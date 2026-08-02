Hà Nội: 'Kết đắng' cho tài xế xe buýt vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại trên đường Võ Văn Kiệt

Chiều 1/8/2026, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) về việc xe buýt hãng Bảo Yến mang biển kiểm soát 29F-004.xx có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 15 khẩn trương vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp hình ảnh từ camera giám sát hành trình, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người điều khiển phương tiện là anh Nguyễn Hữu T. (sinh năm 1976, trú tại Hà Nội) và tiến hành mời đến trụ sở làm việc ngay trong chiều cùng ngày.

Tài xế xe buýt vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại trên đường Võ Văn Kiệt. Video: Cục CSGT

Tại cơ quan Công an, tài xế Nguyễn Hữu T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 1/8/2026, khi đang điều khiển xe buýt biển kiểm soát 29F-004.89 lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, anh T. đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại di động trong lúc xe đang chạy.

Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Hữu T. về hành vi "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện".

Hành vi này được quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Với lỗi vi phạm trên, tài xế T. bị xử phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm Giấy phép lái xe.

Qua sự việc trên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến toàn thể người điều khiển phương tiện giao thông, tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay hoặc các thiết bị gây mất tập trung khi đang lái xe.

Luôn tập trung quan sát, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản cho bản thân, hành khách và những người cùng tham gia giao thông.

Hà Nội: CSGT xử lý hàng trăm tài xế che biển số, dùng điện thoại khi lái xe, phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng GĐXH - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai chiến dịch xử lý mạnh tay đối với các trường hợp che, dán biển số xe và sử dụng điện thoại khi lái xe. Chỉ trong 3 ngày, lực lượng chức năng đã xử lý 368 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt ước tính hơn 1 tỷ đồng.



