Chuyên gia phong thủy chia sẻ điều đặc biệt trong ngày Tết Trùng Thập 10/10 âm lịch năm 2026 và mâm lễ cúng thần Tài

Xem ngày giờ tuần mới từ 16/11 đến 22/11/ 2026 để khởi sự thuận lợi mọi việc, thu hút tài lộc vào nhà GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ ngày 16/11 đến 22/11/ 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý những khung giờ tốt và hướng xuất hành thuận lợi để mọi người tham khảo việc nên làm.

Tết Trùng Thập 10/10 âm lịch có ý nghĩa gì?

Theo lịch âm, ngày 10/10/2026 rơi vào thứ Tư, ngày 18/11/2026 dương lịch, tức ngày Bính Thân, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Trong văn hóa dân gian, ngày 10/10 âm lịch được biết đến với nhiều tên gọi như Tết Trùng Thập, Tết Song Thập, Tết Thường tân hay Tết Cơm mới tháng Mười. Đây là dịp mang nhiều ý nghĩa đối với các ngành nghề và cộng đồng dân cư, đặc biệt là những người gắn bó với sản xuất nông nghiệp, nghề thuốc và hoạt động tín ngưỡng.

Tết Trùng Thập có nguồn gốc từ tập quán văn hóa phương Đông. Theo quan niệm dân gian, tháng Mười âm lịch là thời điểm nhiều vùng đã hoàn tất vụ thu hoạch, người dân có dịp nhìn lại thành quả lao động và bày tỏ lòng biết ơn đối với trời đất, thần linh và tổ tiên.

Với người làm nghề thuốc Đông y, ngày 10/10 âm lịch được xem là dịp có ý nghĩa đặc biệt. Theo quan niệm, đây là thời điểm cây thuốc hội tụ khí âm dương, trải qua sự vận hành của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Vì vậy, người xưa coi trọng việc thu hái, bảo quản dược liệu và tổ chức các hoạt động liên quan đến nghề thuốc vào dịp này.

Với người làm nông nghiệp, Tết Trùng Thập còn mang ý nghĩa của Tết Cơm mới. Sau một vụ mùa, người nông dân làm lễ dâng sản vật mới thu hoạch để cảm tạ Thần Nông, Tiên Nông và các vị thần linh được tin là đã phù hộ cho mùa màng thuận lợi.

Trong đời sống tín ngưỡng, một số người hoạt động trong lĩnh vực tâm linh cũng tổ chức lễ tạ ơn các vị thần linh, bề trên, cầu mong tiếp tục nhận được sự che chở, bình an và thuận lợi trong công việc.

Ảnh minh họa AI





Mâm lễ cúng Tết Trùng Thập 10/10 âm lịch gồm những gì?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tùy từng vùng miền, ngành nghề và điều kiện gia đình, phong tục đón Tết Trùng Thập có những nét khác nhau. Cùng với đó, tùy phong tục địa phương và điều kiện mỗi gia đình, lễ vật có thể được chuẩn bị khác nhau. Mâm lễ cúng Tết Trùng Thập không có quy định thống nhất cho tất cả các vùng miền.

Tại nhiều gia đình Bắc Bộ, mâm cúng thường có gà luộc, xôi, bánh chưng hoặc bánh giầy, giò lụa, chè, hoa quả, trầu cau, rượu, nước sạch và hương hoa.

Điểm đáng chú ý là các món ăn thường được chế biến từ gạo mới và sản vật của mùa thu hoạch. Đây cũng là cách người dân thể hiện lòng biết ơn đối với thành quả lao động trong năm.

Ở một số địa phương, người dân làm bánh nếp, bánh giầy, bánh trôi hoặc chè kho. Sau khi dâng cúng gia tiên, các món bánh được chia cho người thân, hàng xóm để cùng hưởng niềm vui mùa màng.

Với đồng bào Tây Bắc, Tây Nguyên, mâm lễ thường có những sản vật đặc trưng của địa phương như cơm mới, thịt, rượu cần và các món ăn truyền thống. Nghi lễ có thể được tổ chức trong phạm vi gia đình hoặc cộng đồng tùy tập quán từng dân tộc.

Khung giờ đẹp cúng Tết Trùng Thập ngày 10/10 âm lịch năm 2026

Ngày 10/10 âm lịch năm 2026 là thứ Tư, ngày 18/11/2026 dương lịch. Theo khung giờ hoàng đạo được cung cấp trong tài liệu lịch ngày, các gia đình có thể tham khảo những khung giờ sau để tiến hành nghi lễ:

+ Giờ Thìn (7h-9h): Giờ Kim Quỹ.

+ Giờ Tỵ (9h-11h): Giờ Bảo Quang.

+ Giờ Mùi (13h-15h): Giờ Ngọc Đường.

Việc lựa chọn giờ cúng có thể căn cứ vào điều kiện sinh hoạt của gia đình. Quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, chu đáo và giữ gìn nét đẹp trong phong tục thờ cúng truyền thống.

Lễ vật cúng Thần Tài ngày 10/10 âm lịch

Ngoài việc cúng gia tiên và làm lễ cơm mới, một số gia đình kinh doanh, buôn bán còn chuẩn bị lễ cúng Thần Tài – Thổ Địa vào ngày 10/10 âm lịch. Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 âm lịch hằng tháng là dịp nhiều người kinh doanh lựa chọn để dâng lễ Thần Tài, cầu mong công việc thuận lợi, tài lộc và may mắn.

Theo phong tục dân gian, lễ vật thường có:

+ Hương, nến hoặc đèn thờ.

+ Hoa tươi, trái cây.

+ Trầu cau.

+ Nước sạch, rượu.

+ Gạo, muối.

+ Bánh kẹo, xôi.

+ Bộ tam sên gồm thịt lợn luộc có đủ phần nạc, mỡ, da; trứng luộc và tôm.

+ Tiền vàng mã.

Một số gia đình có thể chuẩn bị thêm heo quay, cá lóc nướng hoặc các món ăn khác tùy phong tục và điều kiện kinh tế.

Một số lưu ý khi thờ cúng Thần Tài – Thổ Địa

Theo quan niệm phong thủy dân gian, bàn thờ Thần Tài – Thổ Địa cần được giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng. Nước trên bàn thờ và hoa tươi nên được thay thường xuyên, tránh để hoa héo, nước cũ hoặc đồ lễ hư hỏng.

Khi lau dọn bàn thờ, gia chủ nên sử dụng khăn riêng, không dùng chung với các vật dụng vệ sinh khác. Việc vệ sinh tượng thờ và bàn thờ cần thực hiện nhẹ nhàng, phù hợp với chất liệu, tránh sử dụng các loại dung dịch có thể làm hư hỏng đồ thờ.

Một số quan niệm dân gian còn lưu ý việc sử dụng nước ngũ vị hương để bao sái bàn thờ, thay vì tùy tiện dùng các loại nước tẩy rửa. Đối với tượng thờ bằng gỗ, cần đặc biệt chú ý tránh để nước hoặc dung dịch vệ sinh thấm vào gây hư hại.

Các nghi thức như dâng lễ, thay nước, thắp hương hay lau dọn bàn thờ có thể khác nhau tùy tập quán từng gia đình. Đây là những thực hành tín ngưỡng dân gian, không phải quy định bắt buộc.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà nhấn mạnh, điều quan trọng trong ngày Tết Trùng Thập là gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, trân trọng thành quả lao động, biết ơn tổ tiên và hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Gia chủ không cần sắm sửa mâm cao cỗ đầy hay thực hiện các nghi thức tốn kém mới được coi là thành tâm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.