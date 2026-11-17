Chuyên gia phong thủy chia sẻ điều đặc biệt trong ngày Tết Trùng Thập 10/10 âm lịch năm 2026 và mâm lễ cúng thần Tài GĐXH – Ngày 10/10 âm lịch còn được gọi là Tết Trùng Thập, Tết Song Thập... Đây là dịp gắn với nhiều phong tục truyền thống của người Việt. Cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà tìm hiểu điều đặc biệt trong ngày Tết Trùng Thập 10/10 âm lịch năm 2026.

Mùng 10 tháng 10 âm lịch 2026: Ngày đẹp để thực hiện nghi thức nạp tài

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch (thứ Tư, ngày 18/11/2026 dương lịch) là Tết Trùng Thập, đồng thời được xem là ngày Thần Tài theo quan niệm phong thủy.

Trong ngày này, mọi người chuẩn bị mâm lễ để dâng cúng tùy theo điều kiện của từng gia đình và từng vùng miền. Việc chuẩn bị lễ vật không nhất thiết phải cầu kỳ, quan trọng là sự thành tâm và chu đáo.

Lựa chọn khung giờ để thực hiện nghi lễ trong ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch, chuyên gia cho biết có thể tham khảo:

+ Giờ Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ.

+ Giờ Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang.

+ Giờ Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường.

Bên cạnh nghi thức cúng lễ Tết Trùng Thập, ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch cũng là dịp tốt để lựa chọn làm nghi thức nạp tài, còn gọi là nạp tài khí, khai vận tài lộc. Theo quan niệm phong thủy, nghi thức này mang ý nghĩa thu hút may mắn, cầu mong tài chính hanh thông, công việc thuận lợi, kinh doanh phát đạt.

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3 lưu ý khi thực hiện nghi thức nạp tài ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch

Khi thực hiện nghi thức nạp tài, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người một số lưu ý sau:

Giữ tâm thế vui vẻ, hoan hỉ

Trước khi thực hiện nghi thức, gia chủ nên giữ tinh thần thoải mái, suy nghĩ tích cực về công việc và tài chính. Trang phục cần sạch sẽ, gọn gàng, thân thể tươm tất. Theo quan niệm, tâm thế vui vẻ, hoan hỉ cũng là một yếu tố quan trọng khi thực hiện các nghi thức cầu tài lộc.

Chuẩn bị tiền bạc và đọc chú nạp tài

Nạp tài đúng cách bằng việc chuẩn bị 3 đồng hoa mai, 3 đồng bạc và 5 tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng, 500.000 đồng để ở trong két.

Khi để đồng thời đọc chú nạp tài: "Thiên linh linh, địa linh linh, phúc lộc thọ khang ninh đáo gia, kim ngọc tài phú quý mãn đường". Theo hướng dẫn của chuyên gia, nữ đọc 9 lần, nam đọc 7 lần. Chuyên gia Nguyễn Song Hà nhấn mạnh, đây là hành động mang tính biểu trưng, giúp củng cố ý niệm về tài lộc và tạo động lực tinh thần cho mỗi người.

Giữ thân thể thanh tịnh, sạch sẽ

Một lưu ý khác được chuyên gia đề cập là chuẩn bị vệ sinh thân thể từ ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch. Theo quan niệm này, mọi người kiêng sinh hoạt nam nữ từ tối mùng 9 đến 20h ngày mùng 10 để giữ sự thanh tịnh khi thực hiện nghi thức.

Không chỉ chú trọng nghi thức nạp tài, chuyên gia Nguyễn Song Hà cho rằng không gian sống cũng là yếu tố cần quan tâm khi muốn cải thiện phong thủy nhà ở cùng vật phẩm phong thủy. Theo đó, một ngôi nhà sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng sẽ tạo cảm giác dễ chịu, tích cực cho các thành viên.

Với những khu vực ẩm thấp, thiếu ánh sáng cần được vệ sinh và xử lý thường xuyên. Chuyên gia gợi ý có thể sử dụng bồ kết, sả, gừng, hồi khô để xông nhà theo tập quán dân gian. Với những góc tối, ẩm thấp, gia chủ có thể đặt bình muối theo quan niệm phong thủy nhằm hạn chế tích tụ âm khí.

Đối với cửa hàng kinh doanh, quầy thu ngân có thể đặt tượng Mèo Thần Tài vẫy tay hướng ra cửa với ý nghĩa đón khách, cầu mong buôn bán thuận lợi. Theo quan niệm phong thủy, tại một số vị trí có thể treo đồng hồ treo tường giúp kích hoạt năng lượng. Nhà hướng Nam, Đông, Đông Nam, Tây Nam thì treo bên trái (từ trong nhìn ra). Nhà hướng Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây sẽ treo bên phải.

Phong thủy là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Bởi vậy chuyên gia khuyên, nghi thức nạp tài hay việc sử dụng các vật phẩm phong thủy chỉ mang ý nghĩa tinh thần, không phải sự bảo đảm về tài chính. Muốn cuộc sống ổn định, tài chính khởi sắc, bản thân mỗi người vẫn cần chủ động làm việc, chi tiêu hợp lý, kỷ luật và có mục tiêu rõ ràng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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