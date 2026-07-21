Dự báo tử vi tuần mới từ 20/7/2026 đến 26/7/2026, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những cơ hội và thách thức

3 con giáp đón nhiều tin vui, cơ hội phát triển rực rỡ những ngày cuối tháng 7/2026 GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 3 con giáp dưới đây sẽ đón nhiều tin vui trong những ngày cuối tháng 7/2026. Mọi người cùng tham khảo và nắm bắt cơ hội để phát triển.

1. Con giáp Sửu có nhiều thăng trầm

Vận trình sự nghiệp của con giáp Sửu tuần này có nhiều thăng trầm, phải cuối tuần mới có điểm sáng. Bạn được ghi nhận và có thuận lợi trong sự nghiệp, tuy nhiên đừng ôm đồm quá nhiều việc.

Vào cuối tuần, con giáp Sửu nên tập trung vào việc phục hồi năng lượng thông qua nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân để giữ vững sự cân bằng và tỉnh táo.

Về tài lộc ở mức bình thường, nhắc Sửu tránh chi tiêu bốc đồng và dựa vào trí tuệ nội tâm để đưa ra những lựa chọn thấu đáo. Đã đến lúc cắt giảm những chi phí không cần thiết và làm rõ các cuộc thảo luận tài chính với người thân trong gia đình để thống nhất về việc sử dụng tiền bạc.

Tình cảm của con giáp Sửu đang có dấu hiệu đi xuống. Nếu một mối quan hệ không thể níu kéo được nữa, Sửu cần buông tay. Đôi khi dừng lại đúng lúc bạn sẽ có sự tự do thực sự mà mình muốn.

2. Con giáp Dần dự báo khó khăn

Tuần mới dự báo những khó khăn với con giáp Dần. Tại nơi làm việc, những nỗ lực kiên trì của con giáp Sửu bị xem nhẹ nên nhiều khi khiến bạn khá buồn. Thời điểm này bạn cần lập kế hoạch chu đáo và chú ý đến từng chi tiết để vượt qua thử thách.

Vấn đề tài chính cũng là điều mà con giáp Dần cần chú ý. Bạn hãy linh hoạt vì những khoản chi tiêu bất ngờ có thể xuất hiện lúc này. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để học hỏi điều gì đó mới về tiết kiệm hoặc đầu tư vì bước nhỏ bây nhờ sẽ hỗ trợ sự sự tăng trưởng tài chính dài hạn.

Con giáp tuổi Dần tuần này cũng khá đa sầu, đa cảm. Nếu xảy ra mâu thuẫn, khuyên bạn là đừng né tránh, đây là cơ hội để chia sẻ thẳng thắn và có cơ hội hàn gắn. Những cuộc trò chuyện chân thành, sâu sắc có thể xóa tan những hiểu lầm và mang lại sự gần gũi.

3. Con giáp Mão tài chính bình ổn

Căng thẳng nơi công sở có thể diễn ra trong tuần từ 20-26/7/202. Bạn tốn khá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề và cải thiện sự hòa hợp trong nhóm bằng sự kiên nhẫn. Đây là dấu hiệu để tạm dừng và suy nghĩ lại phương pháp tiếp cận công việc của bạn phù hợp hơn, không gây ra thêm căng thẳng.

Nhìn chung, tuần này chỉ phù hợp cho những điều chỉnh thực tế để đảm bảo tiến bộ ổn định và cần sự trợ giúp của người có kinh nghiệm hơn.

Tài chính trong tuần mới với con giáp Mão ở mức bình ổn. Vào cuối tuần sẽ tốt hơn, giúp bạn gia tăng thu nhập mới. Dù đó là một cơ hội hay một khoản chi phí bất ngờ, sự linh hoạt của bạn sẽ là sức mạnh và tránh phản ứng theo cảm xúc kẻo tiêu tốn tiền bạc một cách vô lý.

Ngũ Quỷ hung tinh tác động tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh. Mão nên cân bằng sự vui tươi với chánh niệm để có một tuần sôi động và vững vàng phía trước.

4. Con giáp Thìn được phù trợ

Tuần mới Thìn được phù trợ trong công việc. Bạn cần tránh mua sắm khi đang rơi vào căng thẳng, nhất là Kiếp Tài xuất hiện giữa tuần với những lời xúi giục nhằm gây hại cho túi tiền của bạn. Hãy cố gắng thiết lập lại mục tiêu tài chính hoặc đàm phán lại các điều khoản bằng tinh thần sáng suốt.

Ngoài ra, giao tiếp rõ ràng về tiền bạc với gia đình hoặc đối tác sẽ ngăn ngừa những hiểu lầm và duy trì sự cải thiện về tài chính một cách ổn định.

Trong tình cảm, Thìn cần kiên nhẫn và ổn định cảm xúc. Những cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày thể hiện sự quan tâm và trân trọng sẽ mang lại sức mạnh lâu dài.

Người độc thân có thể nhận thấy tiềm năng sâu sắc hơn khi từ từ xây dựng các mối liên kết với những người mới, tuy nhiên, hãy kiềm chế sự thôi thúc và có quyết định quá vội vàng.

