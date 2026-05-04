Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

Thứ hai, 09:07 04/05/2026 | Đời sống
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 2 kỳ nghỉ lễ, tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, mang về tổng doanh thu ấn tượng khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ 25-27/4), toàn tỉnh đón khoảng 680 nghìn lượt khách, tổng thu du lịch đạt trên 1,7 nghìn tỷ đồng.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn tỉnh đón khoảng 1,04 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt trên 2,6 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, trong 2 dịp nghỉ lễ liên tiếp, tỉnh Thanh Hóa đã đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.

Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Trong những ngày cao điểm, tại một số khu du lịch biển ở Thanh Hóa vẫn xảy ra tình trạng quá tải cục bộ, đặc biệt là áp lực về giao thông.

Thời tiết thuận lợi cùng với kỳ nghỉ dài ngày là điều kiện để các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thnah Hóa thu hút khách du lịch.

Trong cả hai kỳ nghỉ lễ, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn dẫn đầu toàn tỉnh với khoảng 1,2 triệu lượt khách, tiếp đến là một số trọng điểm du lịch như: Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đón khoảng 85 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa đón khoảng 72 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón khoảng 53 nghìn lượt khách; phường Hạc Thành đón khoảng 34,2 nghìn lượt khách... Công suất phòng các khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh dịp này đạt trên 71%.

Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Nhiều nhà hàng, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông có thời điểm quá tải lượng khách.

Sự tăng trưởng về lượng khách được đánh giá là nhờ các địa phương, doanh nghiệp du lịch đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Bên cạnh nghỉ dưỡng biển, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực, du lịch sinh thái, cộng đồng được tổ chức, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3.

Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn dẫn đầu toàn tỉnh với khoảng 1,2 triệu lượt khách.

Công tác quản lý Nhà nước về du lịch tiếp tục được tăng cường trong dịp cao điểm này. Các địa phương đã triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Nhờ đó, tình hình tại các khu, điểm du lịch cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, trong những ngày cao điểm, tại một số khu du lịch biển vẫn xảy ra tình trạng quá tải cục bộ, đặc biệt là áp lực về giao thông tại các tuyến đường ra vào khu du lịch. 

Các phản ánh của du khách về giá cả, chất lượng dịch vụ được địa phương, các lực lượng chức năng tiếp nhận và xử lý kịp thời. Qua đó góp phần khẳng định "Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện" đối với du khách.

Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ - Ảnh 4.Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lục

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, Đại nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lục

Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lục

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quan

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quan

Rực vàng cánh đồng hoa hướng dương ở Kim Liên, du khách đổ xô check-in

Rực vàng cánh đồng hoa hướng dương ở Kim Liên, du khách đổ xô check-in

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Tin sáng 28/8: Lịch trình của đoàn 4.500 khách du lịch Ấn Độ tới Việt Nam; thời tiết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước

Tin sáng 28/8: Lịch trình của đoàn 4.500 khách du lịch Ấn Độ tới Việt Nam; thời tiết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Người dân hợp sức nâng xe buýt cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt sau va chạm

Hà Nội: Người dân hợp sức nâng xe buýt cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt sau va chạm

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.

Vận may 12 con giáp mùa hè: Ai giữ được bình tĩnh, người đó giàu lên

Vận may 12 con giáp mùa hè: Ai giữ được bình tĩnh, người đó giàu lên

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Mùa hè là thời điểm dương khí vượng nhất trong năm, kéo theo sự biến động mạnh mẽ về năng lượng và vận trình của 12 con giáp.

3 con giáp đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5

3 con giáp đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuần sau nghỉ lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp này sẽ đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ trong các phương diện.

Sinh vào 3 giờ Âm lịch này: Không xuất sắc nhưng cực kỳ chăm chỉ, hậu vận sung túc hiếm ai bằng

Sinh vào 3 giờ Âm lịch này: Không xuất sắc nhưng cực kỳ chăm chỉ, hậu vận sung túc hiếm ai bằng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những giờ sinh Âm lịch tuy không đại diện cho sự lanh lợi xuất chúng, nhưng lại gắn liền với tính cách kiên trì, thực tế và khả năng vươn lên đáng nể.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 1/7

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 1/7

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng theo đề xuất của Bộ Nội vụ, theo đó mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.

Hà Nội: Camera AI 'tóm gọn' gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội: Camera AI 'tóm gọn' gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), hệ thống Camera AI của Công an TP Hà Nội đã phát hiện và ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc ứng dụng công nghệ giám sát thời gian thực đã giúp lực lượng chức năng điều hành giao thông linh hoạt, xử lý kịp thời các điểm nóng ùn tắc và sự cố.

Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7

Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Những con giáp sinh ra không để làm nhân viên

Những con giáp sinh ra không để làm nhân viên

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở môi trường công sở hay trong cuộc sống thường nhật, những con giáp này luôn là "trụ cột" của tập thể, có khả năng dẫn dắt và ảnh hưởng mạnh mẽ đến người xung quanh.

Sinh vào 4 khung giờ Âm lịch này: Trời định bản lĩnh thép, hậu vận dễ giàu sang, danh vọng

Sinh vào 4 khung giờ Âm lịch này: Trời định bản lĩnh thép, hậu vận dễ giàu sang, danh vọng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sinh vào các khung giờ Âm lịch này mang trong mình nghị lực mạnh mẽ, càng đối mặt khó khăn càng bứt phá. Chính những thử thách này giúp họ có cuộc sống viên mãn về sau.

Hàng triệu gia đình cần cập nhật các quy định mới nhất về cấp sổ đỏ cho nhà ở năm 2026

Hàng triệu gia đình cần cập nhật các quy định mới nhất về cấp sổ đỏ cho nhà ở năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, việc cấp cấp sổ đỏ cho nhà ở được quy định thế nào theo Luật Đất đai mới nhất? Dưới đây là các thông tin cụ thể bạn đọc có thể tham khảo.

Xem nhiều

Điểm danh con giáp đỏ nhất tháng 5: Làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhà

Điểm danh con giáp đỏ nhất tháng 5: Làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhà

Đời sống

GĐXH - Tháng 5 mở ra một giai đoạn giàu năng lượng tích cực khi nhiều yếu tố thuận lợi cùng hội tụ, tạo đòn bẩy giúp một số con giáp vươn lên mạnh mẽ.

Hai số phận trái ngược của du lịch biển Ninh Bình

Hai số phận trái ngược của du lịch biển Ninh Bình

Đời sống
Lấy được vợ sinh tháng Âm lịch này, đàn ông xác định sự nghiệp lên hương

Lấy được vợ sinh tháng Âm lịch này, đàn ông xác định sự nghiệp lên hương

Đời sống
Sinh vào 4 khung giờ Âm lịch này: Trời định bản lĩnh thép, hậu vận dễ giàu sang, danh vọng

Sinh vào 4 khung giờ Âm lịch này: Trời định bản lĩnh thép, hậu vận dễ giàu sang, danh vọng

Đời sống
Những con giáp sinh ra không để làm nhân viên

Những con giáp sinh ra không để làm nhân viên

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top