạn nứt.

Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờ

Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờ

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều nam giới từng nghe hoặc truyền tai nhau rằng “quan hệ nhiều sẽ hao sinh lực”, thậm chí có thể dẫn đến yếu sinh lý về sau. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học hiện đại, quan niệm này không hoàn toàn chính xác. Trong nhiều trường hợp còn gây hiểu lầm, khiến không ít người rơi vào lo lắng không cần thiết.

Nhịn xuất tinh để “tăng bản lĩnh đàn ông”: Sự thật khiến nhiều người vỡ lẽ

Nhịn xuất tinh để “tăng bản lĩnh đàn ông”: Sự thật khiến nhiều người vỡ lẽ

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Trong không ít diễn đàn sức khỏe, quan niệm “nhịn xuất tinh giúp tích tụ năng lượng, tăng testosterone và cải thiện phong độ” vẫn được lan truyền như một bí quyết đơn giản mà hiệu quả. Đặc biệt với nam giới trẻ, đây gần như trở thành một “niềm tin phổ biến”. Nhưng liệu cơ thể có thực sự vận hành theo cách đó?

Stress kéo dài “giết chết” ham muốn: Vòng xoáy âm thầm khiến nhiều đàn ông đánh mất bản lĩnh và hạnh phúc gia đình

Stress kéo dài “giết chết” ham muốn: Vòng xoáy âm thầm khiến nhiều đàn ông đánh mất bản lĩnh và hạnh phúc gia đình

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Áp lực công việc, tài chính, trách nhiệm gia đình… đang âm thầm bào mòn sức khỏe tinh thần của nhiều nam giới hiện đại. Nhưng ít ai ngờ rằng, một trong những “tác dụng phụ” nguy hiểm nhất của stress kéo dài lại nằm ở đời sống phòng the – nơi mà sự im lặng thường khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Xuất tinh 21 lần/tháng có thực sự giúp ngừa ung thư tuyến tiền liệt? Sự thật phía sau con số gây tranh cãi

Xuất tinh 21 lần/tháng có thực sự giúp ngừa ung thư tuyến tiền liệt? Sự thật phía sau con số gây tranh cãi

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Không thể phủ nhận rằng xuất tinh đều đặn có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe nam giới. Tuy nhiên, việc coi đây là “lá chắn” chống ung thư là cách hiểu thiếu đầy đủ.

5 điều vợ làm sẽ giúp người chồng 'khỏe mạnh' hơn khi gần gũi

5 điều vợ làm sẽ giúp người chồng 'khỏe mạnh' hơn khi gần gũi

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng phong độ phòng the của nam giới phụ thuộc hoàn toàn vào thể trạng và nội tiết tố. Thực tế, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi bên cạnh yếu tố sinh học, cảm xúc, sự kết nối và cách người phụ nữ “dẫn dắt” cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì ham muốn và sự tự tin của đàn ông.

Tiết lộ tuổi suy giảm phong độ phòng the ở nam giới: Không chỉ do tuổi tác

Tiết lộ tuổi suy giảm phong độ phòng the ở nam giới: Không chỉ do tuổi tác

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, chỉ khi bước vào tuổi trung niên, nam giới mới bắt đầu “xuống phong độ”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết quá trình suy giảm đã âm thầm bắt đầu sớm hơn rất nhiều – ngay từ sau tuổi 30.

Xem nhiều

5 điều vợ làm sẽ giúp người chồng 'khỏe mạnh' hơn khi gần gũi

5 điều vợ làm sẽ giúp người chồng 'khỏe mạnh' hơn khi gần gũi

Phòng the

GĐXH - Nhiều người cho rằng phong độ phòng the của nam giới phụ thuộc hoàn toàn vào thể trạng và nội tiết tố. Thực tế, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi bên cạnh yếu tố sinh học, cảm xúc, sự kết nối và cách người phụ nữ “dẫn dắt” cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì ham muốn và sự tự tin của đàn ông.

4 'vùng cấm' trong chuyện phòng the, yêu đến mấy cũng đừng gần gũi

4 'vùng cấm' trong chuyện phòng the, yêu đến mấy cũng đừng gần gũi

Phòng the
Vợ 'sạch quá mức': Khi nỗi ám ảnh vô hình khiến chồng rối loạn cương

Vợ 'sạch quá mức': Khi nỗi ám ảnh vô hình khiến chồng rối loạn cương

Phòng the
Điều cần làm trong 10 phút trước khi ngủ, giúp hôn nhân bền vững hơn

Điều cần làm trong 10 phút trước khi ngủ, giúp hôn nhân bền vững hơn

Phòng the
Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờ

Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờ

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top