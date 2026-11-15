Xem ngày giờ tuần mới từ 16/11 đến 22/11/ 2026 để khởi sự thuận lợi mọi việc, thu hút tài lộc vào nhà

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Xem ngày giờ tuần mới từ 9/11 đến 15/11/2026: 3 ngày đẹp nên chọn để khởi sự, cầu tài lộc GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ ngày 9/11 đến 15/11/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý những khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các việc nên làm trong từng ngày để mọi người tham khảo.

1. Ngày thứ Hai (16/11/2026): Nhiều sao xấu, nên kiêng một số việc trọng đại

Âm lịch: 08/10/2026 tức ngày Giáp Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các giờ hoàng đạo trong ngày 16/11 gồm:

+ Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Ngọ; tức Can sinh Chi (Mộc, Hỏa), được xem là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Về hướng xuất hành, ngày 16/11 nên ưu tiên hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần, mang lại niềm vui, may mắn và sự thuận lợi. Hướng Đông Nam có Tài thần, thích hợp cho những ai mong cầu tài lộc, tiền bạc.

Ngoài ra, mọi người có thể tham khảo giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ); 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an).

Dù là ngày tốt nhưng chuyên gia cho rằng trong ngày có nhiều sao xấu nên kiêng cữ: Khởi công tạo tác việc gì cũng không khỏi hại, nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng.

Ảnh minh họa AI





2. Ngày thứ Ba (17/11/2026): Làm mọi việc đều tốt

Âm lịch: 09/10/2026 tức ngày Ất Mùi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

Các giờ hoàng đạo trong ngày 16/11 gồm:

+ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Mùi; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) được đánh giá là ngày cát trung bình.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Về hướng xuất hành, ngày 17/11 nên chọn hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần, cầu mong niềm vui và sự thuận lợi. Hướng Đông Nam có Tài thần, được xem là hướng tốt để cầu tài lộc, tiền bạc.

Các khung giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên tham khảo: 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát); 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ).

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết trong ngày làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất.

3. Ngày thứ Tư (18/11/2026): Ngày tốt cho khai trương, xuất hành, chôn cất

Âm lịch: 10/10/2026 tức ngày Bính Thân, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

Các giờ hoàng đạo trong ngày 18/11 gồm:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Thân; tức Can khắc Chi (Hỏa, Kim) được xem là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Về hướng xuất hành, ngày 18/11 nên chọn hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần, cầu mong may mắn, niềm vui và thuận lợi. Hướng Đông có Tài thần, thích hợp để cầu tài lộc, tiền bạc.

Ngoài ra, chuyên gia khuyên nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát); 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ).

Trong ngày 11/11, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nên làm tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi…

4. Ngày thứ Năm (19/11/2026): Thuận lợi cho xây cất, nhập học, nhậm chức

Âm lịch: 11/10/2026 tức ngày Đinh Dậu, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày 19/11 gồm:

+ Quý Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Dậu; tức Can khắc Chi (Hỏa, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Về hướng xuất hành, ngày 19/11 nên chọn hướng Nam để gặp Hỷ thần, mang lại niềm vui và sự thuận lợi. Hướng Đông có Tài thần, thích hợp để cầu tài lộc, tiền bạc.

Cùng với đó, chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong để thực hiện các việc thuận lợi hơn: 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an); 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ).

Theo quan niệm phong thủy, ngày 19/11 thích hợp để tiến hành nhiều công việc như xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh.

5. Ngày thứ Sáu (20/11/2026): Ngày xấu, nên hạn chế làm việc trọng đại

Âm lịch: 12/10/2026 tức ngày Mậu Tuất, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can, Địa Chi của ngày là Mậu Tuất; tức Can Chi tương đồng (Thổ), được đánh giá là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Về hướng xuất hành, ngày 20/11 nên ưu tiên hướng Đông Nam và hướng Bắc để cầu tài lộc và sự thuận lợi.

Chuyên gia cũng khuyên, khi xuất hành nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ); 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát).

Trong ngày cần kiêng cữ: Xây cất nhà, dựng trại, cưới gả, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ.

6. Ngày thứ Bảy (21/11/2026) không nên làm các việc trọng đại

Âm lịch: 13/10/2026 tức ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can, Địa Chi của ngày Kỷ Hợi; tức Can khắc Chi (Thổ, Thủy), được đánh giá là ngày tốt trung bình.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Về hướng xuất hành, ngày 21/11 nên chọn hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần, cầu mong niềm vui và sự thuận lợi. Hướng Nam có Tài thần, thích hợp để cầu tài lộc, tiền bạc.

Trong ngày chuyên gia phong thủy khuyên cần kiêng cữ các việc trọng đại. Theo đó, xấu nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo.

Bên cạnh đó, khi xuất hành nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để các công việc thuận lợi hơn: 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ); 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát).

7. Ngày Chủ nhật (22/11/2026): Không có việc gì hợp vì có sao Hư

Âm lịch: 14/10/2026 tức ngày Canh Tý, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày 22/11:

+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can, Địa Chi của ngày Canh Tý; tức Can sinh Chi (Kim, Thủy), được đánh giá là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Về hướng xuất hành, ngày 22/11 nên chọn hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần, mang lại niềm vui, may mắn và thuận lợi. Hướng Tây Nam có Tài thần, thích hợp để cầu tài lộc, tiền bạc.

Ngoài ra, gia chủ nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ); 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an).

Ngày 22/11 có Sao Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc gì hợp. Theo đó, mọi người nên kiêng xây cất nhà cửa, cưới gả, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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