Gợi ý mẫu cổng nhà mái Nhật đẹp, được ưa chuộng hiện nayKhông gian sống -
Cổng nhà mái Nhật không chỉ giúp bảo vệ công trình mà còn góp phần hoàn thiện vẻ đẹp kiến trúc tổng thể.
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Cổng nhà mái Nhật không chỉ giúp bảo vệ công trình mà còn góp phần hoàn thiện vẻ đẹp kiến trúc tổng thể.
Những khoảng xanh đan xen trên mặt đứng, ban công và bên trong ngôi nhà giúp công trình có thêm nhiều khoảng mở, tạo sự kết nối với thiên nhiên giữa không gian đô thị.
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