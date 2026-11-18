Năm 2024, NSND Lê Khanh từng khiến nhiều người thích thú khi kể lại chuyện sinh con gái đầu lòng bằng một câu chuyện đậm chất quý phái. Theo lời nữ nghệ sĩ, khi những cơn đau chuyển dạ bắt đầu xuất hiện vào lúc 19h, thay vì cuống cuồng chuẩn bị nhập viện, cô vẫn bình tĩnh thắp hương, trang điểm, lựa chọn trang phục và soạn sửa đồ sơ sinh. Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô ngồi trên ghế với tâm thế "như hoàng hậu ngồi trên ngai", chờ "kiệu rước" đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương. "Mẹ đã sẵn sàng, rạng rỡ đón chờ, ngồi trên chiếc ghế mà như hoàng hậu ngồi trên ngai. Đầm voan Nhật, mascara Pháp, son không phai Thái, sức chút nước hoa, đợi kiệu rước tới Bệnh viện C - lên ngôi người mẹ", Lê Khanh viết. Phụ Nữ Mới cho hay.