Hà Nội: Người dân hợp sức nâng xe buýt cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt sau va chạm
GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h50 sáng ngày 4/5, thời điểm trên, khi đang di chuyển tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), chiếc xe buýt mang BKS 29E-208.xx đã xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển.
Cú va chạm bất ngờ khiến chiếc xe máy và nữ tài xế bị cuốn thẳng vào gầm xe buýt. Do thân xe lớn và gầm thấp, nạn nhân bị mắc kẹt hoàn toàn phía dưới, không thể tự thoát ra ngoài. Vụ tai nạn xảy ra ngay tại nút giao trọng điểm khiến giao thông khu vực Nguyễn Văn Cừ nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập tức cử cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Nhiều người đi đường đã cùng các chiến sĩ CSGT và Công an phường sở tại đồng tâm hiệp lực để nâng nghiêng một phần chiếc xe buýt.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quyết đoán này, chỉ trong ít phút, nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn. Thông tin ban đầu cho biết, người phụ nữ bị thương nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.
Đến khoảng 7h20 cùng ngày, sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Đội CSGT số 5 đã hoàn tất việc giải phóng hiện trường, phối hợp phân luồng để điều tiết các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
