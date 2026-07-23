3 cặp con giáp kết hôn dễ xung khắc: Tài lộc khó tụ, hôn nhân khó bền

Cặp đôi con giáp Dần – Thân: Khác biệt tính cách, dễ xảy ra xung đột

Theo tử vi, khi trở thành vợ chồng, Dần và Thân dễ nảy sinh mâu thuẫn do cả hai đều có cá tính mạnh và mong muốn khẳng định bản thân. Ảnh minh họa

Con giáp Dần thường được đánh giá là mạnh mẽ, quyết đoán, giàu nhiệt huyết và luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Họ sẵn sàng đối mặt với thử thách và hiếm khi bỏ cuộc trước khó khăn.

Trong khi đó, con giáp Thân nổi bật bởi sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng thích nghi tốt. Tuy nhiên, họ cũng có xu hướng thích cạnh tranh, đôi khi khá kiêu hãnh và dễ nóng nảy khi bị đặt vào thế so sánh.

Theo tử vi, khi trở thành vợ chồng, Dần và Thân dễ nảy sinh mâu thuẫn do cả hai đều có cá tính mạnh và mong muốn khẳng định bản thân.

Những khác biệt trong suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề khiến các cuộc trò chuyện dễ biến thành tranh cãi hoặc chiến tranh lạnh.

Xét theo phong thủy, Dần và Thân thuộc nhóm lục xung. Về ngũ hành, Thân thuộc hành Kim còn Dần thuộc hành Mộc, tạo nên mối quan hệ tương khắc, vì vậy cặp đôi này thường được cho là khó duy trì sự hòa hợp lâu dài nếu không biết nhường nhịn và lắng nghe nhau.

Cặp đôi con giáp Tý – Ngọ: Cái tôi lớn khiến hôn nhân nhiều sóng gió

Theo tử vi, khi hai con giáp Tý và Ngọ kết hôn, cả hai đều có cái tôi lớn, ít chịu nhường nhịn nên dễ xảy ra tranh cãi trong cuộc sống hằng ngày. Ảnh minh họa



Người tuổi Tý thường nhanh trí, khéo léo, tinh tế và được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, họ cũng khá cứng cỏi, bảo vệ quan điểm của mình đến cùng và đôi khi khiến người khác cảm thấy khó gần.

Ngược lại, người tuổi Ngọ lại nổi tiếng nhiệt tình, quyết đoán và luôn hết mình với mục tiêu đã chọn. Điểm hạn chế của tuổi Ngọ là tính nóng nảy và không dễ thừa nhận sai sót.

Theo tử vi, khi hai con giáp này kết hôn, cả hai đều có cái tôi lớn, ít chịu nhường nhịn nên dễ xảy ra tranh cãi trong cuộc sống hằng ngày.

Nếu không biết dung hòa, những bất đồng nhỏ có thể tích tụ thành khoảng cách lớn, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng cũng như việc gây dựng kinh tế gia đình.

Trong hệ thống địa chi, Tý và Ngọ cũng nằm trong nhóm lục xung. Đồng thời, Tý thuộc hành Thủy, Ngọ thuộc hành Hỏa nên được xem là cặp đôi có yếu tố xung khắc theo ngũ hành.

Cặp đôi con giáp Sửu – Mùi: Khó chia sẻ, dễ tích tụ mâu thuẫn

Theo tử vi, Sửu và Mùi đều có xu hướng giữ những suy nghĩ trong lòng thay vì thẳng thắn chia sẻ. Điều này khiến các khúc mắc ngày càng tích tụ, lâu dần tạo nên khoảng cách. Ảnh minh họa

Người tuổi Sửu thường sống điềm đạm, chăm chỉ và thực tế. Họ không thích phô trương mà lựa chọn chứng minh năng lực bằng hành động. Tuy nhiên, sự thận trọng đôi khi khiến tuổi Sửu trở nên quá an toàn và bỏ lỡ những cơ hội mới.

Trong khi đó, người tuổi Mùi có ý chí mạnh mẽ, sống giàu tình cảm và luôn nỗ lực vì mục tiêu của mình. Dẫu vậy, con giáp này cũng khá bướng bỉnh và không dễ bộc lộ cảm xúc.

Theo tử vi, Sửu và Mùi đều có xu hướng giữ những suy nghĩ trong lòng thay vì thẳng thắn chia sẻ. Điều này khiến các khúc mắc ngày càng tích tụ, lâu dần tạo nên khoảng cách trong hôn nhân.

Về phong thủy, Sửu và Mùi cũng thuộc nhóm lục xung. Theo quan niệm dân gian, nếu hai người không học cách thấu hiểu và giao tiếp hiệu quả, cuộc sống gia đình có thể thường xuyên căng thẳng, khó tìm được tiếng nói chung.

Nhìn chung, tử vi cho rằng các cặp con giáp Dần – Thân, Tý – Ngọ và Sửu – Mùi thuộc nhóm địa chi tương xung nên dễ phát sinh bất đồng khi chung sống. Tuy nhiên, đây chỉ là góc nhìn mang tính tham khảo.

Trong thực tế, một cuộc hôn nhân hạnh phúc vẫn được quyết định bởi sự đồng cảm, tôn trọng, khả năng giao tiếp và nỗ lực vun đắp của cả hai người hơn là yếu tố con giáp hay phong thủy.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.