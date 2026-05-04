Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ
GĐXH - Trong 2 kỳ nghỉ lễ, tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, mang về tổng doanh thu ấn tượng khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ 25-27/4), toàn tỉnh đón khoảng 680 nghìn lượt khách, tổng thu du lịch đạt trên 1,7 nghìn tỷ đồng.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn tỉnh đón khoảng 1,04 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt trên 2,6 nghìn tỷ đồng.
Như vậy, trong 2 dịp nghỉ lễ liên tiếp, tỉnh Thanh Hóa đã đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.
Thời tiết thuận lợi cùng với kỳ nghỉ dài ngày là điều kiện để các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thnah Hóa thu hút khách du lịch.
Trong cả hai kỳ nghỉ lễ, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn dẫn đầu toàn tỉnh với khoảng 1,2 triệu lượt khách, tiếp đến là một số trọng điểm du lịch như: Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đón khoảng 85 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa đón khoảng 72 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón khoảng 53 nghìn lượt khách; phường Hạc Thành đón khoảng 34,2 nghìn lượt khách... Công suất phòng các khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh dịp này đạt trên 71%.
Sự tăng trưởng về lượng khách được đánh giá là nhờ các địa phương, doanh nghiệp du lịch đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Bên cạnh nghỉ dưỡng biển, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực, du lịch sinh thái, cộng đồng được tổ chức, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.
Công tác quản lý Nhà nước về du lịch tiếp tục được tăng cường trong dịp cao điểm này. Các địa phương đã triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Nhờ đó, tình hình tại các khu, điểm du lịch cơ bản ổn định.
Tuy nhiên, trong những ngày cao điểm, tại một số khu du lịch biển vẫn xảy ra tình trạng quá tải cục bộ, đặc biệt là áp lực về giao thông tại các tuyến đường ra vào khu du lịch.
Các phản ánh của du khách về giá cả, chất lượng dịch vụ được địa phương, các lực lượng chức năng tiếp nhận và xử lý kịp thời. Qua đó góp phần khẳng định "Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện" đối với du khách.
Hà Nội: Người dân hợp sức nâng xe buýt cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt sau va chạmĐời sống - 23 phút trước
GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.
Vận may 12 con giáp mùa hè: Ai giữ được bình tĩnh, người đó giàu lênĐời sống - 51 phút trước
GĐXH - Mùa hè là thời điểm dương khí vượng nhất trong năm, kéo theo sự biến động mạnh mẽ về năng lượng và vận trình của 12 con giáp.
3 con giáp đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5Đời sống - 58 phút trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuần sau nghỉ lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp này sẽ đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ trong các phương diện.
Sinh vào 3 giờ Âm lịch này: Không xuất sắc nhưng cực kỳ chăm chỉ, hậu vận sung túc hiếm ai bằngĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những giờ sinh Âm lịch tuy không đại diện cho sự lanh lợi xuất chúng, nhưng lại gắn liền với tính cách kiên trì, thực tế và khả năng vươn lên đáng nể.
Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 1/7Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng theo đề xuất của Bộ Nội vụ, theo đó mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.
Hà Nội: Camera AI 'tóm gọn' gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5Đời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), hệ thống Camera AI của Công an TP Hà Nội đã phát hiện và ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc ứng dụng công nghệ giám sát thời gian thực đã giúp lực lượng chức năng điều hành giao thông linh hoạt, xử lý kịp thời các điểm nóng ùn tắc và sự cố.
Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Những con giáp sinh ra không để làm nhân viênĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dù ở môi trường công sở hay trong cuộc sống thường nhật, những con giáp này luôn là "trụ cột" của tập thể, có khả năng dẫn dắt và ảnh hưởng mạnh mẽ đến người xung quanh.
Sinh vào 4 khung giờ Âm lịch này: Trời định bản lĩnh thép, hậu vận dễ giàu sang, danh vọngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào các khung giờ Âm lịch này mang trong mình nghị lực mạnh mẽ, càng đối mặt khó khăn càng bứt phá. Chính những thử thách này giúp họ có cuộc sống viên mãn về sau.
Hàng triệu gia đình cần cập nhật các quy định mới nhất về cấp sổ đỏ cho nhà ở năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026, việc cấp cấp sổ đỏ cho nhà ở được quy định thế nào theo Luật Đất đai mới nhất? Dưới đây là các thông tin cụ thể bạn đọc có thể tham khảo.
Điểm danh con giáp đỏ nhất tháng 5: Làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhàĐời sống
GĐXH - Tháng 5 mở ra một giai đoạn giàu năng lượng tích cực khi nhiều yếu tố thuận lợi cùng hội tụ, tạo đòn bẩy giúp một số con giáp vươn lên mạnh mẽ.