5. Con giáp Mùi càng đi xa càng bất lợi

Dự báo tuần mới con giáp tuổi Mùi thường xuyên có cảm giác đuối sức. Đã đến lúc bình tĩnh ngồi lại để đánh giá những gì phù hợp với tầm nhìn lớn hơn của bạn. Những người đang kinh doanh tránh mở rộng quá mức, đừng chỉ đuổi theo các con số mà bỏ quên chất lượng.

Mùi có thể bất ngờ nhận được một khoản tiền. Nhưng những ngày sau đó cảnh báo về những chi phí tài chính bất ngờ, khuyến khích Mùi cần chuẩn bị sẵn tiền tiết kiệm và tránh chi tiêu bốc đồng.

Thái Tuế hung tinh gây bất lợi cho người đi xa nên thời điểm này nếu phải di chuyển, Mùi cần chú ý.

6. Con giáp Thân năng lượng tuần mới khá dồi dào

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 20-26/7/2026, tuổi Thân có thể cảm thấy muốn đầu hàng ngay lập tức trước những khó khăn. Bạn có thể dừng chân một chút nhưng đừng bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do bạn muốn bắt đầu.

Thân cần nhớ rằng giao tiếp khéo léo và tổ chức công việc khôn ngoan giúp bạn tránh bị quá tải và đảm bảo lợi ích lâu dài.

Năng lượng tuần mới khá dồi dào, có thể mang đến những quyết định tài chính sáng tỏ. Tiền bạc sẽ đổ về vào giữa tuần với sự xuất hiện của Thiên Tài, nhiều người trở nên giàu có nhanh chóng trong thời gian này.

Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để Thân xem xét lại ngân sách, kế hoạch đầu tư hoặc mục tiêu tiết kiệm, nhưng hãy cẩn thận khi để tiền bạc xen lẫn với cảm xúc hoặc bạn bè.

Bách Việt chủ đào hoa khiến vận trình tình cảm của Thân có cơ hội thăng hoa. Ai độc thân tha hồ hẹn hò và chọn lựa cho mình một người trong mộng. Người có đôi cần chú ý đến vận đào hoa tuần này.

7. Con giáp Dậu cẩn thận trong công việc

Sự nghiệp những ngày đầu tuần của con giáp Dậu có sự bất ổn. Bạn có thể gặp phải sự chậm trễ hoặc hiểu lầm, đặc biệt là khi quản lý người khác hoặc rắc rối khi xử lý tài chính. Dậu cần giữ bình tĩnh và để chiến lược của bạn dẫn lối.

Tuần mới cho thấy tài lộc của Dậu đang dần khởi sắc và một khoản tiền nhỏ hoặc sự hỗ trợ bất ngờ có thể đến. Tuy nhiên chuyên gia khuyên, con giáp Dậu cần tránh những thay đổi tài chính lớn mà thay vào đó tập trung vào sự tăng trưởng chậm và ổn định.

Thời gian này, con giáp Dậu cũng cần học cách thư giãn hoàn toàn để có thể ngủ sâu và hồi sức nhanh chóng hơn.

8. Con giáp Tuất có nâng đỡ về tài chính

Mọi thứ trong tuần mới có vẻ ổn định, đều đều, nhưng Kiếp Tài xuất hiện vào giữa tuần có thể gây ra chút xáo trộn cho con giáp Tuất. May mắn là Tuất luôn đủ bản lĩnh để xử lý mọi vấn đề.

Sự điềm tĩnh của Tuất cũng tạo ấn tượng lâu dài, hãy chia nhỏ các nhiệm vụ phức tạp thành những phần dễ quản lý.

Thiên Đức nâng đỡ nên về khía cạnh tài chính, con giáp Tuất có thể thu về nhiều lợi nhuận trong tuần này. Việc quản lý số tiền lớn cũng cần sự tỉnh táo nhất định vì bạn có thể bị cám dỗ chi tiêu hoang phí, tuy nhiên hãy suy nghĩ dài hạn.

Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, những khoảnh khắc vui vẻ, sẵn sàng dành thời gian cho nhau sẽ củng cố sự kết nối giữa hai bạn. Với người độc thân, bạn sẽ bị thu hút bởi những người có chung khiếu hài hước và sở thích. Hãy giữ mọi thứ vui vẻ, tự do vì không cần phải vội vàng tiến đến bất cứ điều gì nghiêm túc một cách nhanh chóng.

9. Con giáp Hợi tránh làm việc quá sức

Tại nơi công sở trong tuần này, tốc độ làm việc lúc này thúc đẩy động lực của con giáp tuổi Hợi nhưng có thể dẫn đến kiệt sức. Lời khuyên là con giáp Hợi đừng làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đang phải xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc hãy dành thời gian cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định lớn.

Tài chính tuần này mang tới cơ hội tăng trưởng cho con giáp Hợi. Con giáp này cần tập trung vào các mục tiêu dài hạn, tránh chi tiêu không cần thiết. Đây là thời điểm tuyệt vời để xem xét lại tài chính của bạn và đảm bảo các kế hoạch tương lai.

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