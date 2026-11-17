Những lần cắm hoa của 'phú bà' Ngọc Loan khiến dân tình sửng sốt
GĐXH - "Phú bà" Ngọc Loan Trần lại khiến dân mạng xuýt xoa vì bình hoa độc lạ, phối màu sang đến bất ngờ.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
7 loại rau trồng nhanh được thu hoạch, chỉ cần cắm xuống đất là lớnỞ -
GĐXH - Trồng rau gì nhanh thu hoạch nhất là câu hỏi được nhiều gia đình quan tâm khi muốn có nguồn rau sạch tại nhà. Với gợi ý từ bài viết này, bạn sẽ dễ dàng sở hữu khu vườn nhỏ xanh mát, cung cấp rau an toàn chỉ sau vài tuần chăm sóc.
Bí quyết để cây kim tiền ra hoa và vị trí đặt thu hút tài lộcỞ -
GĐXH - Cây kim tiền được coi là loại cây mang lại may mắn, tài lộc cũng như mang nhiều ý nghĩa phong thủy cho gia chủ. Vì vậy, loại cây này thường được trang trí trong nhà, phòng ngủ hoặc đặt trên bàn làm việc.
Căn nhà 50m² có thiết kế "ôi giời", cặp đôi cải tạo một phen đẹp như trong truyệnKhông gian sống -
Không gian sống sau khi cải tạo như được lột xác, đẹp ngoạn mục.
Chuyên gia phong thủy chia sẻ điều đặc biệt trong ngày Tết Trùng Thập 10/10 âm lịch năm 2026 và mâm lễ cúng thần TàiỞ -
GĐXH – Ngày 10/10 âm lịch còn được gọi là Tết Trùng Thập, Tết Song Thập... Đây là dịp gắn với nhiều phong tục truyền thống của người Việt. Cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà tìm hiểu điều đặc biệt trong ngày Tết Trùng Thập 10/10 âm lịch năm 2026.
2 lý do vì sao nên đặt một đĩa muối cạnh cửa sổ vào mùa đôngKhông gian sống -
Chỉ với một đĩa muối đặt cạnh cửa sổ, bạn có thể phần nào hạn chế 2 vấn đề thường gặp trong nhà vào mùa đông.
6 loại rau trồng ban công vừa cho năng suất cao lại tạo không gian xanh trong nhà, giải tỏa căng thẳngỞ -
GĐXH - Chọn rau gì khi trồng ngoài ban công là điều khiến nhiều người băn khoăn khi bắt đầu làm "nông dân thành thị". Dưới đây là các loại cây nên được lựa chọn vì rất dễ trồng, chăm sóc đơn giản nhưng lại cho năng suất cao.
Cách tỉa chân nhang và bao sái bàn thờ Thần tài, ông Địa để không phạm vào đại kỵỞ -
GĐXH - Việc rút chân nhang bàn thờ Thần tài là một phần nghi lễ rất quan trọng, giúp cho bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng, trang trọng. Gia chủ cần phải thực hiện thành tâm thì mới có thể được Thần tài, Thổ địa phù hộ độ trì.
Xem ngày giờ tuần mới từ 16/11 đến 22/11/ 2026 để khởi sự thuận lợi mọi việc, thu hút tài lộc vào nhàỞ -
GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ ngày 16/11 đến 22/11/ 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý những khung giờ tốt và hướng xuất hành thuận lợi để mọi người tham khảo việc nên làm.
Các cách đuổi muỗi tự nhiên bằng nguyên liệu sẵn có tại nhà không phải ai cũng biếtỞ -
GĐXH - Muỗi là một trong những thủ phạm gây bệnh truyền nhiễm cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Dưới đây là một số phương pháp phòng tránh muỗi đốt một cách tự nhiên, an toàn cho trẻ em mà gia đình nên tham khảo.
Phòng khách nhà giàu chuộng nhất 4 cây cảnh này vừa trấn giữ của cải lại tốt cho sức khỏeỞ -
GĐXH - Không gian phòng khách vừa là nơi sinh hoạt chung vừa là gu thẩm mỹ và đẳng cấp của gia chủ. Trong xu hướng sống hiện đại, việc lựa chọn cây cảnh trang trí ngày càng được chú trọng, đặc biệt là những loại cây đẹp.