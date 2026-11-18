Danh ca được mệnh danh 'Nữ hoàng sầu muộn' nuôi 6 con riêng của chồng, tự lo trước hậu sự, hiện sống ra sao?
GĐXH - Danh ca Giao Linh sống trong một căn biệt thự được nối liền bằng 2 căn nhà ở Quận 7, TPHCM.
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