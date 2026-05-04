Hà Nội: Người dân hợp sức nâng xe buýt cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt sau va chạm

Thứ hai, 09:34 04/05/2026 | Đời sống
Trung Sơn
GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h50 sáng ngày 4/5, thời điểm trên, khi đang di chuyển tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), chiếc xe buýt mang BKS 29E-208.xx đã xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm bất ngờ khiến chiếc xe máy và nữ tài xế bị cuốn thẳng vào gầm xe buýt. Do thân xe lớn và gầm thấp, nạn nhân bị mắc kẹt hoàn toàn phía dưới, không thể tự thoát ra ngoài. Vụ tai nạn xảy ra ngay tại nút giao trọng điểm khiến giao thông khu vực Nguyễn Văn Cừ nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ.

Người dân cùng lực lượng chức năng nâng xe buýt giải cứu người phụ nữ mắc kẹt. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập tức cử cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Nhiều người đi đường đã cùng các chiến sĩ CSGT và Công an phường sở tại đồng tâm hiệp lực để nâng nghiêng một phần chiếc xe buýt.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quyết đoán này, chỉ trong ít phút, nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn. Thông tin ban đầu cho biết, người phụ nữ bị thương nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đến khoảng 7h20 cùng ngày, sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Đội CSGT số 5 đã hoàn tất việc giải phóng hiện trường, phối hợp phân luồng để điều tiết các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh Toàn

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe mô tô Honda Dream, có đầu biển số “88” gây tai nạn cho cụ ông đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Hà Nội: Xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị

Hà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm

Hà Nội: Ô tô 'điên' gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, nhiều người gặp nạn

Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

