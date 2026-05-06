Người phụ nữ 30 tuổi nguy kịch sau “chuyện ấy”: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu có thể cướp tính mạng trong vài giờ
GĐXH - Một tai nạn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm từng được ghi nhận tại Bệnh viện Quân y 175: một phụ nữ 30 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu, phải phẫu thuật khẩn cấp chỉ vài giờ sau khi quan hệ tình dục. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro ít được nhắc đến trong đời sống tình dục.
Từ cơn đau bất thường đến nguy kịch trong vài giờ
Bệnh nhân T.N (30 tuổi, TP.HCM), đã có hai con, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da niêm nhợt, mạch nhanh 115 lần/phút, huyết áp tụt sâu còn 74/42 mmHg – dấu hiệu điển hình của sốc mất máu.
Trước đó khoảng 4–5 giờ, chị quan hệ tình dục thì đột ngột đau dữ dội vùng bụng dưới, kèm ra máu âm đạo nhiều. Đáng chú ý, khi nhập viện, bệnh nhân vẫn còn mùi rượu – yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi và cảm nhận đau.
Các bác sĩ xác định nguyên nhân là rách cùng đồ âm đạo phức tạp – một tổn thương hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm.
“Điểm yếu” ít người biết của cơ thể phụ nữ
Theo các chuyên gia, cùng đồ là phần nối giữa âm đạo và cổ tử cung – khu vực có cấu trúc mỏng, dễ tổn thương nhất trong cơ quan sinh dục nữ.
Ở trường hợp này, vết rách không chỉ dừng lại ở âm đạo mà lan sâu lên trần xương chậu, thông vào ổ bụng. Thậm chí, ruột và mạc nối đã sa xuống âm đạo – một biến chứng cực kỳ nghiêm trọng.
Hai ê-kíp phẫu thuật đã phải phối hợp xử trí cả đường bụng và đường âm đạo, truyền lượng máu lớn (gồm hồng cầu, huyết tương và kết tủa lạnh) để cứu sống bệnh nhân. Sau 7 ngày điều trị, người phụ nữ may mắn qua cơn nguy kịch.
Vì sao tai nạn này xảy ra?
Các bác sĩ cho biết, rách cùng đồ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến gồm:
Âm đạo khô, kém đàn hồi (ở phụ nữ sau sinh, cho con bú, tiền mãn kinh).
Quan hệ thô bạo, sai tư thế hoặc không phù hợp.
Sử dụng chất kích thích như rượu bia, làm giảm kiểm soát hành vi.
Tác động mạnh từ bên ngoài như bạo lực tình dục hoặc dụng cụ không an toàn.
Thói quen thụt rửa âm đạo gây tổn thương niêm mạc.
Điểm chung của các yếu tố này là làm tăng nguy cơ tổn thương sâu trong quá trình quan hệ.
Dấu hiệu cảnh báo không được bỏ qua
Không ít người nhầm lẫn giữa chảy máu sau quan hệ và hiện tượng sinh lý thông thường. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh: Đau bụng dưới đột ngột, dữ dội; Ra máu âm đạo nhiều, màu đỏ tươi; Choáng váng, mệt lả, tim đập nhanh.
Đây là những dấu hiệu cảnh báo tổn thương nghiêm trọng. Nếu chậm trễ xử trí, bệnh nhân có thể rơi vào sốc mất máu, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.
Không chỉ là tai nạn hiếm – mà là vấn đề cần được nói thẳng
Thực tế, những tai nạn liên quan đến đời sống tình dục thường ít được chia sẻ vì tâm lý e ngại. Điều này khiến nhiều trường hợp nhập viện muộn, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu bất thường trong hoặc sau quan hệ, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa sản phụ khoa càng sớm càng tốt, thay vì tự theo dõi tại nhà.
Trường hợp trên không chỉ là một tai nạn y khoa, mà còn là lời nhắc rõ ràng: tình dục an toàn không chỉ dừng lại ở việc phòng bệnh lây nhiễm, mà còn liên quan trực tiếp đến hiểu biết cơ thể, kiểm soát hành vi và sự tôn trọng giới hạn của nhau.
Trong nhiều tình huống, chỉ một vài giờ chậm trễ cũng có thể là ranh giới giữa sự sống và nguy kịch.
