3 con giáp đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5

1. Con giáp Mùi

Xem tử vi 12 con giáp từ 4/5/2026 đến 10/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Mùi vô cùng hanh thông và cát lành nhờ sự phù trợ của cát tinh Thiên Đức.

Sự nghiệp của tuổi Mùi trong tuần này rất vững chắc, không có nhiều biến động lớn nhưng mỗi bước đi đều mang lại kết quả đáng tin cậy. Tài chính là điểm sáng rực rỡ nhất trong vận trình tuần này của người tuổi Mùi với nhiều tin vui về tiền bạc dồn dập kéo đến. Mọi giao dịch tài chính trong tuần này đều diễn ra suôn sẻ, an toàn.

Trong chuyện tình cảm của con giáp Mùi cũng đang đi theo hướng ổn định và thực chất hơn, không còn những mơ mộng viển vông. Người độc thân giữ thái độ bình thản, tin vào duyên số và không quá vội vã tìm kiếm nửa kia nên lại tạo được sức hút đặc biệt.

2. Con giáp Mão

Thái Dương hứa hẹn một giai đoạn bùng nổ về cả danh tiếng lẫn tài lộc cho con giáp Mão tuần này. Những dự án từng bị trì trệ trước đây nay bỗng chốc tìm được hướng đi mới nhờ sự sáng tạo và quyết đoán của bạn.

Đây là thời điểm vàng để đề xuất những ý tưởng táo bạo. Tuy vậy, trong tuần cảnh báo với tuổi Mão cần chú ý có tiểu nhân ganh ghét, cẩn thận về thủ tục hành chính.

Vận may tài lộc của tuổi Mão đang lên hương, bao gồm cả thu nhập từ công việc chính lẫn các khoản lợi nhuận bất ngờ từ đầu tư bên ngoài. Những nỗ lực bền bỉ từ đầu năm tới nay bắt đầu kết trái bằng những con số thực tế trong tài khoản.

Về phương diện tình cảm, Mão cũng dễ thành tâm điểm thu hút trong các mối quan hệ xã hội. Người độc thân không cần phải cố gắng gượng ép, sự chân thành giúp bạn kết nối với những tâm hồn đồng điệu. Các cặp đôi sẽ trải qua một tuần ngọt ngào khi những nút thắt trong giao tiếp được gỡ bỏ hoàn toàn.

3. Con giáp Tỵ

Tuần này con giáp tuổi Tỵ tràn đầy hy vọng với sự xuất hiện của đào hoa tinh Bách Việt cùng sự che chở của Ấn Quan vào giữa tuần. Vận trình của Tỵ đang trên đà đi lên một cách ổn định, mang đến những cơ hội tuyệt vời để hàn gắn các mối quan hệ và phát triển sự nghiệp.

Sự nghiệp đang thăng tiến rõ rệt khi bạn liên tiếp gặp được những người sẵn lòng hướng dẫn và hỗ trợ mình hết mình. Với cách tiếp cận khéo léo, nhịp độ làm việc ổn định, Tỵ sẽ có những kết quả đáng mừng.

Về tài lộc của con giáp Tỵ duy trì ở mức khá. Nguồn thu nhập chính ổn định tạo nền tảng vững chắc cho mọi kế hoạch chi tiêu của Tỵ.

Trong chuyện tình cảm tuần này vô cùng hứa hẹn với người tuổi Tỵ, nhất là với những ai còn đang đơn bóng. Sự chân thành và sức hút tự nhiên sẽ giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng tốt trong các cuộc gặp gỡ. Với những người đang yêu, đây là thời điểm lý tưởng để xóa bỏ mọi hiểu lầm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.