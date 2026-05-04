Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ 25-27/4), toàn tỉnh đón khoảng 680 nghìn lượt khách, tổng thu du lịch đạt trên 1,7 nghìn tỷ đồng.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn tỉnh đón khoảng 1,04 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt trên 2,6 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, trong 2 dịp nghỉ lễ liên tiếp, tỉnh Thanh Hóa đã đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.

Thời tiết thuận lợi cùng với kỳ nghỉ dài ngày là điều kiện để các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thnah Hóa thu hút khách du lịch.

Trong cả hai kỳ nghỉ lễ, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn dẫn đầu toàn tỉnh với khoảng 1,2 triệu lượt khách, tiếp đến là một số trọng điểm du lịch như: Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đón khoảng 85 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa đón khoảng 72 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón khoảng 53 nghìn lượt khách; phường Hạc Thành đón khoảng 34,2 nghìn lượt khách... Công suất phòng các khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh dịp này đạt trên 71%.

Nhiều nhà hàng, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông có thời điểm quá tải lượng khách.

Sự tăng trưởng về lượng khách được đánh giá là nhờ các địa phương, doanh nghiệp du lịch đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Bên cạnh nghỉ dưỡng biển, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực, du lịch sinh thái, cộng đồng được tổ chức, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Công tác quản lý Nhà nước về du lịch tiếp tục được tăng cường trong dịp cao điểm này. Các địa phương đã triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Nhờ đó, tình hình tại các khu, điểm du lịch cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, trong những ngày cao điểm, tại một số khu du lịch biển vẫn xảy ra tình trạng quá tải cục bộ, đặc biệt là áp lực về giao thông tại các tuyến đường ra vào khu du lịch.

Các phản ánh của du khách về giá cả, chất lượng dịch vụ được địa phương, các lực lượng chức năng tiếp nhận và xử lý kịp thời. Qua đó góp phần khẳng định "Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện" đối với du khách.