Chuyên gia chia sẻ mẹo nạp tài ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch 2026 để ví tiền rủng rỉnh, lộc lá đầy nhà GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mùng 10/10 âm lịch tới là thời điểm vàng để "kích hoạt" vận may. Mọi người có thể tham khảo mẹo nạp tài dưới đây để ví tiền rủng rỉnh, lộc lá đầy nhà.

Chuyên gia phong thủy chia sẻ điều đặc biệt trong ngày Tết Trùng Thập 10/10 âm lịch năm 2026 và mâm lễ cúng thần Tài GĐXH – Ngày 10/10 âm lịch còn được gọi là Tết Trùng Thập, Tết Song Thập... Đây là dịp gắn với nhiều phong tục truyền thống của người Việt. Cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà tìm hiểu điều đặc biệt trong ngày Tết Trùng Thập 10/10 âm lịch năm 2026.

Xem ngày giờ tuần mới từ 16/11 đến 22/11/ 2026 để khởi sự thuận lợi mọi việc, thu hút tài lộc vào nhà GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ ngày 16/11 đến 22/11/ 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý những khung giờ tốt và hướng xuất hành thuận lợi để mọi người tham khảo việc nên làm.



