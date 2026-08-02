Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế ở Huế

Ngày 2/8, lãnh đạo UBND phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, địa phương đang thông báo tìm cha, mẹ hoặc thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Y tế Hương Trà.

Khoảng 9h45 ngày 30/7, anh Trần Quang Mẫn (SN 1993, trú phường Phong Thái, TP Huế) phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong khăn màu trắng, đặt trong giỏ màu đỏ tại cổng số 1 Trung tâm Y tế Hương Trà nên trình báo cơ quan chức năng.

Cháu bé bị bỏ rơi đang được Trung tâm Y tế Hương Trà chăm sóc, nuôi dưỡng. Ảnh: Phường Hương Trà

Qua xác minh ban đầu, bé trai nặng khoảng 3kg, được xác định mới sinh trong khoảng 24 giờ tính đến thời điểm được phát hiện. Sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND phường Hương Trà tạm thời giao Trung tâm Y tế Hương Trà chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé.

Theo UBND phường Hương Trà, nếu quá thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo không có người đến nhận, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định.

Đây là trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi thứ hai được phát hiện tại TP Huế trong gần 1 tháng qua. Trước đó, khoảng 20h30 ngày 4/7, người dân phát hiện một bé trai khoảng 3 tuần tuổi, chưa rụng rốn bị bỏ rơi tại khu vực cống ngay lối vào nhà bà Trần Thị Quăn (thôn Giang Chế, xã Vinh Lộc, TP Huế).

Thời điểm được phát hiện, bé trai nặng khoảng 3,5kg, bị bỏ lại cùng một túi nilon màu đen bên trong có khăn giấy, bỉm, 3 bộ quần áo và một bình sữa.

Ngoài ra, trong túi đồ có một mảnh giấy viết tay với nội dung: "Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên không đủ điều kiện nuôi bé. Bé sinh 17/06/2026. Mong ai nhặt được bé thì nuôi dưỡng dùm em. Gia đình em thành thật xin lỗi. Em sẽ không tìm lại bé và liên hệ bé sau này. Em cảm ơn rất nhiều".

UBND xã Vinh Lộc tạm thời giao người dân chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé và phát thông báo tìm thân nhân.

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