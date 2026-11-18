Dù đã lớn tuổi, Giao Linh chưa hoàn toàn rời xa sân khấu. Bà vẫn nhận lời tham gia những chương trình phù hợp với sức khỏe và lịch trình, thỉnh thoảng xuất hiện trong các đêm nhạc, chương trình giao lưu hoặc hoạt động dành cho khán giả yêu bolero. Với bà, ca hát không đơn thuần là công việc mà còn là niềm vui, là cách duy trì sự kết nối với công chúng đã yêu thương mình suốt nhiều thập kỷ. Nữ danh ca cũng thẳng thắn chia sẻ về những chuẩn bị cho chặng đường cuối đời. Bà cho biết đã chủ động mua sẵn một lô đất tại khu vực Quận 9 (cũ), TP.HCM để làm nơi an nghỉ sau này. Giao Linh muốn tự thu xếp những việc có thể chuẩn bị trước, tránh để người thân phải vất vả hay bối rối khi mình qua đời. Bà cũng không có ý định vào viện dưỡng lão mà muốn duy trì cuộc sống riêng, được ở trong không gian quen thuộc và gần gũi với gia đình. Thanh Niên Việt cho hay.